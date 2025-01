Benidorm Fest: Melody, J Kbello, Melömana y Mawot, a la final del festival

Joseba Fiestras Viernes, 31 de enero 2025, 01:24 | Actualizado 07:58h. Comenta Compartir

Lleva desde que era niña sobre los escenarios y su tesón y talento la ha hecho merecedora de un puesto en la final del 'Benidorm Fest 2025'. Melody proponía 'Esa diva' y su apuesta cuajó, lo mismo que la de Melömana, cuyo tema, 'I'm a queen', «representa la superación de los problemas personales por los que he pasado», según sus propias palabras. A J Kbello le encanta Michael Jackson y siempre estaba imitando sus coreografías. Al festival llegaba con 'V.I.P.', «una canción bailable, pero con mucha personalidad», explicaba el músico y bailarín. El cuarteto de finalistas se completaba con Mawot, un artista que canta en italiano, aunque es de Castellón. Su tema 'Raggio di sole', «expresa el deseo del niño interior de proyectar sus sueños y que se materialicen», argumentaba el intérprete.

«Es un regalo para mí y para el público que me sigue», apreciaba Melody emocionada al saberse ya finalista del 'Benidorm Fest'. La joven empezó en 2001 con solo diez años cuando publicó el disco 'De pata negra', del que vendió más de un millón de copias. La 'rumbera' ya intentó representar a España en Eurovisión en 2009 y ahora insiste con 'Esa diva', «un canto a todas las personas, todas podemos ser divas. Es un canto a la igualdad», explicaba entusiasmada. Un ardor que compartía Melömana, que también se sube a los escenarios desde niña. Empezó con doce o trece años, «y fue una sensación de poder», afirmaba sincera. Su composición, 'I'm a queen', tiene una variedad de estilos con raíz folclórica. «Un potajito bien hecho», resumía simpática.

Desde que un día vio a un grupo de bailarines de break dance, le aceptaron y le dejaron danzar con ellos, J Kbello se enamoró de la música. Empezó bailando en la calle y pronto prosperó. «Hay que ser paciente porque las cosas llegan cuando tienen que llegar», filosofaba antes de subirse al escenario del 'Benidorm Fest' para dar voz a 'V.I.P', «una canción que se compuso con la idea de retratar ese primer flechazo con una persona», explicaba el artista que prometía subir la temperatura del escenario. Lo de Mawot es otra cosa. Sus influencias musicales proceden de escuchar las canciones que le ponía su padre, de Boney M a Modern Talking, pasando, cómo no, por Michael Jackson, «mi gran referencia», confesaba. El músico participó en el mítico Festival de Benidorm con 'verónica' hace ya décadas, y ahora regresa con 'Raggio di sole' con el que conquistó a la audiencia.

Henry Semler, un joven nacido en Estados Unidos, cuyos padres se mudaron a Barcelona cuando era un crío, pretendía seducir con 'No lo ves', pero la pieza –«una reflexión de una situación que me pasó porque estaba en una relación que no acababa de funcionar y quería salvarla a cualquier precio», argumentaba- no cuajó. Tampoco lo logró Deteresa, artista madrileña que lleva en la música desde los quince años, que presume de «castiza» y quería que 'La pena' sedujera al personal. Carla Frigo era otra de las aspirantes. Apasionada de la moda, «siento que es una parte importante para expresar las canciones», decía, llegaba al formato con 'Bésame', pero no convenció. Ni besos ni salsa. Celine Van Heel, medio española, medio holandesa, apostaba por 'La casa', un tema reivindicativo, «homenaje a todas esas mujeres que se han sentido atrapadas en una casa y han tenido el valor de irse», contaba. Tampoco encandiló con ello y se fue con las manos vacías.

Melody, J Kbello, Melömana y Mawot se unen a La chispa, Daniela Blasco, Kuve y Luca Bun. Los ocho se la juegan el sábado en la gran final del 'Benidorm Fest 2025'.