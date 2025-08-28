El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Escudo Georgia

Georgia

14:00h.

34

-

33

España

Escudo España
Eurobasket

Directo | Georgia - España

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:42

Icono32 - 33

2ª Falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Duda Sanadze en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono32 - 33

Darío Brizuela [1] falla el triple

Icono32 - 33

Kamar Baldwin [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono32 - 33

Canasta de Joel Parra [1] con asistencia de Willy Hernangomez

Icono32 - 31

Tornike Shengelia [1] encesta el segundo tiro libre

Icono31 - 31

Tornike Shengelia [1] falla el 1º tiro libre

Icono31 - 31

Primera falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Tornike Shengelia

Icono31 - 31

Bandeja de Darío Brizuela [1]

Icono31 - 29

El balón sale fuera tras un mal pase de Sandro Mamukelashvili [1]

Icono31 - 29

Xabi López-Arostegui [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Sandro Mamukelashvili.

Icono31 - 29

Sandro Mamukelashvili [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono31 - 29

Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Josep Puerto

Icono31 - 26

Triple de Duda Sanadze [1] con asistencia de Kamar Baldwin

Icono28 - 26

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Sandro Mamukelashvili.

Icono28 - 26

Giorgi Shermadini [1] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote

Icono28 - 26

Willy Hernangomez [1] falla la canasta

Icono28 - 26

Tiempo muerto

Icono28 - 26

2ª Falta personal en ataque de Giorgi Shermadini [1] sobre Willy Hernangomez

Icono28 - 26

Willy Hernangomez [1] falla el tiro libre adicional, Beka Burjanadze coge el rebote

Icono28 - 26

2ª falta personal de Goga Bitadze [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono28 - 26

Canasta de Willy Hernangomez [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Goga Bitadze

Icono28 - 24

Goga Bitadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono28 - 24

Josep Puerto [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Kamar Baldwin.

Icono28 - 24

Bandeja de Kamar Baldwin [1]

Icono26 - 24

El balón sale fuera.

Icono26 - 24

Duda Sanadze [1] encesta el segundo tiro libre

Icono25 - 24

Duda Sanadze [1] encesta el primer tiro libre

Icono24 - 24

Josep Puerto [1] comete su segunda falta personal sobre Duda Sanadze

Icono24 - 24

Bandeja de Willy Hernangomez [1]

Icono24 - 22

Primera falta personal de Kamar Baldwin [1] sobre Sergio de Larrea

Icono24 - 22

Canasta de Goga Bitadze [1] con asistencia de Sandro Mamukelashvili

Icono22 - 22

Triple de Sergio de Larrea [1] con asistencia de Juancho Hernangomez

Icono22 - 19

Santiago Yusta [1] roba el balón a Giorgi Ochkhikidze

Icono22 - 19

El balón sale fuera.

Icono22 - 19

Sergio de Larrea [1] falla la bandeja

Icono22 - 19

Canasta de Goga Bitadze [1]

Icono20 - 19

Kamar Baldwin [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Goga Bitadze

Icono20 - 19

Canasta de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono20 - 17

Primera falta personal de Goga Bitadze [1] sobre Juancho Hernangomez

Icono20 - 17

Willy Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez

Icono20 - 17

Goga Bitadze [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto

Icono20 - 17

Goga Bitadze [1] falla el 1º tiro libre

Icono20 - 17

Jaime Pradilla [1] comete su segunda falta personal sobre Goga Bitadze

Icono20 - 17

Kamar Baldwin [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Goga Bitadze

Icono20 - 17

Primera falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Rati Andronikashvili

Icono20 - 17

Jaime Pradilla [1] corta pase y el balón sale fuera.

Icono20 - 17

[1] falla el triple. El rebote defensivo es para Rati Andronikashvili.

Icono20 - 17

Mario Saint-Supery [1] roba el balón a Giorgi Ochkhikidze

Icono20 - 17

Primera falta personal de Josep Puerto [1] sobre Goga Bitadze

Icono20 - 17

Primera falta personal de Darío Brizuela [1] sobre Tornike Shengelia

Icono20 - 17

Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Ochkhikidze.

Icono20 - 17

2ª Falta personal de Giorgi Ochkhikidze [1] sobre Jaime Pradilla en la lucha por un rebote defensivo.

Icono20 - 17

Giorgi Shermadini [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono20 - 17

Inicio del segundo cuarto

Icono20 - 17

Fin del primer cuarto

Icono20 - 17

Tornike Shengelia [1] falla el triple lejano.

Icono20 - 17

Darío Brizuela [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tornike Shengelia

Icono20 - 17

Darío Brizuela [1] encesta el primer tiro libre

Icono20 - 16

Primera falta personal de Giorgi Ochkhikidze [1] sobre Darío Brizuela

Icono20 - 16

Xabi López-Arostegui [1] roba el balón a Tornike Shengelia

Icono20 - 16

Tiempo muerto

Icono20 - 16

Canasta de Jaime Pradilla [1]

Icono20 - 14

Beka Burjanadze [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono20 - 14

Kakha Jincharadze [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Beka Burjanadze

Icono20 - 14

Xabi López-Arostegui [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze.

