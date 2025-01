Guevara: «Podemos ser un rival complicado para el Barcelona»

Jon Aroca Jueves, 30 de enero 2025, 14:58 Comenta Compartir

Ander Guevara ha vuelto al once titular del Deportivo Alavés. Los problemas físicos de Joan Jordán le han permitido asentarse en el doble pivote albiazul tras varias semanas de escaso protagonismo tras la llegada del Chacho Coudet. El vitoriano bendice su nuevo rol, pero también se pide seguir creciendo. «Después de una racha de no ser tan protagonista me está volviendo a tocar. Creo que soy el primero que tiene muchas cosas que mejorar, pero no creo que lo esté haciendo mal del todo. Estoy mostrando una versión bastante buena. Pero mi nivel tiene que seguir mejorando», ha analizado este jueves. «Mi papel tampoco cambia mucho. Las funciones igual pueden ser un poco diferentes. Participo bastante en la salida de balón».

Aunque sí asume encontrarse en «una temporada atípica por muchas cosas». Por ejemplo, en la falta «regularidad» a la hora de sacar resultados. Aunque también hay otros elementos en torno a los cuales crecer. «Contra el Celta nos faltó un poco de mordiente. Sobre todo en la primera parte tuvimos esa pausa con el balón, pero una vez que superábamos la primera línea de presión nos faltó ir a por su última línea y crear más acciones a nivel ofensivo», analiza. Ahí deben evitar incurrir en algunos errores recurrentes. «También debemos mejorar la faceta de las pérdidas de balón. Se está viendo que estamos intentando ser más protagonistas con el balón y en eso tenemos margen de mejora. Estamos pecando de perder demasiado rápido el balón».

De la misma forma, cree imprescindible mejorar los registros del equipo en Mendizorroza. «Creo que muchos partidos que se nos han escapado en casa el equipo ha hecho méritos para ganarlos. No sabría decir la razón de no ganar. Pero tenemos ese debe. Aunque no ganemos en casa nos seguimos sintiendo bastante fuertes», ha explicado.

En ese sentido, aunque asume que la batalla por la permanencia está «más igualada» y que «es más difícil ganar los partidos» que el año pasado, espera no estar hasta la última jornada peleando por la permanencia. «Ojalá que no tengamos que estar hasta el final, el equipo está en busca de su mejor versión. Creo que estamos progresando», augura. Prefiere no fijarse en las expectativas que el equipo pudo generar al principio del curso. «Cada temporada es un mundo. Tuvimos un buen inicio y parecía que íbamos a estar arriba. Pero esto es Primera. Quizás no hemos sido regulares. Pero algo que hacemos bien es poner el foco en el día a día».

Ahora apela a mantener esa línea de crecimiento contra el Barcelona en un encuentro de notable dificultad. «Es un partido en el que sobra la motivación. Sabes que hay muchos focos y ya estamos trabajando durante la semana al máximo para ir y tener un buen partido», ha asegurado. Lo importante, percibe, es creer en el potencial del equipo. «Creo que enfrentarse al Barcelona no cambia la manera de entrenar. Todos somos conscientes del nivel al que están. Pero sobre todo el mensaje va enfocado a que si somos capaces de hacer un buen partido podemos tener oportunidades. Tenemos que convencernos de que podemos ser un rival complicado para ellos», añade.