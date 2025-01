O'Funk'Illo barato en el 25º aniversario

Óscar Cubillo Viernes, 31 de enero 2025, 07:26 Comenta Compartir

Viendo en el Kafe Antzokia el conciertazo de O'Funk'Illo, en sexteto con sonidazo impresionante, ejecución resolutiva, brillo cromado, engranaje engrasadísimo e inteactuación constante con las 333 almas congregadas tirando a la baja (muchos jóvenes), nos preguntamos: ¿cuánto vale la entrada? ¿30 en taquilla y 25 en la anticipada? Ese sería un precio justo a tenor de la calidad de músicos de jazz fusión de estos sevillanos practicantes de lo que autoetiquetan como 'funk andaluz embrutecido'. Pero no, al llegar a casa y teclear estas líneas nos enteramos de que solo fueron 15-18 euros. Una ganga para semejante fiestón (¡muchos espectadores fumaron!) y el nivelón de los actuantes, con dos teclados perfectamente integrados en el corpus general y los solos del jefazo en la sombra, el bajista Pepe Bao, ora flamencólogos, ora groove, ora progresivos, ora supersónicos en la digitación hasta lo inverosímil. Por cierto, una duda: ¿el de Pepe era un chándal de Puma?

Ampliar Pepa Bao en un solo espectacular.

O'Funk'Illo (Sevilla, 1997) vinieron en la gira de su 25º aniversario, se supone que contando desde la salida de su primer álbum, homónimo él y del año 2000. En su show del Antzoki tocaron 19 temas en 92 minutos de lo que ellos autoetiquetan como 'funky andaluz embrutessío', y el repertorio se basó en sus dos primeros discos: 'O'Funk'Illo' (2000) y 'En el Planeta Aseituna' (2003). Y tras algunas giras con un vocalista suplente, tras pasar por una severa desintoxicación, ha vuelto para ocuparse del micrófono Andreas Lutz, el suizo casado con Alba Molina, la hija de Lole y Manuel, quien se batió el cobre espoleando a la masa, rapeando con flow, chuleando con scat farragoso, cantando melódicamente discotequero, y dando saltos.Todo estuvo bien, desde el baterista hasta los dos mejores temas de la velada: 'A jierro', con más velocidad y arte que los Bad Brains, y 'Planeta Aseituna', un hyperfunk James Brown con locura The Locust.

Moviendo al baile de modo natural y sonando eminentemente noventeros por sus influencias de la década ominosa, los O'Funk'Illo rularon chulazos como unos Red Hot Chili Peppers traducidos ('El marmol', 'Fiesta, siesta' con rapeado del teclista Oscar) y su dominio musical a lo Earth Wind & Fire atesoró una actitud salvaje que nunca ha tenido la Fundación Tony Manero ('Tato Bootsy', su último single, con momentos de jazz fusión, o el deslizante 'Arte un waka', con la filosofía que vincula a Pata Negra con Los Delinqüentes).

Ampliar Andreas Lutz no dejó de espolear a la concurrencia.

Además los sevillanos, brillantemente brutales en un concierto que entrará en la lista de lo mejor del año (si lo acabamos, claro), asumieron la negritud de los Isley Brothers ('Rulando'), la sofisticación de los Bee Gees ('En el campito') y la fusión de Stevie Wonder ('To pa la Pachamama'), restallaron bombásticos como Rage Against The Machine ('Nos vamos pal`kelí'), el blues también les salió a lo Pata Negra / Delinqüentes ('Dinero en los bolsillos', ¡qué precisión en la ejecución!), solo se tranquilizaron en un reggae por el final del bolazo ('Mary Jane', ¡normal que hubiera quien fumó!), y en el bis continuó la juerga con rock muy Beastie Boys ('Al rollo del cogollo'), una versión / homenaje «a Rafael y Raimundo Amador, de Pata Negra» con esa citada caña superior a los Bad Brains ('Pata Palo'), el surrealismo y el andalucismo amalgamados con la gente contenta en 'A shuparla ya', y el metal que palpitó al final en 'Esso cuenno', con pasaje del 'Ace of spades' de Mötorhead.

Han comunicado O'Funk'Illo: «… estrenaremos disco y gira conmemorativa que nos llevará desde las calles de Sevilla hasta nuestra querida Latinoamérica pasando por media Europa para que todo el mundo pueda estar en este 25 Aniversario ̈ajierro». A ver si repiten por estos lares.