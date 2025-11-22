Directo | Barcelona - Athletic

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez
FC Barcelona
16:15h.
Athletic
BAR
ATH
Colpisa
Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:45
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Eric García
defensa
Gerard Martín
defensa
Fermín López
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Ferran Torres
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Alejandro Balde
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Unai Gómez
Delantero
0%
BAR
0%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia