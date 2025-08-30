El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 30 de agosto

LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:30h.

0

-

1

Mallorca

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

Min. 24

  • Muriqi (17')

RMA

MLL

Gol! Min 17'

Gol de Muriqi

Jornada 3

Muriqi adelanta al Mallorca en el Bernabéu

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:09

Icono22'

Falta de Éder Militão (Real Madrid).

Icono22'

Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

¡Gooooool! Real Madrid 0, Mallorca 1. Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono18'

Corner,Mallorca. Corner cometido por Éder Militão.

Icono10'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.

Icono10'

Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono8'

Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).

Icono8'

Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la banda derecha.

7'

Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Kylian Mbappé).

6'

GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

Icono6'

Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Jagoba Arrasate

5-3-2

Alineación

Leo Román

portero

Mateu Morey

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Marash Kumbulla

defensa

Antonio Latorre Grueso

defensa

Sergi Darder

centrocampista

Manu Morlanes

centrocampista

Pablo Torre

centrocampista

Mateo Joseph

Delantero

Vedat Muriqi

Delantero

Estadísticas

60,7%

MLL

RMA

39,3%

MLL

MLL

0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 1
2 Faltas cometidas 0

