En directo, Barça-Athletic

15:11

Nico

Valverde no quiso desvelar ayer si Nico estaría en el once, fiel a su cosumbre de no adelantar nada, y hoy le ha puesto en el bloque titular junto al reaparecido Sancet y Unai Gómez como falso nueve. Habrá que ver el ambiente que se creará en el Camp Nou en torno al extremo, por que el Barça volvió a pujar en verano y una vez más se quedó sin él. El Athletic lleva 24 años sin ganar en el feudo blaugrana, a ver si esta tarde termina la racha.