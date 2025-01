«Estar donde estamos no es un sueño, es ya una realidad», celebra Aznar antes del derbi contra el Eibar

Carlos Nieto Viernes, 31 de enero 2025, 18:33 Comenta Compartir

La victoria ante el colista Valencia (0-1) puso fin a un mes de enero inolvidable para un Athletic que incluso puso en aprietos al Barcelona en San Mamés. El equipo rojiblanco se consolida en la quinta posición con 29 puntos, los mismos que Real Sociedad y Atlético. Los tres mantienen una bonita pelea por el tercer escalón y la clasificación a la Champions. Ahora el conjunto de David Aznar inaugura febrero el domingo (12 horas) en Lezama contra el Eibar, equipo en el que están cedidas tres jugadoras: Astralaga, Eider y, desde este mercado invernal, Mariana.

«Estar donde estamos no es un sueño, es ya una realidad», ha lanzado este viernes en rueda de prensa un Aznar que es cauto respecto a las posibilidades europeas de su plantilla y a la vez saca pecho por los resultados obtenidos hasta la fecha. «Cuando estás en la jornada 16, ahí no es casualidad y significa que hemos hecho bien las cosas a pesar de no empezar con las mejores sensaciones. Antes de pensar en Champions, tenemos que consolidarnos en la quinta plaza, la del año pasado, y por qué no mejorarla. Si estamos ahí cerca de las últimas jornadas, vamos a ser un equipo que aspire a lo máximo porque las jugadoras tienen esa ambición y ojalá que nos dé para poder hacerlo», dijo el técnico toledano.

Aznar recupera para el derbi a Quiñones y Azkona y habrá que esperar a que ofrezca la convocatoria este sábado para conocer si alguna más abandona la plagada enfermería rojiblanca. La portera fue intervenida de la axila hace unas semanas y la delantera arrastraba molestias en un tobillo. Unzué, Bibi, Estefa, Itxaso, Peke, Nevado y Oguiza siguen fuera. Solo las dos últimas están cerca de volver.

Sin grandes diferencias

«Es un derbi muy bonito contra un equipo que hace las cosas muy bien y son partidos especiales donde se juegan siempre más que tres puntos. No hay grandes diferencias en el marcador y siempre cuesta abrirlo, así que pienso que nos va a tocar trabajarlo», valoró el de Talavera de la Reina.