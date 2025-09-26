El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Salón de té privado con biblioteca del vagón-suite L'Observatoire, en el Venice Simplon-Orient-Express.
200 años en tren

Menudo tren de vida

El renovado Orient Express. ·

Los viajes de lujo viven una segunda edad de oro e incluso hay paquetes turísticos que ofrecen la vuelta al mundo sobre raíles

Iratxe Bernal

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

Dice Paul Theroux, autor de 'La costa de los mosquitos' y varios libros de viajes, que si un tren es grande y confortable, ni siquiera ... necesitas un destino, así que no digamos ya si es lujoso a más no poder. Si, por ejemplo, nos rodeamos de muebles de caoba y sillones tapizados en seda o terciopelo, si hay bañera y encima está encastrada en paredes de mármol, si el restaurante ofrece un menú diseñado por un chef con tres estrellas Michelin y si el bar está abierto hasta que se retira el último de los clientes... si es que lo hace porque también tenemos la opción de pedir allí el desayuno. «Si le apetece una mimosa o un bellini por la mañana, no le juzgaremos», nos dicen en el Venice Simplon-Orient-Express. Los trenes de lujo están viviendo una segunda edad de oro en la que las reservas se hacen con meses de antelación y, en algunos casos, como el del Train Suite Shiki-Shima, que recorre el trayecto entre Tokio y Hokkaido durante cuatro días, sólo dan derecho a participar en el sorteo del derecho a la compra del pasaje.

