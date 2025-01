Despide enero con esta selección de chollos de Amazon (hay descuentos de más del 70%)

Álvaro Martí Martín Viernes, 31 de enero 2025, 10:01 Compartir

Pues ya está aquí el último día del mes. No ha sido fácil, pero ya está finiquitada la cuesta de enero. ¡Enhorabuena a todos por haber participado (aunque sea a la fuerza) en esta dura prueba anual! Ahora toca repartir los premios, ¿no os parece? Y, dado que hemos llegado a la vez, lo justo es que este viernes volvamos a hacer lo que mejor se nos da: ¡una selección con los mejores chollos de la semana!

Descuentos del 50, del 60 y hasta de más del 70 por ciento te esperan en este recopilatorio de productos que nos han enamorado durante estos últimos siete días. Una oportunidad de lujo para pillarlos sin que tu cartera sufra más de lo necesario, que sabemos perfectamente que la elasticidad de la nómina tiene un límite. Pero estas pequeñas maravillas no te van a doler nada si quieres hacer un regalo o concederte un capricho.

Eso sí: te recordamos una vez más que estos precios no sólo son irrepetibles, sino también fugaces. Debes darte prisa en pillar lo que te guste, porque muchas de estas rebajas no van a pasar de ese viernes. Así que… mejor no te entrenemos más y te dejamos abalanzarte ya sobre esta selección de chollos de Amazon. ¡Desde De Tiendas te deseamos una feliz despedida (y económica) despedida de enero!

SECADOR DE PELO REMINGTON

Abrimos nuestro catálogo semanal de chollos de Amazon con este secador de pelo de la marca Remington, que lleva más de 700 unidades vendidas en el último mes. Tiene una potencia de 2400 vatios, 3 niveles de temperatura, 2 velocidades y un generador que emite un 90% más de iones para lograr un cabello brillante sin encrespamiento. Tiene un descuento del 50%, por lo que su precio se queda en 22,98€.

BOTAS ANTIDESLIZANTES UNISEX MISHANSHA

Mantén tus pies siempre calentitos y protegidos en cualquier tipo de terreno con estas botas de suela antideslizante de la marca Mishansha, que ahora puedes conseguir en Amazon con un descuento del 60% por sólo 18,99€. Destacan por su puntera ancha, su forro interior de felpa muy suave y perfectamente transpirable, así como por su tejido exterior de material Oxford que mantiene el calor en todo momento.

SMARTWATCH PARA MUJER MATAST

Vamos ahora con una Oferta Flash del 70%, que te deja este popular smartwatch de la marca Matast a sólo 29,99€. Se trata de un diseño pensado para mujer que cuenta con una pantalla táctil de 1,96 pulgadas y más de 110 modos deportivos, además de funciones para medir las constantes vitales y la calidad del sueño. Lleva vendidas más de 700 unidades en lo que va de mes y tiene una nota media de 4.6/5 estrellas en Amazon.

ROBOT ASPIRADOR LEFANT

Como viene siendo habitual en la sección, esta semana la marca LEFANT tiene tiene en oferta uno de sus robots aspiradores más populares. El de este viernes destaca por una potencia de succión de 2200 Pa y 6 modos diferentes de limpieza, que se complementes con un sistema mejorado de detección de suciedad con sensores infrarrojos y reconocimiento de superficies, para optimizar su uso en alfombras, por ejemplo. Tiene un descuento del 58% y se queda en 99,99€.

BEBEDERO PARA MASCOTAS DOGIT

Un diseño tipo fuente de lo más inteligente para ayudar a beberé más fácilmente tanto a tu perro como a tu gato. Lo firma la marca Dogit y se ha convertido en el más vendido de su categoría en Amazon, con más de 5000 reseñas muy positivas. Está fabricada con materiales 100% seguros y cuenta con un filtro que elimina todo tipo de impurezas, proporcionando en todo momento agua limpia y fresca. Tiene una capacidad de 6 litros y está rebajado al 74%, por lo que su precio es de 15,50€.

SOPORTE DE TV PARA PARED SUPTEK

Pillarse, por fin, esa tele enorme que tanto quería es siempre una buena noticia. Pero casi seguro que vas a terminar necesitando un soporte de calidad para colocarla de la mejor manera posible. Si no te la quieres jugar, ahora en Amazon tienes este modelo de la marca Suptek rebajado al 55%, de manera que te lo puedes llevar a casa por sólo 13,49€. Es apto para pantallas de entre 13 y 32 pulgadas, soportando un peso máximo de 13 kilos, con orificios VESA compatibles con la inmensa mayoría de fabricantes del mercado.

JUEGO DE BROCHAS DE MAQUILLAJE REAL TECHNIQUES

Casi 17.000 comentarios positivos y una nota de 4,7/5 estrellas convierten a este set de brochas de maquillaje en uno de los favoritos de los usuarios de Amazon. Es de la marca Real Techniques y hasta la fecha ha vendido más de 200 unidades. Se compone de 8 brochas y pinceles con los que podrás conseguir todo tipo de efectos, desde la mezcla y el sombreado hasta el difuminado y el toque de intensidad. Su precio actual es de 11,51€, con una rebaja del 56%.

SERUM FACIAL CON RETINOL SATIN NATUREL

Con este serum facial de la marca Satin Natural obtendrás un efecto antienvejecimiento testado científicamente, ideal para proteger tu piel de la acción de los radicales libres. Su fórmula es 100% vegana e incluye retinol, vitamina C, ácido hialurónico y niancinamida, además de coco y aceite de argán. Se vende en botella de 100 mililitros con aplicador por sólo 9,49€, aprovechando una Oferta Flash de Amazon del 53%.

PACK 5 JIBBITZ MARVEL PARA CROCS

¿Quieres adornar tus zuecos Crocs? Entonces no puedes dejar pasar esta oferta del 63% para hacerte con un pack de 5 Jibbitz de Los Vengadores de Marvel por sólo 6,30€. Se incluyen Hulk, Black Widow, Capitán America, Ironman y Thor, con un divertido diseño tipo emoji que encandilará por igual a pequeños y a grandes. Son de talla única y muy fáciles de colocar. Se trata de un producto recomendado por Amazon que tiene una nota de 4,8/5 estrellas, basada en más de 1700 reseñas.

CASCOS GAMING FACHIXY

Terminamos nuestra selección de chollos semanales con estos cascos de la marca Fachixy, modelo FC200, que ahora puedes conseguir por 19,99€ a mitad de precio. Mientras lees esto siguen siendo los nº 1 en ventas de Amazon, con más de 1000 unidades compradas sólo durante los últimos 30 días. Llaman la atención por sistema de cancelación de ruido, su iluminación RBG y su compatibilidad multiplataforma, que te permitirá usarlos tanto en PC, PS5 y Xbox One como en Switch y tablet sin pérdida de calidad.

