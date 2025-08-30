El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Aparecen los restos mortales de Mati Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Victor García Verdura

Escudo Deportivo Alavés

Alavés

17:00h.

1

-

1

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

  • Carlos Vicente (13')

Min. 20

  • Giuliano Simeone (6')

[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Gol! Min 13'

Gol de Carlos Vicente

Gol! Min 6'

Gol de Giuliano Simeone

Jornada 3

Directo | Alavés - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:47

Icono18'

Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono15'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Clément Lenglet intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.

Icono15'

Mano de Carles Aleñá (Deportivo Alavés).

Icono14'

¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1. Carlos Vicente (Deportivo Alavés) convirtió el penalti remate con la derecha.

12'

Penalti cometido por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.

12'

Penalti a favor del Deportivo Alavés. Nahuel Tenaglia sufrió falta en el área.

Icono12'

Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Clément Lenglet.

Icono11'

Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono9'

Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono11'

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Icono9'

Falta de Jonny (Deportivo Alavés).

Icono7'

¡Gooooool! Deportivo Alavés 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono7'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono3'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Icono1'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).

Icono1'

Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eduardo Coudet

4-4-2

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Facundo Garcés

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Moussa Diarra

defensa

Carlos Vicente

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Antonio Blanco

centrocampista

Carles Aleñá

centrocampista

Jon Guridi

Delantero

Toni Martínez

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

54,9%

ATM

ALA

45,1%

ATM

ATM

1 Goles 1
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 5

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Directo | Alavés - Atlético

Directo | Alavés - Atlético