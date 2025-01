Un ex del Athletic priva a un aficionado del Albacete de ganar 4 millones de euros: «Te pido perdón»

Pablo Ariza Martín Jueves, 30 de enero 2025, 17:20 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

Desconfiar en tu propio equipo nunca ha salido tan caro a un aficionado. Nada menos que cuatro millones de euros. Esta es la cifra que dejó de ganar un aficionado del Albacete Balompié en La Quiniela por culpa de no creer en el triunfo del 'Alba'. Un ex del Athletic, Jon Morcillo, es el otro protagonista principal de esta rocambolesca historia.

Este hincha manchego acertó 13 resultados de La Quiniela y el pleno al 15. Solo falló un partido, el Albacete-Almería. No apostó a que su equipo fuera a ganar a uno de los candidatos a subir a Primera y llegaba al Carlos Belmonte como líder de Segunda. Una falta de fe que recordará durante mucho tiempo.

La anécdota millonaria ha llegado tan lejos que el propio Albacete se ha hecho eco y han hecho una videollamada entre el 'afectado' y Morcillo, autor de los dos goles del triunfo. «Vengo a pedirte perdón por los cuatro millones. Me estoy riendo, pero no me hace gracia», empieza diciendo el ex del Athletic.

🎥 Una victoria con daños colaterales.



Esta es la historia de un albacetista que perdió el bote de @la_quiniela, 4 millones de euros, por no creer en su equipo 😜#AúpaAlba pic.twitter.com/WYhnqpe5Zk — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 29, 2025

Sobre por qué apostó en contra del Albacete ha confesado: «Siempre me tira mucho el corazón pero dije voy a ir con la cabeza que llegan (por el Albacete) flojillos». El delantero le preguntó seguidamente si se cabreó mucho: «Me podrías haber escrito o algo». «La verdad que me dolió, que fuese el Albacete y que hicieseis ese partidazo. La culpa también fue mía».

La reacción a los goles de Morci no fue como suele ser habitual en él. «Es la primera vez que no me alegré que el Albacete metiese gol», dijo el aficionado mientras se desataban las risas entre ambos. La videollamada acaba con un pacto entre ambos: «Ya te invitaré a una cena o algo», acabó diciendo Jon Morcillo.

A buen seguro los 45.000 euros ganados al acertar el resto de partidos sirven para rebajar la frustración de quedarse tan cerca de disfrutar de cuatro millones de euros.

