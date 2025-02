Así son las zapatillas gigantes que calzan las figuras de los hombres de negro

Robert Basic Bilbao Viernes, 21 de febrero 2025, 15:31 | Actualizado 15:42h. Comenta Compartir

Todos tienen su marca predilecta, el modelo perfecto, con la comodidad como la premisa básica a la hora de decantarse por unas zapatillas u otras. Las hay para entrenar y jugar –a veces la elección coincide–, casi todos suelen estrenar pares de cara a la temporada siguiente y la mayoría procura conjugar los colores con la ropa del club. Los jugadores del Bilbao Basket han recibido a EL CORREO en Artxanda para hablar de su calzado deportivo favorito y enseñarlo –antes de la llegada de Cazalon–, un catálogo que va desde las Kobe hasta las Antetokoumpo, Curry, Ja Morant, Lillard, Booker y Edwards, varias de ellas serigrafiadas con iniciales de sus hijos o costumizadas con logos de la NASA y bandera de Estados Unidos. Hay un poco de todo entre los hombres de negro: unos entienden que es una herramienta de trabajo y otros sienten verdadera pasión por lo que llevan en los pies. Algunos, confiesan entre risas, llegan a cambiar de 'ruedas' en pleno partido.

Melwin Pantzar. Adidas, Anthony Edwards

El base sueco del Bilbao Basket disfruta con las zapatillas, las elige con mimo y le gusta que encajen con el color de la camiseta del equipo. Juega con las Adidas, concretamente con el modelo Anthony Edwards. «Las nuevas», puntualiza risueño, además de confesar que en esta temporada se maneja con «nueve pares». «Cambio mucho a la hora de jugar. Tienen que quedar bien con la ropa», admite Melwin Pantzar, quien descubre que el precio de sus deportivas suele rondar entre «120 y 130 euros». Siempre estrena de cara a la siguiente temporada, testa modelos que salen al mercado y prueba hasta quedar conforme. «Las viejas las regalo y si no las quiere nadie, las uso para entrenar. Aquí no se tira nada», asegura.

Harald Frey. Nike, Devin Booker y Ja Morant

«Disfruto mucho con las zapatillas. Ahora tengo tres pares y casi siempre suelen ser Nike. Juego con unas Devin Booker, y también con las Ja Morant». Harald Frey también confiesa que le encantan las Kobe, sus preferidas, pero valen mucho dinero y no son fáciles de conseguir. «Si vas a la tienda las tienes por 180 euros, pero como hay pocas es difícil hacerse con ellas. Fuera (del circuito comercial convencional) te piden hasta 600, y no quiero pagarlo. Por eso llevo las Devin Booker o Ja Morant, que también son geniales». ¿Las cambia de un partido un otro? «Sí, en función de cómo me encuentro y de la camiseta».

Kristian Kullamae. Adidas, Damian Lillard

Siete pares de zapatillas para la temporada en curso descansan en la taquilla de Kristian Kullamae. «Todas son Adidas», precisa el estonio. «Tengo contrato con la marca. Me las regalan. ¡Son gratis!». Enseña las que lleva, unas Damian Lillard blancas. «Juego muchos años con ellas. Son cómodas. Me gustan». Está muy atento al color de la camiseta. «No puedo jugar con ropa negra y zapatillas blancas». ¿Es supersticioso? Ríe. «Digamos que un poco. Si un partido me sale mal, no repito con las mismas playeras». Y al revés. Rituales del de Tallín

Muhammad-Ali Abdur-Rahkman. Nike, Paul George

«Tengo tres pares en casa; en total, 11». Muhammad-Ali Abdur-Rahkman es otro de los que presta mucha atención a sus zapatillas. «Me gustan blancas», acota. De hecho, las que lleva lo son y en la parte posterior llevan incorporadas una bandera de Estados Unidos y el logo de la NASA. «Es una edición especial de las Paul George, de 2019». El alero californiano es fan de la agencia espacial y de ahí su presencia en las playeras, que encantan al escolta del Surne. «Igual salto más alto con ellas», bromea. Confiesa que suele cambiar mucho de un partido a otro e incluso que ha llegado a hacerlo en un mismo encuentro. ¿Precio? Duda, y pone una horquilla: «Entre 200 y 300 euros».

Rubén Domínguez. Nike, Ja Morant 2

El gaditano entiende las zapatillas como una «herramienta de trabajo. Busco comodidad. No me gustan llamativas, sino las Kobe, que me sientan de maravilla. Tengo el pie ancho y ellas lo son». Pero dice Rubén Domínguez que estas deportivas «están disparadas ahora de precio» y que por eso se decanta por las «Ja Morant 2. También van bien de anchura. Les tengo mucho cariño porque su primer partido fue en La Coruña». El alero metió allí la friolera de 35 puntos, ocho triples incluidos, y mira sus deportivas con otros ojos. Cuenta con tres pares para jugar. ¿Y para andar por la calle? Sonríe. «Aquí en Bilbao, cinco; y en casa...15. Unas 20 en total».

