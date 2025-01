La alabanza del entrenador del Viktoria Plzen al Athletic: «Está al nivel de los mejores en España»

Fernando Romero Miércoles, 29 de enero 2025, 19:56 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

El de este jueves en San Mamés será un partido de altos vuelos entre dos contendientes que buscan apurar su clasificación matemática entre los ocho primeros, unos con más opciones que otros. El Athletic, al que solo una carambola le dejaría fuera, y el Viktoria Plzen, que aún mantiene posibilidades de colarse en ese top 8. Para lograrlo, necesita asaltar La Catedral y que se den otra serie de resultados. Eso sí, la condición indispensable para que pueda darse la ecuación es que necesitan asaltar San Mamés y hacerse con los tres puntos.

Su planteamiento es claro. Los dirigidos por Miroslav Koubek saltarán al terreno de juego liberados tras su último triunfo ante el Anderlecht y trasladando toda la presión a los de Valverde. «Espero que tener el pase asegurado a la siguiente ronda nos lleve a tener un juego muy bueno. Debemos dar lo máximo ante un rival como el Athletic, al que no hay que infravalorar en ningún caso», relata el veterano técnico checo. «Sabemos que es un equipo con mucha calidad en el que será difícil encontrar errores en su juego», apostilla.

Para Koubek, de hecho, el cuadro rojiblanco será uno de los más difíciles ante los que se ha enfrentado en esta fase de grupos, poniéndolo «al mismo nivel que el Eintracht de Frankfurt». «Es un equipo con muy buenos jugadores que son de aquí. Tácticamente y a nivel de estrategia es difícil encontrar errores en ellos, está al nivel de los mejores en España», elogia.

También ha tenido palabras de aprecio para Ernesto Valverde, del que ha dicho que «es un entrenador que pertenece a la élite de entrenadores, ha entrenado en grandes clubes europeos y españoles, todos saben que es un muy buen entrenador». Miroslav Koubek, de 73 años, espera un Athletic «muy motivado» que buscará en este último encuentro asegurar su billete directo a octavos tras el tropiezo en tierras turcas, algo que para Koubek no tendrá influencia en el desarrollo del duelo de este jueves. «Perder en Turquía no significa para ellos ninguna derrota mental, más bien al contrario. Perder ante el Besiktas no significa un descarrilamiento en su rendimiento porque es un equipo con una mentalidad muy fuerte», proseguía.

El hecho de que el Viktoria Plzen esté en estos momentos aún en el parón invernal de la liga checa -la retomarán el próximo lunes 3 de febrero- no es para Koubek ningún tipo de problema, precisamente por esa cercanía en el tiempo para volver a la liga doméstica: «Estamos en buena condición física y de rendimiento para afrontar este partido».

Sin relajación

De la misma opinión es el internacional checo Lukas Kalvach, quien señalaba que «no creo que haya mucha diferencia en la preparación, aunque ellos han jugado más partidos este mes de enero; en condición física estaremos más o menos igual». El mediocentro del Viktoria Plzen concuerda también con su entrenador al señalar que llegan a este partido «más tranquilos, eso es verdad», pero no relajados. «Vamos con todas nuestras fuerzas, queremos darlo todo», advierte Kalvach.«Sabemos que el Athletic tiene mucha calidad y que está entre los mejores de esta Europa League. Además, juega en casa con su ambiente y su afición. Lo que tenemos que hacer es proteger bien la portería, hacer nuestro mejor juego y buscar buenas transiciones», explica el capitán del cuadro checo. «A nivel individual, tienen jugadores súper buenos. Nosotros confiamos en hacer un gran partido», apostilla.