María Nanclares
Concejala delegada del departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
«Estamos unidos para posicionarnos en el mercado audiovisual y darlo a conocer a la ciudadanía»
Los expertos reunidos en el coloquio ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’ ahondaron en las bonanzas fiscales, paisajísticas y de servicios que Vitoria-Gasteiz tiene para este sector
Vitoria-Gasteiz está comenzando a consolidarse como un importante atractivo como escenario de rodajes dentro de la industria cinematrográfica. La puesta en marcha de la Vitoria Gasteiz Film Office y la Vitoria-Gasteiz Araba Film Commission por parte de las instituciones locales para apoyar a las producciones audiovisuales refleja la firme apuesta por un sector económico en crecimiento y con un importante impacto social, económico y cultural. De todo ello se departió en el coloquio ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’ organizado por EL CORREO con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
«El atractivo número uno en este momento son los incentivos fiscales, que ofrecen unas ayudas muy importantes a las producciones y han hecho que, efectivamente, vengan un montón de rodajes; pero también hay que tener en cuenta el hecho de que en Bizkaia había cierta saturación de grabaciones, así que digamos que Vitoria-Gasteiz ofrece frescura y novedad», contextualizó Maite Ruiz de Austri, presidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales Independientes de Euskadi (Apika).
A lo que hay que sumar «las facilidades que desde la Vitoria-Gasteiz Film Office estamos dando, el asesoramiento continuo, las ayudas constantes a la hora de establecer un rodaje, localizaciones… Es un proceso que estamos realizando en colaboración tanto con los agentes externos como con las instituciones trabajando para que esta industria crezca día a día», puso sobre la mesa María Nanclares, concejala delegada del departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
«Las facilidades que estamos dando son un proceso en colaboración para que esta industria crezca día a día»María Nanclares, concejala del Ayto. de Vitoria-Gasteiz
Sin olvidar que «somos una ciudad que tiene localizaciones con las que la gente se sorprende», añadió Nanclares. Tal es así que «la gran ventaja que tenemos respecto a otros territorios vascos e incluso del Estado es que en un área muy pequeña tenemos una variedad muy heterogénea de paisajes, desde los ‘desérticos’ que puedes encontrar en la Llanada Alavesa, a los valles y zonas de mucho bosque y mucho río», enfatizó Kevin Iglesias, productor de Amania Films.
Y es que, «esa riqueza paisajística, arquitectónica y patrimonial es fundamental», tal y como destacó el periodista Joseba Fiestras, moderador de este coloquio. Porque lo mismo se puede grabar una película de romanos en las Salinas de Añana, como un western en las calles de Laguardia, una película de terror en uno de los pantanos de la Llanada Alavesa… «Otra de las cosas que tiene Vitoria-Gasteiz es que, siendo una capital y una ciudad que cuenta con todos los servicios necesarios, al mismo tiempo tiene un componente acogedor y es bastante más manejable para los equipos de producción que Madrid, Barcelona o incluso Bilbao; además, no está ‘quemada’, en el sentido de que todavía notas que la gente está contenta con esta nueva actividad económica y cultural», enfatiza Iglesias.
En definitiva, Vitoria-Gasteiz tiene en su mano todos los ingredientes necesarios para convertirse en un referente para el sector audiovisual. «Ahora ya no es un hobby, que es lo que se creía antes, es una industria que queremos que tenga continuidad», destacó la concejala gasteizarra. No en vano, «la promoción que estamos haciendo con la creación de la Vitoria Gasteiz-Araba Film Commission para dar un sustento a todo esto es el ejemplo de que las instituciones vamos unidas para posicionarnos en el mercado y para darlo a conocer a la ciudadanía», resaltó Nanclares.
De hecho, uno de los primeros ‘termómetros’ que suele medir el éxito de una ciudad a nivel cinematográfico es el turístico. Películas rodadas en nuestra ciudad como ‘El silencio de la ciudad blanca’ o ‘Sacamantecas’, «atraen a un gran número de turistas», detalló la concejala de Vitoria-Gasteiz. Y eso se nota en el sector de la hostelería y la restauración, al igual que cuando llega un equipo de rodaje a cualquier parte del territorio y se ocupan hoteles y restaurantes.
Pero hay también «mucha industria auxiliar», ahondó la presidenta de Apika. Caterings, empresas de montaje, de luces, transporte, taxis… «Hay servicios que necesitan las producciones y el coste de traerlos es elevado, por lo que se están comenzando a crear nuevas empresas de servicios auxiliares porque aquí hay talento y tenemos que reivindicar que en Vitoria-Gasteiz hay personas que son capaces de emprender este tipo de proyectos porque saben que van a ir acompañados de una industria que va a continuar en el tiempo si entre todos la cuidamos bien», puntualizó la edil.
«Y no solamente hay gente que va a emprender montando empresas nuevas sino que las que ya llevan años funcionando también pueden adaptarse y vender muy bien sus servicios al cine», detalló Ruiz de Austri. Un camino en el que, a juicio el productor de de Amania Films, «tiene que haber un trabajo institucional conjunto en el que el departamento que se encarga de atraer rodajes y el que se ocupa de promocionar la ciudad y la provincia, trabajen codo con codo».
«La gran ventaja que tenemos respecto a otros territorios es que en un área muy pequeña tenemos paisajes muy heterogéneos»Kevin Iglesias, productor de Amania Films
Además, se trata de un sector en el que «los pocos técnicos que tenemos en Álava están en pleno empleo», destacó Iglesias. Por lo que «es el momento de formar gente, formar nuevos profesionales, hacer que las empresas de aquí puedan ampliar su modelo de negocio para beneficiarse de todo esto que está viniendo, pero que también estimulemos la creación de nuevos negocios que tengan que ver con el cine o incluso la atracción de grandes empresas que ‘territorialicen’ aquí; no sólo porque para los productores vaya a ser mucho más sencillo sacar adelante una producción sino porque el gasto se realiza en la provincia y no fuera», enfatizó el productor. «Un trabajo gradual que debemos hacer poco a poco y lo importante yo creo que está hecho, que es ofrecer unas ventajas fiscales y tener una Film Office muy potente que hace que mucha gente se plantee rodar en Vitoria-Gasteiz», añadió.
«Desde las propias instituciones debemos ser capaces de ver que es el momento de apostar por esta industria y por todo lo bueno que trae. Necesitamos gente formada y entre todos (Ayuntamiento, CETIC, centros municipales, Apika, Escuela de Artes y Oficios…) dar con las formaciones que nos faltan, escuchando a los propios productores; porque como institución tenemos que escuchar y ver las necesidades porque si no vamos a dar palos de ciego y fracasar», concluyó la concejala del Ayuntamiento gasteizarra.
Y hacerlo «poniendo el acento en lo local», recalcó la presidenta de Apika. «Es importante fortalecer a las productoras que están aquí y que se van a quedar, y crear esa industria auxiliar que lo potencie», destacó Ruiz de Austri. Es decir, «consolidarlo a largo plazo para que no haya ahora un boom y que luego se desinfle», pidió Iglesias. «Vivimos un momento dorado y si aprovechamos esto que se ha generado a lo que hemos comentado de las infraestructuras y potenciamos las industrias auxiliares y la formación de trabajadores, sin duda posiblemente podamos ser una potencia en el cine a nivel estatal», auguró el productor.
«Hace 15 años que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya puso en marcha la Vitoria-Gasteiz Film Office, que pretendía asesorar, dar ayudas y formar a los profesionales y agentes del ámbito profesional audiovisual de la ciudad», tal y como expuso la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, en la presentación de este foro. Todo ello, además, «llevando a cabo una estrategia conjunta de la mano del sector público y privado a la que hace poco también se ha sumado la Diputación Foral de Álava con la mejora de los incentivos fiscales, por lo cual hemos tejido una estrategia que se llama Vitoria Gasteiz-Araba Film Commission», subrayó.
Sinergias a las que hay que sumar los beneficios que aportan las propias características de la ciudad y su entorno. «Vitoria-Gasteiz es símbolo de un gran patrimonio cultural y artístico que se refleja en su casco medieval y en sus paisajes maravillosos, también en cuanto al ámbito medioambiental; pasamos del patrimonio histórico del casco antiguo a la riqueza del Anillo Verde, y podemos llegar a sus montes en menos de 15 minutos caminando, así que contamos con un potencial que hace que sea más fácil para las producciones audiovisuales trabajar aquí», reflejó Etxebarria.
Todo ello ha contribuido a que las producciones audiovisuales tengan hoy en día en el territorio «una gran importancia para la economía como motor económico, generador de empleo y como dinamizadoras de una ciudad con vida». Por ello, la alcaldesa gasteizarra aseguró que «seguimos apostando por estas producciones audiovisuales de la mano, como no podía ser de otra manera, de los medios de comunicación, de las instituciones y del sector privado». Y animó a los profesionales del sector: «A los que hayáis venido ya a grabar, que lo sigáis haciendo, y a las personas que todavía no nos hayáis descubierto, aquí estamos con los brazos abiertos», concluyó primera edil.
Maite Ruiz de Austri
Presidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales Independientes de Euskadi (Apika)
«El atractivo son los incentivos fiscales y además Vitoria-Gasteiz ofrece frescura y novedad»
Kevin Iglesias
Productor de Amania Films
«Sin duda, posiblemente podamos ser una potencia en el cine a nivel estatal»