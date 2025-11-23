El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion · Jornada 15 D23/11 21:00h. · Árbitro: Daniel Palencia Caballero

Málaga

Málaga

0

-

0

Mirandés

Mirandés

Min. 9

Málaga

MAL

Mirandés

MIR

Minuto a minuto

9'

Falta de Dani Lorenzo (Málaga CF).

9'

Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

8'

Víctor García (Málaga CF) ha recibido una falta en campo contrario.

8'

Falta de Martín Pascual (Mirandés).

7'

Remate parado rozando la escuadra izquierda. Einar Galilea (Málaga CF) remate de cabeza desde el centro del área.

6'

Falta de Aarón Martín (Mirandés).

6'

David Larrubia (Málaga CF) ha recibido una falta en la banda derecha.

Empieza primera parte.

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineaciones Málaga

Alfonso Herrero

Portero

Carlos Puga

Defensa

Ángel Recio

Defensa

Einar Galilea

Defensa

Víctor García

Defensa

David Larrubia

Delantero

Izan Merino

Centrocampista

Carlos Dotor

Centrocampista

Joaquín Muñoz

Delantero

Adrián Niño

Delantero

Dani Lorenzo

Centrocampista

5-3-2

Alineaciones Mirandés

Igor Nikic

Portero

Hugo Novoa

Delantero

Martín Pascual

Defensa

Sergio Postigo

Defensa

Juan Gutiérrez

Defensa

Pablo Pérez

Defensa

Rafel Bauzà

Centrocampista

Thiago Helguera

Centrocampista

Aarón Martín

Centrocampista

Alberto Marí

Delantero

Carlos Fernández

Delantero

Estadísticas

57,5%

Málaga

MAL

42,5%

Mirandés

MIR

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
1 Faltas cometidas 2
2 Faltas recibidas 1
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
37 Pases correctos 24
8 Pases fallados 7
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 1
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0