Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Chelsea FC

Chelsea

21:00h.

1

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Koundé (26')

Min. 47

[ALTERNATIVE TEXT]

CHE

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Fase liga | Jornada 5

El Barça busca el empate con uno menos

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Icono47'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono47'

Enzo Fernández (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono46'

Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).

Icono46'

Moisés Caicedo (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono

Empieza segunda parte Chelsea 1, Barcelona 0.

Icono45'

Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Ferran Torres.

Icono45'

Cambio en Chelsea, entra al campo Andrey Santos sustituyendo a Malo Gusto.

Icono45'+2'

Final primera parte, Chelsea 1, Barcelona 0.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

44'

Ronald Araujo (Barcelona) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono44'

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Icono44'

Marc Cucurella (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono43'

Trevoh Chalobah (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono43'

Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).

Icono40'

Malo Gusto (Chelsea) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono40'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono40'

Falta de Malo Gusto (Chelsea).

Icono39'

Fuera de juego, Chelsea. Marc Cucurella intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.

Icono34'

Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Pedro Neto estaba en posición de fuera de juego.

Icono33'

Remate parado. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono32'

Ronald Araujo (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.

Icono32'

Fuera de juego, Chelsea. Enzo Fernández intentó un pase en profundidad pero Estêvão estaba en posición de fuera de juego.

Icono31'

Falta de Marc Cucurella (Chelsea).

Icono31'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Falta de Wesley Fofana (Chelsea).

Icono30'

Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Remate fallado por Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Malo Gusto.

Icono30'

Remate rechazado de Alejandro Garnacho (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono29'

Marc Cucurella (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono29'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono27'

Gol en propia puerta de Jules Koundé, Barcelona. Chelsea 1, Barcelona 0.

Icono27'

Remate rechazado de Pedro Neto (Chelsea) remate con la izquierda desde muy cerca.

Icono27'

Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.

Icono27'

Remate fallado por Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alejandro Garnacho.

Icono26'

Remate rechazado de Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Moisés Caicedo.

Icono24'

Remate fallado por Pedro Neto (Chelsea) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono22'

Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.

Icono21'

Pedro Neto (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono21'

Falta de Jules Koundé (Barcelona).

Icono20'

Pedro Neto (Chelsea) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono20'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono18'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono18'

Falta de Estêvão (Chelsea).

Icono17'

Fuera de juego, Chelsea. Marc Cucurella intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.

17'

Se reanuda el partido.

16'

El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).

14'

Se reanuda el partido.

13'

El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).

Icono13'

Remate parado. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono12'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono12'

Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono11'

Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono8'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Reece James (Chelsea).

Icono8'

Remate parado. Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono6'

Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono4'

Mano de Wesley Fofana (Chelsea).

Icono3'

Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.

Icono3'

Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono2'

Falta de Trevoh Chalobah (Chelsea).

Icono2'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Enzo Maresca

4-2-3-1

Alineación

Robert Sánchez

portero

Andrey Nascimento dos Santos

Sustituto

Wesley Fofana

defensa

Trevoh Chalobah

defensa

Marc Cucurella

defensa

Reece James

centrocampista

Moisés Caicedo

centrocampista

Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves

centrocampista

Enzo Fernández

centrocampista

Alejandro Garnacho

centrocampista

Pedro Lomba Neto

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

Sustituto

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

48,8%

BAR

CHE

51,2%

BAR

BAR

1 Goles 0
2 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 3
7 Faltas cometidas 9

