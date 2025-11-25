En directo, Slavia Praga-Athletic
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Champions League 25/26
Fernando Romero
Martes, 25 de noviembre 2025, 19:39
20:34
La afición del Athletic está situada en una esquina del campo del Slavia. Desde que ha entrado no ha parado de animar y los jugadores, al salir a calentar, se lo han agradecido con aplausos
20:31
La afición del Athletic ya anima en el estadio del Slavia
Vídeo de Juanma Mallo.
20:30
Sale a calentar el Athletic al Fortuna Arena... recibido con una sonora pitada
20:29
Queda alrededor de media hora para que comience el encuentro... los porteros de ambos equipos ya realizando ejercicios de calentamiento en la gélida noche de Praga... nos centramos ahora en el equipo arbitral, que estará comandado por el lituano Donatas Rumsas. A los mandos del VAR estará el neerlandés Clay Ruperti.
20:17
🤕 "Venimos de jugar hace tres días y esas lesiones persistentes dejan mella", Ernesto Valverde y la ausencia de @willliamsssnico.#LaCasaDelFútbol#UCLpic.twitter.com/fkcWMuGWVD— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 25, 2025
20:16
Por último, Valverde espera un duelo complicado ante el Slavia. «Ellos juegan con todo, presión alta fortísima, muchas segundas jugadas... es un partido que nos va a exigir mucho desde el punto de vista físico». «Ya nos pasó el año pasado en San Mamés, no había pausa, era todo rápido, situaciones de uno contra uno constante...», recuerda.
20:15
Sobre los cambios en el once, y más específicamente sobre la ausencia de Nico Williams, el técnico rojiblanco explica que «vemnismos de jugar hace tres días y jugamos en cuatro, al final esas lesiones persistentes siempre te dejan mella después de un partido». «Y siempre piensas que durante el partido pueden actuar tanto Nico como los demás. Otros llevan mucha acumulación de partidos, como Laporte, que viene de jugar los dos con la selección. La idea es poner un equipo competitivo para ganar», afirma.
20:13
Ernesto Valverde, en declaraciones al operador de TV, reconoce que el de esta noche «es un partido muy importante de cara a poder continuar en la competición». «Quedan solo cuatro partidos, este es uno de ellos. Ahora los puntos cuentan mucho, los que ganes o los que pierdas», indica
20:08
Seis de cada equipo repiten
Media docena de jugadores de cada equipo repiten respecto a los que jugaron la pasada temporada en San Mamés . En el Athletic, Vivian y Paredes fueron los centrales, como hoy; Galarreta, Berenguer y Guruzeta fueron titulares y Sancet salió desde el banquillo en la segunda parte. En el Slavia salieron de inicio como lo harán hoy, Zima en el centro de la defensa, los centrocampistas Doudera y Zeferis y el delantero Provod. Se incorporaron desde el banquillo el defensa Chaloupek y el delantero Chory.
20:03
Vamos a ver cuál es el desempeño del Athletic en este Fortuna Arena ante un rival que no le es desconocido. Ya se vieron las caras la temporada pasada en la Europa League en San Mamés, hace ahora poco más un año. Fue un duelo muy duro para los de Valverde, con el Slavia dominador en muchos momentos del partido, pero que se resolvió con un tanto de Nico Williams sobrepasada la media hora.
20:01
Rotaciones pese a la urgencia
«Importa siempre más el partido que tienes por delante», recordaba hace unos días Valverde antes de viajar a Barcelona. Pues bien, pese a la urgencia del equipo en Champions el técnico rojiblanco considera más importante el choque liguero del sábado ante el Levante, también de vital importancia. Como se esperaba, hay varios retoques respecto al once que naufragó en el Camp Nou. No están Nico Williams, Laporte, Yuri, Gorosabel ni Unai Gómez. Y repiten Sancet y Galarreta porque están sancionados en Liga porque de no ser así igual también podrían chupar banquillo de inicio. En fin, que de nuevo los Adama, Navarro, Rego y compañía tienen ante sí una buena oportunidad y a la vez una seria papeleta. Todo lo que no sea una victoria se traducirá en una virtual eliminación.
19:56
A medias
Valverde opta por un mix en la alineación. Da descanso a piezas fundamentales como Jauregizar, que lo pedía a gritos, mientras mantiene en el equipo a Galarreta y Sancet, dos jugadores que no podrán enfrentarse al Levante el estar sancionados. Regresa al equipo Guruzeta, después del experimento de Unai Gómez como delantero centro frente al Barcelona.
19:52
Un once sin Laporte, Yuri, Jauregizar ni Nico
El Athletic salta al césped del Fortuna Arena sin cuatro de sus titulares fijos como Yuri, Laporte, Jauregizar y Nico. La presencia de Ruiz de Galarreta y Sancet en el once inicial se daba por hecha ya que no podrán jugar el sábado contra el Levante. Rego será la pareja del eibarrés en la sala de máquinas, mientras que el mediapunta navarro estará flanqueado por Berenguer y Robert Navarro en los extremos y Guruzeta en la punta de ataque. Solo cuenta la victoria porque de fallar en Praga, los rojiblancos estarían virtualmente eliminados.
19:49
También conocemos el once que presentará el Slavia de Praga!!!
👥 Proti Athletic Clubu vyběhne tato 𝐗𝐈! #UCL— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 25, 2025
🧤 Jindřich Staněk mezi tyčemi
🔙 David Douděra od první minuty
©️ Lukáš Provod s kapitánskou páskou
🏥 Zdravotní indispozice nepustí do zápasu Oscara Dorleyho a Ivana Schranze
Článek 👉 https://t.co/uOHWBELjEEpic.twitter.com/rYJaabqK6h
19:47
Retoques en el once rojiblanco... con novedades en casi todas sus líneas. Areso, Paredes y Adama respecto al último partido de Liga; en el centro, Rego sustituye a Jauregizar; y en ataque, aparecen Navarro y Guruzeta por NIco y Unai Gómez.
19:45
Ya conocemos el once del Athletic!!!!
🇪🇺 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @slaviaofficial— Athletic Club (@AthleticClub) November 25, 2025
👊 ¡Nuestro equipo inicial para el #SlaviaPrahaAthletic de esta noche!#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/qReY29te9E
19:41
Con los equipos ya en el estadio y los primeros aficionados ocupando sus asientos en el Fortuna Arena, ya sólo queda esperar a la confirmación de las alineaciones. Muchas incógnitas sobre el once que presentará el Athletic, si Valverde rotará o apostará por su 'primera unidad'... No tardaremos en salir de dudas.
