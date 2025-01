La trituradora de La Liga pone a prueba a la inconsistente defensa del Alavés

Eduardo Coudet tiene claro cuál es el diseño de su defensa. Más allá del experimento de Mestalla con una línea de tres centrales, el Chacho ha colocado siempre cuatro torres sobre su tablero. Y casi siempre tiene el mismo 'póker' en su mano. Abqar y ... Diarra son, junto a Carlos Vicente, los únicos tres futbolistas que han disputado todos los minutos (540) de los seis partidos ligueros que lleva el entrenador argentino al frente del equipo.

El maliense, asentado en el centro de la retaguardia en las últimas tres jornadas tras la lesión de Mouriño, ha cedido su puesto en la lateral izquierdo a un Manu Sánchez en línea ascendente. La zurda es para el defensa cedido por el Celta y la diestra para un incombustible Tenaglia. Un cuarteto de zagueros reconocible que ha subido el nivel, pero que no ha conseguido, acompañados por el resto del equipo, su gran meta: lograr que Sivera antes y ahora Owono dejen su portería a cero.

«En el único tiro a puerta nos hicieron daño», afirmó Coudet tras el empate (1-1) ante el Celta. Y es que más allá de la igualada (2-2) frente a Osasuna en la que Sivera coleccionó paradones ante Catena, Budimir o Raúl García de Haro, el Alavés ha reducido al mínimo los chuts rivales en las últimas cinco jornadas. En estos cinco actos les han tirado a palos menos veces (seis) que en El Sadar (ocho). Pero no han conseguido que su escudo frene las lanzas enemigas. Athletic (1-1), Betis (1-3) y Celta dispararon en dos ocasiones cada uno a puerta y dieron en la mitad de sus intentos en la diana. En tres ocasiones lo probó el Valencia perforando dos veces la portería vitoriana (2-2). Y el Girona sólo necesitó un chut a palos, tras un error de Diarra, para ganar en Vitoria (0-1).

«Debemos seguir trabajando y mejorando, no se nos pueden escapar puntos así» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

Los desajustes y los fallos individuales, heredados ya desde el inicio de la campaña con Luis García, han hecho que el Alavés se vaya hasta las nueve jornadas consecutivas sin dejar su portería a cero. Desde el 1 de noviembre, cuando derrotaron (1-0) al Mallorca en Mendizorroza, no terminan un partido sin recoger el balón de su meta. Aquel triunfo imbatidos hace más de dos meses fue una excepción en una campaña en la que sólo han acabado en tres ocasiones –Betis (0-0), Las Palmas (2-0) y Mallorca– inmaculados. Un escenario diferente al del curso pasado, cuando la seguridad fue la principal virtud de unos vitorianos que dejaron 11 veces su meta a cero.

Ampliar

«Nos ha faltado matar el partido», lamentó Coudet tras la igualada frente a los vigueses. La historia se repite. El Alavés se puso por delante ante Osasuna, Valencia, Betis y Celta y únicamente se llevó el triunfo del Villamarín. En el resto, los contextos fueron diferentes pero se tuvieron que conformar con el empate por no echar el candado a su portería. «Debemos seguir trabajando y mejorando, no se nos pueden escapar puntos así», reflexionó el argentino, que ha visto cómo su equipo no consigue escaparse del descenso, que se sitúa a un punto, por su debilidad atrás. