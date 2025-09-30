Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao

El Puerto de Bilbao recibió el lunes al barco de asalto anfibio Johan de Witt, de la Real Armada neerlandesa y buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1, que amarró en el muelle Reina Victoria de Santurtzi para realizar una escala de cuatro días, hasta el próximo jueves 2 de octubre. Según aclararon la semana pasada desde la Comandancia de Marina en Bilbao, no están programadas visitas del público al barco. El HNLMS Johan de Witt (L801) es uno de los dos buques que conforman el Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG1) una de las cuatro fuerzas de reacción naval permanentes de la Alianza Atlántica. Está desplegado en el Báltico y su función es desplegar un pequeño ejército en cualquier lugar del mundo. Estas son algunas de sus características:

El barco tiene 177 metros de eslora, con una manga de 30 metros, y un desplazamiento de hasta 16.800 toneladas a máxima carga. Desde su cubierta de vuelo, completada con un hangar de 600 metros cuadrados, pueden pueden operar seis helicópteros medios o cuatro pesados. Puede transportar 170 blindados de transporte de tropas o una treintena de tanques. Su tripulación está compuesta por aproximadamente 146 miembros, y puede embarcar hasta 555 infantes de marina. Su dique inundable está preparado para llevar cuatro LCUs (lanchas de desembarco), capaces de transportar tropas e incluso blindados. Su autonomía es de 6.000 millas náuticas (11.000 kms) a 12 nudos (22 km/h). Tiene capacidad para navegar durante seis semanas. AUX STEP FOR JS

El Johan de Witt fue construido en el astillero Royal Schelde (ahora Damen Schelde Naval Shipbuilding) ubicado en Vlissingen, Países Bajos. Su quilla se puso el 18 de junio de 2003 y fue botado el 13 de mayo de 2006 , entrando oficialmente en servicio el 30 de noviembre de 2007. Es el primer barco de la clase Rotterdam, un diseño conjunto de astilleros españoles y neerlandeses bajo el proyecto Enforcer, lo que explica su parecido con los dos LPD (Landing Platform Dock) de la Armada española, el Castilla y el Galicia. Su diseño es una versión ligeramente agrandada del original español, con ciertas modificaciones para la Armada Holandesa, incluyendo una cubierta de vuelo reforzada y un casco más largo y ancho.

El barco ha sido utilizado ha participado en varias misiones relevantes, entre las que destaca su despliegue en la operación naval europea EU NAVFOR Atalanta frente a la costa de Somalia para combatir la piratería. Allí actuó como base para operaciones anfibias y de vigilancia marítima desde abril hasta junio de 2010. Llega a Bilbao desde Setúbal (Portugal) tras participar en las maniobras conjuntas que se han llevado a cabo en Troia y Sesimbra, entre el 15 de septiembre y este pasado viernes 26.

El Johan de Witt maniobra en aguas del puerto Luis Ángel Gómez

