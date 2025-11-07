Secciones
LaLiga Hypermotion · Jornada 13 V07/11 20:30h. · Árbitro: Rafael Sánchez López
Mirandés
1
-
1
Sporting
C. Fernández (51')
Min. 61
Jonathan Dubasin (29') (p)
MIR
SPO
Minuto a minuto
59'
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
59'
Pablo Pérez (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
59'
Remate fallado por Nacho Martín (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área.
57'
Falta de Alberto Marí (Mirandés).
57'
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Remate fallado por Carlos Fernández (Mirandés) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
55'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Álex Corredera.
52'
¡Gooooool! Mirandés 1, Sporting Gijón 1. Carlos Fernández (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área.
51'
Se reanuda el partido.
51'
El juego está detenido debido a una lesión Pablo García (Sporting Gijón).
49'
Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.
48'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Diego Sánchez.
Empieza segunda parte Mirandés 0, Sporting Gijón 1.
45'
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Pablo García sustituyendo a Óscar Cortés.
45'+3'
Final primera parte, Mirandés 0, Sporting Gijón 1.
45'+3'
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda de libre directo.
45'+3'
Se reanuda el partido.
45'+3'
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
45'+1'
Thiago Helguera (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+1'
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Falta de Thiago Helguera (Mirandés).
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Se reanuda el partido.
44'
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
44'
Remate fallado por Toni Tamarit (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Carlos Fernández.
44'
Remate rechazado de Rafel Bauzà (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área.
43'
Remate parado a la escuadra izquierda. Carlos Fernández (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área.
42'
Remate fallado por Martín Pascual (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
41'
Nacho Martín (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
41'
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
41'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
40'
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área.
39'
Falta de Thiago Helguera (Mirandés).
39'
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
37'
Thiago Helguera (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Remate fallado por Óscar Cortés (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
35'
Se reanuda el partido.
35'
Se reanuda el partido.
35'
El juego está detenido (Mirandés).
35'
El juego está detenido (Sporting Gijón).
30'
¡Gooooool! Mirandés 0, Sporting Gijón 1. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) convirtió el penalti remate con la derecha.
28'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
29'
Penalti cometido por Rafel Bauzà (Mirandés) tras una falta dentro del área.
28'
Penalti a favor del Sporting Gijón. Jonathan Dubasin sufrió falta en el área.
27'
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Martín Pascual.
25'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Rubén Yáñez.
25'
Remate parado. Toni Tamarit (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.
24'
Pablo Pérez (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
24'
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
20'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Óscar Cortés (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de César Gelabert.
19'
Juan Gutiérrez (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
19'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
19'
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
18'
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
18'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
17'
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
16'
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Thiago Helguera (Mirandés).
16'
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
10'
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
10'
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
10'
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Sergio Postigo.
7'
Fuera de juego, Mirandés. Sergio Postigo intentó un pase en profundidad pero Martín Pascual estaba en posición de fuera de juego.
6'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Álex Corredera.
6'
Remate parado. Pablo Pérez (Mirandés) remate de cabeza desde muy cerca.
3'
Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
5-3-2
Igor Nikic
Portero
Toni Tamarit
Delantero
Martín Pascual
Defensa
Sergio Postigo
Defensa
Juan Gutiérrez
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Rafel Bauzà
Centrocampista
Thiago Helguera
Centrocampista
Aarón Martín
Centrocampista
Alberto Marí
Delantero
Carlos Fernández
Delantero
Borja Jiménez
4-3-3
Rubén Yáñez
Portero
Guille Rosas
Defensa
Pablo Vázquez
Defensa
Lucas Perrin
Defensa
Diego Sánchez
Defensa
Álex Corredera
Centrocampista
Justin Smith
Centrocampista
Nacho Martín
Centrocampista
Jonathan Dubasin
Delantero
César Gelabert
Centrocampista
Pablo García
Defensa
Estadísticas
43,4%
MIR
56,6%
SPO
|1
|Goles
|1
|4
|Remates a puerta
|2
|5
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|4
|1
|Asistencias de gol
|0
|8
|Faltas cometidas
|7
|7
|Faltas recibidas
|8
|3
|Tarjetas amarillas
|1
|0
|Tarjetas rojas
|0
|187
|Pases correctos
|251
|51
|Pases fallados
|70
|1
|Fueras de juego
|0
|1
|Paradas
|4
|4
|Corners
|2
|0
|Penaltis a favor
|1
|1
|Penaltis en contra
|0
|