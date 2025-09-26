El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alphonse Mucha anuncia la línea férrea Mónaco-Montecarlo con la imagen de una mujer en 1897. Gordon Nicoll anima conocer Londres en 1953.
200 años del tren

Seducir de un vistazo

La cartelería de trenes promociona el transporte, el turismo, el consumo, el nivel de vida y las ideologías

Luisa Idoiate

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:52

Los avances tecnológicos y científicos del siglo XIX ponen en el mercado productos y servicios que mejoran la salud, la comunicación, el transporte, el trabajo ... y el ocio. Una oferta tentadora para una clientela potencial de millones de personas. Para seducirlas, los empresarios se alían con quienes mejor lo hacen: los artistas. Utilizan el cartel, un medio económico y efectivo. Un mensaje gráfico que cautiva de un vistazo, sin reflexión. Flexible, polivalente y adaptable a cualquier objetivo. Tanto que la imagen del tren promociona por igual el ferrocarril, el turismo, el comunismo, los productos de consumo y el nivel de vida.

