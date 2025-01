El comunicado de Iñigo Cabacas Herri Harmaila anunciando el fin de la huelga de animación

Jueves, 30 de enero 2025, 10:52 | Actualizado 13:43h. Comenta Compartir

Desde que hace 11 años ICHH comenzara su andadura, hemos estado dejándonos la voz y el alma por el equipo. Once años donde el trabajo por el escudo, los colores y la camiseta ha sido ingente, así como el hostigamiento y la represión que hemos sufrido.

Once años donde nos hemos tenido que enfrentar a adversidades, pero en los que siempre hemos encontrado el apoyo de la mayoría de los y las Athleticzales. Y esta vez, como no podía ser de otra manera, también debemos agradecer a todos los colectivos y personas que, tanto pública como privadamente, nos han mostrado su apoyo, tanto a ICHH como a las personas multadas.

Durante estas últimas semanas, como hemos explicado en varios medios de comunicación, la situación se había vuelto insostenible. La dinamización de la animación era ya inviable debido a la represión que estamos sufriendo; una represión que no es de ahora, sino que viene de tiempo atrás.

Pese a ello, ICHH siempre se ha mostrado abierta al diálogo y a la negociación. Sin embargo, vemos como los movimientos del Club y su Junta Directiva no van en esa línea: comunicados y emails con medias verdades con la intención de poner a la masa social en nuestra contra e intentar expulsarnos de San Mamés. En definitiva, que el recuerdo de Iñigo Cabacas salga de su estadio y que los gritos de Justizia desaparezcan del minuto 28.

Los acontecimientos de las últimas horas, donde se ha conocido incluso una oferta de contratación para ser speaker, dejan claro que ya no es una cuestión de ICHH, o de la Herri Harmaila en su conjunto, sino de qué modelo de Club queremos y si estamos dispuestos a vender nuestra identidad. Se trata de que San Mamés sea de los y las aficionadas del Athletic. Ni más, ni menos. No queremos un estadio artificial ni de plastilina.

ICHH, sin embargo, es consciente de la polarización que se ha generado dentro de la masa social y ha intentado recoger las diferentes sensibilidades que hay dentro de la familia Athleticzale. Durante estas semanas hemos podido hablar y escuchar a diferentes colectivos, con diferentes opiniones. No obstante, ICHH no ha recibido ninguna comunicación por parte del Club para desbloquear la situación.

Como hemos señalado al principio, no nos movernos ni por egos, ni por orgullo, solo por la pasión a unos colores y a un escudo. Por responsabilidad con ese escudo y colores, este jueves nos volveremos a dejar la voz. Sin embargo, no sin antes dejar claro que, si la Junta Directiva no da pasos para desbloquear la situación y no muestra voluntad real de que esta se arregle, el conflicto corre el peligro de enconarse y enquistarse. Esperamos que no tengamos que vivir de nuevo esa situación.

Por todo ello, animamos a todo el mundo a participar en la kalejira en defensa de un Athletic popular, que comenzará a las 19.30 desde la plaza Iñigo Cabacas y, posteriormente, a llenar el bloque 108 y animar durante los 90 minutos. Se animará sin elementos de animación, a pulmón, juntas y juntos.

¡Todos al bloque 108!

