En directo, Barça-Athletic

LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez
FC Barcelona
16:15h.
Athletic
BAR
ATH
Fernando Romero
Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:51
16:09
Comienzan a aparecer algunos jugadores por el túnel de vestuarios...
16:05
Unai Simón en portería
Defensa para Gorosabel, Vivián, Laporte y Yuri
Jauregizar y Galarreta en la medular
Berenguer y Nico en bandas
Sancet de enganche
Y Unai Gómez como referencia ofensiva
16:05
En diez minutos arranca este partidazo en el Camp Nou. Momento de repasar el once rojiblanco!!
16:05
⚔️ ¡Con todo, leones!#BarçaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/dFHqBNBpl3— Athletic Club (@AthleticClub) November 22, 2025
16:02
Retirados ya los equipos a vestuarios... queda ya muy poco para el pitido inicial!!!
15:59
Prácticamente todas las localidades disponibles para este partido están ya ocupadas. La música atrona en la megafonía del Camp Nou.
15:53
El lateral derecho fichado de Osasuna por 12 millones ha perdido su condición de titular
15:51
💪 ¡Aquí estamos!— Athletic Club (@AthleticClub) November 22, 2025
¡A pelear, leones!#BarçaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/5edaEe3Frc
15:49
🗣️ “Hemos destinado las entradas de compromisos para los socios y gracias a eso hemos podido satisfacerlos”— DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025
Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, explica cómo ha conseguido que algunos aficionados hayan podido ir al Camp Nou#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/jSITQamPpg
15:48
Salta ahora el Athletic a ejercitarse en el verde!!!!
15:46
Calentando ya los jugadores del FC Barcelona en el terreno de juego...
15:35
🤩 ¡Así son los NUEVOS VESTUARIOS del Spotify Camp Nou! ¡Sigue EN DIRECTO toda la previa del BarçaAthletic!— LALIGA (@LaLiga) November 22, 2025
InsideLALIGA | LALIGAHighlights
15:27
Se esperaba que Paredes actuase junto a Vivián porque Laporte vino cansado de la selección, pero el de Agen saldrá de inicio. Sin embargo, la gran sorpresa es Unai Gómez en punta en detrimento de Guruzeta. La defensa adelantada del Barcelona invita a pensar que si Nico y Sancet, juntos de nuevo, están entonados el delantero donostiarra tendría alguna ocasión clara, pero Txingurri apuesta por un obrero como Unai para hacer daño en la defensa culé. Vamos allá.
15:25
Unai Gómez será la referencia ofensiva, una vez más. Una apuesta que Valverde explica así: «Unai es un jugador que se desenvuelve bien en la mediapunta, pero también es rápido, tiene trabajo, con juego al espacio puede ser importante para nosotros. Los partidos aquí siempre son largos y hay tiempo para más cosas», deja caer.
15:24
Sobre la falta de gol que está teniendo el Athletic de un tiempo a esta parte, Valverde comenta que «nosotros somos de hace tiempo un equipo que necesita bastante volumen para concretar las ocasiones de gol. Hay momentos en los que estás más acertado, otros menos. Se trata de insistir», recalca. «Se nos han concentrado algunos problemas en esa línea de delantera. Esperemos que hoy afinemos el olfato goleador».
15:22
Como es habitual, Ernesto Valverde atiende a los micrófonos del operador televisivo para analizar lo que espera de este duelo. Y también de este renovado escenario. «Estamos expectantes por el partido, por ver el campo, por cómo está. Vamos a disfrutarlo», lanza.
15:19
Queda algo menos de una hora ya para que arranque este partido en el remodelado Camp Nou. Un encuentro que estará dirigido por el murciano José Martía Sánchez Martínes. A los manos del VAR estará Iglesias Villanueva.
15:12
📍¡Estrenamos el Spotify Camp Nou!— Athletic Club (@AthleticClub) November 22, 2025
Nos espera la 13ª jornada de @LaLiga#BarçaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/1KTPFCcHaq
15:11
Valverde no quiso desvelar ayer si Nico estaría en el once, fiel a su cosumbre de no adelantar nada, y hoy le ha puesto en el bloque titular junto al reaparecido Sancet y Unai Gómez como falso nueve. Habrá que ver el ambiente que se creará en el Camp Nou en torno al extremo, por que el Barça volvió a pujar en verano y una vez más se quedó sin él. El Athletic lleva 24 años sin ganar en el feudo blaugrana, a ver si esta tarde termina la racha.
15:10
Este será el once del FC Barcelona!!!
🚨 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2025
⚽️ #BarçaAthleticpic.twitter.com/mKZ5BaRLXA
15:07
La presencia del de Bermeo como nueve es la gran novedad del once de Ernesto Valverde para enfrentarse al Barcelona. Por lo demás, es un equipo muy reconocible, con Nico Williams por la izquierda, Berenguer por la derecha y Sancet de regreso a su posición de mediapunta.
15:07
Pues Valverde coloca de inicio a los dos, a Nico y Sancet. Lo más sorprendente, quizá es que apuesta una vez más por Unai Gómez, a priori, como referencia ofensiva.
15:06
❤️🤍 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @FCBarcelona_es— Athletic Club (@AthleticClub) November 22, 2025
Garaipenaren bila, lehoiak!#BarçaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/A7h7wi2VkJ
14:56
Valverde no piensa en la Champions y va con todo al Camp Nou para intentar acabar con el gafe: «Pesa más siempre el partido que tienes por delante»
14:56
No tardaremos demasiado en salir de dudas, pero en estos momentos la duda es saber por qué once se decantará Valverde para afrontar este partido en el Camp Nou. Sancet y Nico, sobre todo el segundo, son de la partida, pero están faltos de ritmo.
14:55
Prodigio de disponibilidad, el capitán del Athletic, que el sábado cumple un mes de baja, no se había perdido ninguna de las últimas 12 visitas al Barça
14:52
Desde 2001 lleva el Athletic en el feudo culé. Otra gran estadística que tratará de derribar el conjunto de Ernesto Valverde. El míster, por cierto, tampoco ha ganado allí nunca, ya no sólo como técnico rojiblanco.
14:47
Todo un clásico de la competición este enfrentamiento entre azulgranas y rojiblancos, en el que las buenas noticias en clave zurigorri es el regreso a la convcatoria de Nico Williams y Oihan Sancet .
14:45
Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!! Arrancamos ya con esta narración en el que les vamos a trasladar todo lo que suceda en torno al que es el partidazo de esta 13ª jornada de LaLiga EA Sports, el que pondrá en liza a Barcelona y Athletic en el Camp Nou.
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Eric García
defensa
Gerard Martín
defensa
Fermín López
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Ferran Torres
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Alejandro Balde
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Unai Gómez
Delantero
0%
BAR
0%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