Tomasz Gielo. Nike, Under Armour, Stephen Curry

El ala-pívot polaco suele usar dos pares para jugar y el resto lo consigna a los entrenamientos. Emplea en total entre seis y siete zapatillas diferentes en una temporada, y varía las marcas y los modelos. «Tengo Nike, pero ahora pruebo también otras cosas. Como unas Stephen Curry, de Under Armour, y conservo unas Adidas sin estrenar. Hay un poco de todo. Intento buscar zapatillas que peguen con el color de la camiseta. ¡No hay tantas opciones de negro-rojo-blanco!», dice sonriente. Más allá de la estética, Tomasz Gielo precisa que a pesar de ser un jugador interior prefiere deportivas «low-top, más bajas, porque me gusta tener la movilidad del tobillo. Necesito que sean ligeras y con bastante amortiguación para ayudarme con la carga diaria».

Marvin Jones. Nike, Devin Booker

El pívot de Illinois revela que maneja «ocho pares de zapatillas» en la presente temporada. «Siempre Nike», deja claras sus preferencias. Marvin Jones está encantado con sus «Devin Booker» y en cuanto nota el más mínimo desgaste «traigo otras». Calza un 49,5-50 y se preocupa por su comodidad, un hombre que suele trabajar en las alturas. «Me siento cómodo con ellas. Las probé al inicio del año... y aquí sigo».

Tryggvi Hlinason. Adidas, Donovan Mitchell

La torre de los hombres de negro no se vuelve loco con las zapatillas. Sabe lo que quiere, lo que le sienta bien y lo pide. Emplea dos pares por temporada y tiene uno extra, por si acaso. Tryggvi Hlinason huye de estridencias y se decanta por colores «neutros, planos», que mariden bien con la piel de los hombres de negro. Al calzar un –atención– 52,5, Adidas, su marca, le proporciona la deportiva que se ajusta a sus necesidades. «Uso el modelo Donovan Mitchell. Me va bien». ¿Cambia en función de cómo ha ido el partido? «No soy supersticioso. Las zapatillas no mandan en mi juego. Siempre uso las mismas... hasta que se rompan. No me aguantan la temporada. Peso 120 kilos».

Thijs de Ridder. Puma

Al internacional belga le patrocina Puma y de ahí que calce su marca. «Llevo todo de ellos», confirma. «Son zapatillas cómodas y las tengo gratis. Me gustan estas –enseña las que tiene puestas–, negras y rojas, porque son los colores del Bilbao Basket este año. Van bien con la camiseta. Cuestan 140 euros, un precio normal». Ve con buenos ojos las Kobe, pero Thijs de Ridder indica que «son caras y no soy rico».

Xavi Rabaseda. Nike, Antetokounmpo

El capitán de los hombres de negro pasó de las «Paul George» a las actuales «Antetokounmpo». Lo explica. «Para mí, son muy cómodas. Tengo tres pares. Unas las uso y las otras dos aún las tengo sin estrenar». ¿Por qué? «Porque una vez que están dadas de sí me sientan como un calcetín. Me cuesta cambiar y hacer el proceso de adaptación a nuevas zapatillas, más duras y rígidas. A veces hasta puede dolerte el pie». Xavi Rabaseda alarga la vida de sus deportivas todo lo que puede. «Si se rompen y no hay arreglo, o si está borrada la línea y resbalan, pues cambio. Hay gente en la NBA que estrena zapatillas en cada partido, yo no podría hacerlo».

Zoran Dragic. Nike, Kobe 6

«Tengo tres o cuatro pares, pero siempre juego con las mismas». Zoran Dragic es fan de sus Kobe 6 –«para mí, las mejores»– y las usa en los partidos. Llaman la atención sus Kobe 4 doradas, con las que se maneja en los entrenamientos, pero distingue entre la práctica y la competición. Para esta última medita hacerse con unas deportivas nuevas porque las actuales «están reventadas». ¿Y qué va a elegir? «Otra vez las Kobe 6, las rojas».

Amar Sylla. Nike, Ja Morant

En la parte posterior de las Ja Morant de Amar Sylla hay unas iniciales serigrafiadas. Son las de su hija, que le acompaña así en todas las canchas de la ACB y Europa. «Calzo un 49,5 y tengo seis pares de zapatillas. Todas son de Nike, ligeras y con las que freno bien. No las cambio porque tampoco soy supersticioso. Me lesioné con ellas y sigo con las mismas. Las compro. Valen unos 160 euros. Es mi trabajo y me gustan las deportivas bonitas. ¿En la calle? En la calle prefiero ir con chanclas», sentencia el senegalés.

