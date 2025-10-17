Vitoria-Gasteiz está comenzando a consolidarse como un importante atractivo como escenario de rodajes dentro de la industria cinematrográfica. La puesta en marcha de la Vitoria Gasteiz Film Office y la Vitoria-Gasteiz Araba Film Commission por parte de las instituciones locales para apoyar a las producciones audiovisuales refleja la firme apuesta por un sector económico en crecimiento y con un importante impacto social, económico y cultural. De todo ello se departió en el coloquio ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’ organizado por EL CORREO con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

«El atractivo número uno en este momento son los incentivos fiscales, que ofrecen unas ayudas muy importantes a las producciones y han hecho que, efectivamente, vengan un montón de rodajes; pero también hay que tener en cuenta el hecho de que en Bizkaia había cierta saturación de grabaciones, así que digamos que Vitoria-Gasteiz ofrece frescura y novedad», contextualizó Maite Ruiz de Austri, presidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales Independientes de Euskadi (Apika).

A lo que hay que sumar «las facilidades que desde la Vitoria-Gasteiz Film Office estamos dando, el asesoramiento continuo, las ayudas constantes a la hora de establecer un rodaje, localizaciones… Es un proceso que estamos realizando en colaboración tanto con los agentes externos como con las instituciones trabajando para que esta industria crezca día a día», puso sobre la mesa María Nanclares, concejala delegada del departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Sin olvidar que «somos una ciudad que tiene localizaciones con las que la gente se sorprende», añadió Nanclares. Tal es así que «la gran ventaja que tenemos respecto a otros territorios vascos e incluso del Estado es que en un área muy pequeña tenemos una variedad muy heterogénea de paisajes, desde los ‘desérticos’ que puedes encontrar en la Llanada Alavesa, a los valles y zonas de mucho bosque y mucho río», enfatizó Kevin Iglesias, productor de Amania Films.

Y es que, «esa riqueza paisajística, arquitectónica y patrimonial es fundamental», tal y como destacó el periodista Joseba Fiestras, moderador de este coloquio. Porque lo mismo se puede grabar una película de romanos en las Salinas de Añana, como un western en las calles de Laguardia, una película de terror en uno de los pantanos de la Llanada Alavesa… «Otra de las cosas que tiene Vitoria-Gasteiz es que, siendo una capital y una ciudad que cuenta con todos los servicios necesarios, al mismo tiempo tiene un componente acogedor y es bastante más manejable para los equipos de producción que Madrid, Barcelona o incluso Bilbao; además, no está ‘quemada’, en el sentido de que todavía notas que la gente está contenta con esta nueva actividad económica y cultural», enfatiza Iglesias.

En definitiva, Vitoria-Gasteiz tiene en su mano todos los ingredientes necesarios para convertirse en un referente para el sector audiovisual. «Ahora ya no es un hobby, que es lo que se creía antes, es una industria que queremos que tenga continuidad», destacó la concejala gasteizarra. No en vano, «la promoción que estamos haciendo con la creación de la Vitoria Gasteiz-Araba Film Commission para dar un sustento a todo esto es el ejemplo de que las instituciones vamos unidas para posicionarnos en el mercado y para darlo a conocer a la ciudadanía», resaltó Nanclares.