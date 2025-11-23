Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga Hypermotion · Jornada 15 D23/11 21:00h. · Árbitro: Daniel Palencia Caballero
Málaga
0
-
0
Mirandés
Min. 9
MAL
MIR
Minuto a minuto
9'
Falta de Dani Lorenzo (Málaga CF).
9'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
8'
Víctor García (Málaga CF) ha recibido una falta en campo contrario.
8'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
7'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Einar Galilea (Málaga CF) remate de cabeza desde el centro del área.
6'
Falta de Aarón Martín (Mirandés).
6'
David Larrubia (Málaga CF) ha recibido una falta en la banda derecha.
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
4-4-2
Alfonso Herrero
Portero
Carlos Puga
Defensa
Ángel Recio
Defensa
Einar Galilea
Defensa
Víctor García
Defensa
David Larrubia
Delantero
Izan Merino
Centrocampista
Carlos Dotor
Centrocampista
Joaquín Muñoz
Delantero
Adrián Niño
Delantero
Dani Lorenzo
Centrocampista
5-3-2
Igor Nikic
Portero
Hugo Novoa
Delantero
Martín Pascual
Defensa
Sergio Postigo
Defensa
Juan Gutiérrez
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Rafel Bauzà
Centrocampista
Thiago Helguera
Centrocampista
Aarón Martín
Centrocampista
Alberto Marí
Delantero
Carlos Fernández
Delantero
Estadísticas
57,5%
MAL
42,5%
MIR
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Asistencias de gol
|0
|1
|Faltas cometidas
|2
|2
|Faltas recibidas
|1
|0
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|37
|Pases correctos
|24
|8
|Pases fallados
|7
|0
|Fueras de juego
|0
|0
|Paradas
|1
|0
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|