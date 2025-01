Con 140 partidos vistiendo la elástica verdinegra, Gaizka Martínez es uno de los grandes íconos del Sestao River en los últimos años. El zaguero de 28 años salió de Las Llanas el verano pasado para embarcarse en una aventura con el Lee Man de la ... primera división de Hong-Kong. Sin embargo, tras seis meses por allí, ya ha tomado el camino de vuelta para vivir su tercera etapa en el club que considera su casa. El getxotarra cuenta con detalle cómo ha sido su experiencia en el país asiático.

–¿Cómo le ha ido por Hong-Kong?

–Pues allí he estado muy contento en cuanto a calidad de vida y en lo extradeportivo. Fui con mi novia, estábamos muy cómodos y la gente nos ayudó mucho, pero en el fútbol, que es por lo que fui, me he llevado un chasco. Es todo un poco desastre, peor de lo que me imaginaba. Queda mucho por mejorar en varios aspectos.

–¿Qué aspectos concretos le sorprendieron del fútbol de allí?

–Es una liga de diez equipos en la que sólo tres o cuatro son serios. En la liga hay VAR, pero faltan muchas otras cosas. Por ejemplo, no hay campos propios. Los alquilan cada temporada según queden en la temporada anterior. Van cambiando. Son campos públicos y los vestuarios son muy pequeños. Entonces, no podías hacer grupo porque nos cambiábamos en vestuarios diferentes. También, depende de donde jugáramos, ibas en taxi, metro o en autobús de línea, no viajábamos con el equipo. No es profesional y no cuidan los detalles. Tampoco cuidaban los horarios, la nutrición...Echaba de menos la profesionalidad en el día a día.

–¿Qué es lo que le hizo desencantarse definitivamente?

–Cuando llegué, ya vi que el nivel y la calidad del entrenamiento no era muy bueno. Eso ya fue una decepción porque yo tengo ganas de competir y soy ambicioso. Eso hacía que fuera a entrenar con cierta desilusión. Por lo menos, el ambiente era bueno. Luego hubo un cambio de entrenador y todo cambió. Trataba mal a todo el mundo y dividió al grupo. Él quería ser el que mandara y tenía cohibido incluso al resto del cuerpo técnico que estaba allí. Yo choqué con él, no me tenía en cuenta. Entonces, pues me cuestioné si me merecía la pena estar allí en ese ambiente, yendo a entrenar sin ganas y desilusionado con el fútbol. No tenía sentido estar allí infeliz, quería seguir disfrutando del fútbol.

–¿Fueron los roces con ese entrenador la gota que colmó el vaso?

–Él llega a finales de noviembre y noto como si no me tuviera en cuenta. Al principio intuí que fue porque, como allí a los extranjeros nos pagan bien, nos exigen mucho y me forzaron para jugar la Champions 2 Asiática. Les dije que no podía seguir jugando así y eso creo que molestó en el club. Cuando me recuperé, tampoco jugué un partido importante. Entonces, un día entrenando, dije: no puedo más, no aguanto a este tío. Porque, si ves que los que están jugando, lo hacen mejor que tú, pues lo entiendo, pero, con todo el respeto, la gente local de allí no tiene un buen nivel. Ahí, me dije, ¿qué hago aquí?. Estaba muy quemado. Por mucho dinero que me estuvieran pagando, prefería ser feliz.

–¿Sopesó entonces otra opción que no fuera el Sestao River?

–Tuve alguna otra cosa, pero prioricé venir otra vez a casa porque aquí siempre he sido feliz y es lo que busco ahora. Tampoco ha sido fácil. Fui yo el que les dije que me quería marchar. Me dijeron que no podían dejarme salir si no encontraban a otro. Ahí fueron cerca de diez días de mucha incertidumbre. Agradezco que en el Sestao River me valoran y me esperaron. No sé si en otro club lo habrían hecho.

–Serían días duros sin saber qué iba a ocurrir.

–Sí, es cierto que Matías -Lizarazu- me daba mucha tranquilidad, pero yo lo pasaba mal porque pasaban los días y no sabía qué iba a pasar. Lo último que quería era fastidiar al 'River', hacerles esperar o dejarles con el culo al aire. Le hacía entender al Lee Man que me dejaran salir cuanto antes para no hacer esperar al Sestao River, no me parecía justo. Estaba agobiado porque, además, mi novia y yo teníamos que organizarnos.

–Con todo ello, ¿se arrepiente de haber ido allí?

–No. No hay que arrepentirse después de tomar una decisión. Unas salen bien y otras no. Si decidí salir allí, era porque así lo sentía. Además, así no me quedo con el remordimiento de qué habría pasado. También he vivido la experiencia de vivir en el extranjero, he conocido otro país y otra cultura.

–¿Cómo está viendo al equipo?

–Desde allí, intentaba verles siempre que podía, aunque era difícil muchas veces por el cambio de horario. Veo a un equipo que fuera de casa hace las cosas muy bien y que en casa le está costando un poco más. Es un equipo que compite muy bien. Hay que seguir de la misma manera e intentar dar un paso adelante en casa. El Sestao River es un equipo sufridor, pero que siempre da guerra. Sestao es un pueblo luchador y el equipo va de la mano.