El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Logo Patrocinio
Plantilla de la estación de Avilés en 1915. Archivo
200 años en tren

300 oficios y una marcada identidad

Los ferroviarios ·

Fueron de avanzadilla en conflictos y mejoras sociales. En los poblados donde compartían vida y trabajo se forjaron vínculos que hoy perviven

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:52

Maquinistas, factores, fogoneros, guardagujas, interventores, guardafrenos, jefes de estación... son tantos los oficios enganchados a una locomotora que al decirlos de corrido suena como si ... empezara a rodar. Miguel Muñoz Rubio, historiador especializado en la materia y exdirector del Museo del Ferrocarril de Madrid, ha contado cerca de 300, aunque muchos han ido desapareciendo con la evolución tecnológica. Lo que se mantiene es su impronta. Las compañías ferroviarias eran las empresas con mayor volumen de empleo y los trabajadores, con gran afiliación sindical, fueron por delante en la reivindicación de mejoras laborales y sociales. Les unía el orgullo de clase y de pertenecer a un sector esencial para el progreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 300 oficios y una marcada identidad

300 oficios y una marcada identidad