«El mundo de las manualidades es infinito»

Laura González Barakaldo Jueves, 30 de enero 2025, 19:18 Comenta Compartir

Patchwork, punto de cruz, scrapbooking, cerámica, bisutería, costura, cuadros y elementos hechos con resina, microcemento y también madera... El mundo de las manualidades ha vuelto a inundar desde este jueves el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo (BEC) con su feria Tendencias Creativas, que tendrá sus puertas abiertas hasta el domingo a las 18.00 horas. Con un centenar de firmas expositoras y más de 500 talleres para todos los niveles, es el certamen del sector más veterano del país, cita única en toda la zona norte, y cuenta con la colaboración de EL CORREO.

Un espacio de encuentro entre miles de profesionales, artistas amateurs, amantes de las artes decorativas, comercios y empresas distribuidoras en el que se muestran novedosas propuestas, con un amplio surtido de productos. «La creatividad es el talento más buscado hoy en día por las organizaciones», ha destacado Jose Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, quien ha participado este jueves a mediodía en la inauguración oficial, momento en el que ya varias decenas de personas recorrían los abarrotados pasillos del pabellón número 2 del BEC.

En ellos, el visitante puede encontrar un amplio surtido de productos, como rotuladores especiales para tejidos, kits de bordados, pequeñas piezas de madera, abalorios y bisutería, máquinas de coser..., y sobre todo numerosas telas, de firmas expositoras llegadas desde distintos puntos de España y del extranjero, como Alemania, Francia, Italia o la India. También hay presencia africana, con los coloridos tejidos de Senegal con los que Tida Coly lleva a cabo su proyecto intercultural, a través de la tienda que tiene en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, Colores del Mundo.

«Traigo telas de allí, muchas de ellas hechas de manera artesanal, y hago diseños de ropa y complementos pensando en la cultura occidental, para que se atrevan a lucir nuestro colorido y a entender la realidad de mi país», ha contado ella misma a este periódico, resaltando que pese que también acude a ferias como las que se organizan en Madrid o Barcelona, la que tiene lugar en Barakaldo, a la que no ha fallado en la última década, es su «preferida». «Me encanta por el ambiente que hay», ha añadido.

La que también es una asidua a este salón de las manualidades es Begoña Asúa, amante del patchwork, que no ha dudado en acercarse en esta primera jornada junto a su marido, Fernando Yurrebaso, para comprar material. «En Euskadi no hay muchas tiendas de esto, casi todas están en Cataluña o en Valencia y tienes que acabar comprándolo por internet, así que siempre aprovecho para venir», ha declarado, con parte de los deberes hechos. «Ya he cogido varias telas, accesorios y kits para hacer un estuche», ha afirmado.

Desde la comarca burgalesa de Villalmanzo acudieron a esta apertura de la feria una treintena de mujeres, pertenecientes a una agrupación rural, entre ellas Maite Recio, María Luisa Cacho, Pilar Marcos y María Luisa Sanz. «Aquí siempre encontramos de todo», han apuntado, echando de menos el taller de bolillos que antes se realizaba y que congregaba a numerosas personas.

1 /

Recorriendo los pasillos también se encontraban en la mañana de este jueves Ana Fernández e Isabel Pérez, dos amigas de Santander que después de descubrir esta cita el año pasado se han animado de nuevo a visitarla. «El mundo de las manualidades es infinito y lo que hay que tener sobre todo es paciencia», han afirmado ambas, después de ser sorprendidas por varias velas hechas con cera de soja vegetal, y por las muñecas elaboradas con tela de Inés Pereira y Jorge Peral, con sus propios diseños, de la Casa de Tela de Madrid.

Exposiciones

El stand que también ha logrado captar muchas miradas desde el inicio es el de Resinaret Bizkaia, una empresa de Trapagaran que realiza con microcementos y resina elementos decorativos desde cuadros que parecen cráteres lunares y relojes, a encimeras, mesas y suelos de piscina. Pero además de comprar y descubrir nuevas tendencias para dar rienda suelta a la creatividad, en esta feria uno también puede probar su destreza con algunas disciplinas, con los más de 500 talleres, en los que los asistentes se podrán iniciar o profundizar en las acuarelas, en el patchwork o en la decoración de galletas y tartas. Cristina Del Olmo, monitora de la asociación de mujeres de Muskiz, Abanto y Ortuella está al frente de uno de ellos, en el que este jueves varias mujeres se encontraban decorando tejas y realizando la técnica de sublimación en unos azulejos especiales.

El salón cuenta con un pasillo de exposiciones con trabajos curiosos como una veintena de cuadros hechos con aerografía, de Idoia Urrutxurtu; cuadros multidimensionales con la firma de Mercedes Henry; grandes obras hechas a patchwork, del Club de Patch de Estíbaliz Berrio y Filohmena, sombreros y tocados de Almudena Aguirre y una muestra de vestidos de papel del concurso internacional de Güeñes, de la asociación Soineko.