Icono20 - 14

1ª Falta personal de Beka Burjanadze [1] sobre Juancho Hernangomez en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono20 - 14

Kakha Jincharadze [1] falla la bomba

Icono20 - 14

Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre

Icono20 - 13

Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre

Icono20 - 12

1ª Falta personal de Giorgi Shermadini [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono20 - 12

Jaime Pradilla [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez

Icono20 - 12

Juancho Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla

Icono20 - 12

Sandro Mamukelashvili [1] encesta el segundo tiro libre

Icono19 - 12

Sandro Mamukelashvili [1] falla el 1º tiro libre

Icono19 - 12

1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [1] sobre Sandro Mamukelashvili cuando lanzaba de dos.

Icono19 - 12

Beka Burjanadze [1] falla el triple

Icono19 - 12

Sandro Mamukelashvili [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rati Andronikashvili

Icono19 - 12

Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Goga Bitadze

Icono19 - 12

Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Joel Parra

Icono19 - 9

Canasta de Kamar Baldwin [1] tras un contraataque

Icono17 - 9

Goga Bitadze [1] roba el balón a Jaime Pradilla

Icono17 - 9

Canasta de Sandro Mamukelashvili [1]

Icono15 - 9

El balón sale fuera tras un mal pase de Willy Hernangomez [1]

Icono15 - 9

Bandeja de Kamar Baldwin [1]

Icono13 - 9

Triple de Joel Parra [1] con asistencia de Santi Aldama

Icono13 - 6

Goga Bitadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono13 - 6

Tiempo muerto

Icono13 - 6

El balón sale fuera tras un mal pase de Santi Aldama [1]

Icono13 - 6

Canasta de Goga Bitadze [1] con asistencia de Sandro Mamukelashvili

Icono11 - 6

El balón sale fuera tras un mal pase de Santiago Yusta [1]

Icono11 - 6

Canasta de Duda Sanadze [1]

Icono9 - 6

Canasta de Santiago Yusta [1]

Icono9 - 4

Canasta de Kamar Baldwin [1]

Icono7 - 4

El balón sale fuera.

Icono7 - 4

Goga Bitadze [1] falla la canasta por un tapón de Willy Hernangomez

Icono7 - 4

Primera falta personal de Santiago Yusta [1] sobre Sandro Mamukelashvili

Icono7 - 4

Sandro Mamukelashvili [1] roba el balón a Sergio de Larrea

Icono7 - 4

Beka Burjanadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.

Icono7 - 4

Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze.

Icono7 - 4

Sandro Mamukelashvili [1] encesta el segundo tiro libre

Icono6 - 4

Sandro Mamukelashvili [1] encesta el primer tiro libre

Icono5 - 4

1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Sandro Mamukelashvili cuando lanzaba de dos.

Icono5 - 4

Santiago Yusta [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.

Icono5 - 4

Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono5 - 4

Canasta de Santi Aldama [1]

Icono5 - 2

Primera falta personal de Duda Sanadze [1] sobre Santiago Yusta

Icono5 - 2

Triple de Sandro Mamukelashvili [1] con asistencia de Tornike Shengelia

Icono2 - 2

Canasta de Willy Hernangomez [1]

Icono2 - 0

Bandeja de Duda Sanadze [1] tras un contraataque

Icono0 - 0

Duda Sanadze [1] roba el balón a Sergio de Larrea

Icono0 - 0

Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono0 - 0

Santi Aldama [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Goga Bitadze.

Icono0 - 0

El balón sale fuera tras un mal pase de Duda Sanadze [1]

Icono0 - 0

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Duda Sanadze.

Icono0 - 0

Santiago Yusta [1] roba el balón a Kamar Baldwin

Icono0 - 0

Sergio de Larrea [1] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote

Icono0 - 0

Santiago Yusta [1] falla el triple

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

Georgia

Georgia

España

España

Tiros de 3

33.3%

66.7%

Tiros de 2

52.6%

47.4%

Tiros libres

66.7%

33.3%

Rebotes

55.2%

44.8%

Duda SanadzeGeorgia9
Guillermo HernangómezEspaña8
Kamar BaldwinGeorgia8
Sandro MamukelashviliGeorgia8
Goga BitadzeGeorgia6
Sandro MamukelashviliGeorgia2
Josep PuertoEspaña1
Guillermo HernangómezEspaña1
Sergio de LarreaEspaña1
Kamar BaldwinGeorgia1
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Xabier López-ArosteguiEspaña2
Giorgi ShermadiniGeorgia2
Goga BitadzeGeorgia2
Josep PuertoEspaña2
Juan HernangomezEspaña2
Goga BitadzeGeorgia2
Jaime Pradilla GayánEspaña1
Rati AndronikashviliGeorgia1
Beka BurjanadzeGeorgia1
Guillermo HernangómezEspaña3
Beka BurjanadzeGeorgia3
Santi AldamaEspaña2
Sandro MamukelashviliGeorgia2
Tornike ShengeliaGeorgia2

