60' Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

60' Falta de Piña (Huesca).

58' Cambio en Huesca, entra al campo Enol Rodríguez sustituyendo a Liberto Beltrán.

58' Cambio en Huesca, entra al campo Samuel Ntamack sustituyendo a Sergi Enrich.

54' Marino Illescas (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

54' Falta de Marino Illescas (Mirandés).

54' Iker Kortajarena (Huesca) ha recibido una falta en campo contrario.

52' Fuera de juego, Huesca. Piña intentó un pase en profundidad pero Liberto Beltrán estaba en posición de fuera de juego.

51' Fuera de juego, Mirandés. Marino Illescas intentó un pase en profundidad pero Carlos Fernández estaba en posición de fuera de juego.

51' Remate fallado por Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.

49' Jorge Pulido (Huesca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

49' Falta de Jorge Pulido (Huesca).

49' Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

46' Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).

46' Liberto Beltrán (Huesca) ha recibido una falta en la banda derecha.

45' Cambio en Mirandés, entra al campo Álex Cardero sustituyendo a Aarón Martín debido a una lesión.

Empieza segunda parte Mirandés 0, Huesca 1.

45' Cambio en Mirandés, entra al campo Carlos Fernández sustituyendo a Gonzalo Petit.

45'+4' Final primera parte, Mirandés 0, Huesca 1.

45'+3' Fuera de juego, Mirandés. Toni Tamarit intentó un pase en profundidad pero Gonzalo Petit estaba en posición de fuera de juego.

45'+2' Corner,Mirandés. Corner cometido por Iker Kortajarena.

45'+1' Falta de Sergio Arribas (Huesca).

45'+1' Aarón Martín (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.

45'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

43' Ismael Barea (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

43' Jesús Álvarez (Huesca) ha recibido una falta en campo contrario.

43' Falta de Ismael Barea (Mirandés).

40' Remate fallado por Sergi Enrich (Huesca) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.

39' Remate fallado por Gonzalo Petit (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Toni Tamarit con un centro al área.

40' Remate parado. Iker Varela (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.

39' Remate rechazado de Fernando Medrano (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.

33' Jorge Pulido (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

33' Falta de Iker Varela (Mirandés).

33' Se reanuda el partido.

30' El juego está detenido (Huesca).

30' Remate fallado por Toni Abad (Huesca) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.

29' Corner,Huesca. Corner cometido por Juan Gutiérrez.

28' Fuera de juego, Mirandés. Toni Tamarit intentó un pase en profundidad pero Gonzalo Petit estaba en posición de fuera de juego.

25' ¡Gooooool! Mirandés 0, Huesca 1. Sergi Enrich (Huesca) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

22' Falta de Jesús Álvarez (Huesca).

22' Toni Tamarit (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21' Sergi Enrich (Huesca) ha recibido una falta en la banda derecha.

21' Falta de Martín Pascual (Mirandés).

19' Sergio Arribas (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

19' Falta de Aarón Martín (Mirandés).

17' Falta de Liberto Beltrán (Huesca).

17' Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

11' Iker Kortajarena (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

11' Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).

9' Fuera de juego, Mirandés. Adrián Pica intentó un pase en profundidad pero Gonzalo Petit estaba en posición de fuera de juego.

8' Fuera de juego, Huesca. Sergi Enrich intentó un pase en profundidad pero Liberto Beltrán estaba en posición de fuera de juego.

1' Aarón Martín (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

1' Falta de Sergio Arribas (Huesca).

Empieza primera parte.