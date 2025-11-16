El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion · Jornada 14 D16/11 18:30h. · Árbitro: Alonso De Ena Wolf

Mirandés

Mirandés

0

-

0

Burgos

Burgos

Min. 45

Mirandés

MIR

Burgos

BUR

Minuto a minuto

Empieza segunda parte Mirandés 0, Burgos 0.

45'+2'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

45'+1'

Final primera parte, Mirandés 0, Burgos 0.

45'+1'

Falta de Grego Sierra (Burgos).

45'

Martín Pascual (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

Corner,Burgos. Corner cometido por Juanpa.

45'

Remate parado por bajo a la izquierda. Álex Lizancos (Burgos) remate con la derecha desde fuera del área.

44'

Se reanuda el partido.

43'

El juego está detenido debido a una lesión Florian Miguel (Burgos).

41'

Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área.

40'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Álex Lizancos.

39'

Toni Tamarit (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

39'

Florian Miguel (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

39'

Falta de Toni Tamarit (Mirandés).

37'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Curro Sánchez.

37'

Remate rechazado de Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde la banda izquierda.

36'

Sergio González (Burgos) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

36'

Falta de Sergio González (Burgos).

36'

Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

34'

Iván Morante (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

34'

Falta de Alberto Marí (Mirandés).

33'

Falta de David González (Burgos).

33'

Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

32'

Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Thiago Helguera con un pase de cabeza.

31'

Falta de Sergio González (Burgos).

31'

Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

29'

Remate parado. Martín Pascual (Mirandés) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área.

28'

Falta de Curro Sánchez (Burgos).

28'

Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

27'

Álex Lizancos (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

28'

Álex Lizancos (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

27'

Falta de Martín Pascual (Mirandés).

26'

Falta de Álex Lizancos (Burgos).

26'

Aarón Martín (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

25'

Remate fallado por Toni Tamarit (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.

24'

Falta de Fer Niño (Burgos).

24'

Toni Tamarit (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21'

Florian Miguel (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21'

Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).

21'

David González (Burgos) ha recibido una falta en la banda derecha.

21'

Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).

20'

Fer Niño (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

20'

Falta de Sergio Postigo (Mirandés).

18'

Falta de Iván Morante (Burgos).

18'

Aarón Martín (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

17'

Florian Miguel (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

17'

Falta de Carlos Fernández (Mirandés).

16'

Sergio González (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

16'

Falta de Alberto Marí (Mirandés).

15'

Remate fallado por David González (Burgos) remate con la izquierda desde fuera del área.

13'

Remate fallado por Rafel Bauzà (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.

12'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Ander Cantero.

11'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Miguel Atienza.

10'

Álex Lizancos (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

10'

Falta de Aarón Martín (Mirandés).

10'

Curro Sánchez (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

10'

Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).

7'

Miguel Atienza (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

7'

Falta de Alberto Marí (Mirandés).

1'

Miguel Atienza (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

1'

Falta de Carlos Fernández (Mirandés).

Empieza primera parte.

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

5-3-2

Alineaciones Mirandés

Juan Palomares Pulpillo

Portero

Toni Tamarit

Delantero

Martín Pascual

Defensa

Sergio Postigo

Defensa

Juan Gutiérrez

Defensa

Pablo Pérez

Defensa

Rafel Bauzà

Centrocampista

Thiago Helguera

Centrocampista

Aarón Martín

Centrocampista

Alberto Marí

Delantero

Carlos Fernández

Delantero

Luis Miguel Ramis

4-4-2

Alineaciones Burgos

Ander Cantero

Portero

Álex Lizancos

Defensa

Sergio González

Defensa

Grego Sierra

Defensa

Florian Miguel

Defensa

David González

Centrocampista

Miguel Atienza

Centrocampista

Iván Morante

Centrocampista

Iñigo Córdoba

Centrocampista

Curro Sánchez

Centrocampista

Fer Niño

Delantero

Estadísticas

48,5%

Mirandés

MIR

51,5%

Burgos

BUR

0 Goles 0
1 Remates a puerta 1
4 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 1
0 Asistencias de gol 0
12 Faltas cometidas 8
8 Faltas recibidas 12
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
160 Pases correctos 169
36 Pases fallados 40
0 Fueras de juego 0
1 Paradas 1
4 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0