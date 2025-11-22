El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo El Athletic, con Nico, Sancet y Unai Gómez de '9'

LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

Athletic

Escudo Athletic Club
BAR

ATH

En directo, Barça-Athletic

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 13 de la Liga EA Sports 25/26

Minuto a minuto

Fernando Romero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:51

16:09

Comienzan a aparecer algunos jugadores por el túnel de vestuarios...

16:05

Unai Simón en portería

Defensa para Gorosabel, Vivián, Laporte y Yuri

16:05

En diez minutos arranca este partidazo en el Camp Nou. Momento de repasar el once rojiblanco!!

16:05

16:02

Retirados ya los equipos a vestuarios... queda ya muy poco para el pitido inicial!!!

15:59

Prácticamente todas las localidades disponibles para este partido están ya ocupadas. La música atrona en la megafonía del Camp Nou.

15:53

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

El mal momento de Areso: tercera suplencia seguida en Liga

En directo, Barça-Athletic

El lateral derecho fichado de Osasuna por 12 millones ha perdido su condición de titular

15:51

15:49

15:48

Salta ahora el Athletic a ejercitarse en el verde!!!!

15:46

Calentando ya los jugadores del FC Barcelona en el terreno de juego...

15:35

15:27

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Laporte y Unai, sorpresas

Se esperaba que Paredes actuase junto a Vivián porque Laporte vino cansado de la selección, pero el de Agen saldrá de inicio. Sin embargo, la gran sorpresa es Unai Gómez en punta en detrimento de Guruzeta. La defensa adelantada del Barcelona invita a pensar que si Nico y Sancet, juntos de nuevo, están entonados el delantero donostiarra tendría alguna ocasión clara, pero Txingurri apuesta por un obrero como Unai para hacer daño en la defensa culé. Vamos allá.

Icono15:25

Unai Gómez será la referencia ofensiva, una vez más. Una apuesta que Valverde explica así: «Unai es un jugador que se desenvuelve bien en la mediapunta, pero también es rápido, tiene trabajo, con juego al espacio puede ser importante para nosotros. Los partidos aquí siempre son largos y hay tiempo para más cosas», deja caer.

Icono15:24

Sobre la falta de gol que está teniendo el Athletic de un tiempo a esta parte, Valverde comenta que «nosotros somos de hace tiempo un equipo que necesita bastante volumen para concretar las ocasiones de gol. Hay momentos en los que estás más acertado, otros menos. Se trata de insistir», recalca. «Se nos han concentrado algunos problemas en esa línea de delantera. Esperemos que hoy afinemos el olfato goleador».

Icono15:22

Como es habitual, Ernesto Valverde atiende a los micrófonos del operador televisivo para analizar lo que espera de este duelo. Y también de este renovado escenario. «Estamos expectantes por el partido, por ver el campo, por cómo está. Vamos a disfrutarlo», lanza.

Icono15:19

Queda algo menos de una hora ya para que arranque este partido en el remodelado Camp Nou. Un encuentro que estará dirigido por el murciano José Martía Sánchez Martínes. A los manos del VAR estará Iglesias Villanueva.

15:12

15:11

Robert Basic

Robert Basic

Nico

Valverde no quiso desvelar ayer si Nico estaría en el once, fiel a su cosumbre de no adelantar nada, y hoy le ha puesto en el bloque titular junto al reaparecido Sancet y Unai Gómez como falso nueve. Habrá que ver el ambiente que se creará en el Camp Nou en torno al extremo, por que el Barça volvió a pujar en verano y una vez más se quedó sin él. El Athletic lleva 24 años sin ganar en el feudo blaugrana, a ver si esta tarde termina la racha.

Icono15:10

Este será el once del FC Barcelona!!!

15:07

Igor Barcia

Igor Barcia

Unai Gómez

La presencia del de Bermeo como nueve es la gran novedad del once de Ernesto Valverde para enfrentarse al Barcelona. Por lo demás, es un equipo muy reconocible, con Nico Williams por la izquierda, Berenguer por la derecha y Sancet de regreso a su posición de mediapunta.

15:07

Pues Valverde coloca de inicio a los dos, a Nico y Sancet. Lo más sorprendente, quizá es que apuesta una vez más por Unai Gómez, a priori, como referencia ofensiva.

Icono15:06

Ya conocemos el once del Athletic!!!

14:56

«Tenemos que proteger a Nico Williams, nos interesa que esté al 100%», advierte Valverde

En directo, Barça-Athletic

Valverde no piensa en la Champions y va con todo al Camp Nou para intentar acabar con el gafe: «Pesa más siempre el partido que tienes por delante»

14:56

No tardaremos demasiado en salir de dudas, pero en estos momentos la duda es saber por qué once se decantará Valverde para afrontar este partido en el Camp Nou. Sancet y Nico, sobre todo el segundo, son de la partida, pero están faltos de ritmo.

14:55

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Iñaki Williams, el extraño ausente

En directo, Barça-Athletic

Prodigio de disponibilidad, el capitán del Athletic, que el sábado cumple un mes de baja, no se había perdido ninguna de las últimas 12 visitas al Barça

14:52

Desde 2001 lleva el Athletic en el feudo culé. Otra gran estadística que tratará de derribar el conjunto de Ernesto Valverde. El míster, por cierto, tampoco ha ganado allí nunca, ya no sólo como técnico rojiblanco.

14:47

Todo un clásico de la competición este enfrentamiento entre azulgranas y rojiblancos, en el que las buenas noticias en clave zurigorri es el regreso a la convcatoria de Nico Williams y Oihan Sancet .

14:45

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!! Arrancamos ya con esta narración en el que les vamos a trasladar todo lo que suceda en torno al que es el partidazo de esta 13ª jornada de LaLiga EA Sports, el que pondrá en liza a Barcelona y Athletic en el Camp Nou.

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Gerard Martín

defensa

Fermín López

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Alejandro Balde

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Unai Gómez

Delantero

Estadísticas

0%

ATH

BAR

0%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

