En directo, Slavia Praga-Athletic

20:01

Rotaciones pese a la urgencia

«Importa siempre más el partido que tienes por delante», recordaba hace unos días Valverde antes de viajar a Barcelona. Pues bien, pese a la urgencia del equipo en Champions el técnico rojiblanco considera más importante el choque liguero del sábado ante el Levante, también de vital importancia. Como se esperaba, hay varios retoques respecto al once que naufragó en el Camp Nou. No están Nico Williams, Laporte, Yuri, Gorosabel ni Unai Gómez. Y repiten Sancet y Galarreta porque están sancionados en Liga porque de no ser así igual también podrían chupar banquillo de inicio. En fin, que de nuevo los Adama, Navarro, Rego y compañía tienen ante sí una buena oportunidad y a la vez una seria papeleta. Todo lo que no sea una victoria se traducirá en una virtual eliminación.