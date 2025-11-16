Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga Hypermotion · Jornada 14 D16/11 18:30h. · Árbitro: Alonso De Ena Wolf
Mirandés
0
-
0
Burgos
Min. 45
MIR
BUR
Tarjeta amarilla Min 38'
Toni Tamarit (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Tarjeta amarilla Min 36'
Sergio González (Burgos) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Minuto a minuto
Empieza segunda parte Mirandés 0, Burgos 0.
45'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'+1'
Final primera parte, Mirandés 0, Burgos 0.
45'+1'
Falta de Grego Sierra (Burgos).
45'
Martín Pascual (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Corner,Burgos. Corner cometido por Juanpa.
45'
Remate parado por bajo a la izquierda. Álex Lizancos (Burgos) remate con la derecha desde fuera del área.
44'
Se reanuda el partido.
43'
El juego está detenido debido a una lesión Florian Miguel (Burgos).
41'
Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área.
40'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Álex Lizancos.
39'
Toni Tamarit (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
39'
Florian Miguel (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Falta de Toni Tamarit (Mirandés).
37'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Curro Sánchez.
37'
Remate rechazado de Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde la banda izquierda.
36'
Sergio González (Burgos) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
36'
Falta de Sergio González (Burgos).
36'
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
34'
Iván Morante (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Alberto Marí (Mirandés).
33'
Falta de David González (Burgos).
33'
Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
32'
Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Thiago Helguera con un pase de cabeza.
31'
Falta de Sergio González (Burgos).
31'
Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Remate parado. Martín Pascual (Mirandés) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área.
28'
Falta de Curro Sánchez (Burgos).
28'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
27'
Álex Lizancos (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Álex Lizancos (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
26'
Falta de Álex Lizancos (Burgos).
26'
Aarón Martín (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
25'
Remate fallado por Toni Tamarit (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.
24'
Falta de Fer Niño (Burgos).
24'
Toni Tamarit (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Florian Miguel (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
21'
David González (Burgos) ha recibido una falta en la banda derecha.
21'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
20'
Fer Niño (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Sergio Postigo (Mirandés).
18'
Falta de Iván Morante (Burgos).
18'
Aarón Martín (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
17'
Florian Miguel (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
16'
Sergio González (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Alberto Marí (Mirandés).
15'
Remate fallado por David González (Burgos) remate con la izquierda desde fuera del área.
13'
Remate fallado por Rafel Bauzà (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.
12'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Ander Cantero.
11'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Miguel Atienza.
10'
Álex Lizancos (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Falta de Aarón Martín (Mirandés).
10'
Curro Sánchez (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
7'
Miguel Atienza (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Alberto Marí (Mirandés).
1'
Miguel Atienza (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
5-3-2
Juan Palomares Pulpillo
Portero
Toni Tamarit
Delantero
Martín Pascual
Defensa
Sergio Postigo
Defensa
Juan Gutiérrez
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Rafel Bauzà
Centrocampista
Thiago Helguera
Centrocampista
Aarón Martín
Centrocampista
Alberto Marí
Delantero
Carlos Fernández
Delantero
Luis Miguel Ramis
4-4-2
Ander Cantero
Portero
Álex Lizancos
Defensa
Sergio González
Defensa
Grego Sierra
Defensa
Florian Miguel
Defensa
David González
Centrocampista
Miguel Atienza
Centrocampista
Iván Morante
Centrocampista
Iñigo Córdoba
Centrocampista
Curro Sánchez
Centrocampista
Fer Niño
Delantero
Estadísticas
48,5%
MIR
51,5%
BUR
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|4
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|1
|0
|Asistencias de gol
|0
|12
|Faltas cometidas
|8
|8
|Faltas recibidas
|12
|1
|Tarjetas amarillas
|1
|0
|Tarjetas rojas
|0
|160
|Pases correctos
|169
|36
|Pases fallados
|40
|0
|Fueras de juego
|0
|1
|Paradas
|1
|4
|Corners
|1
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|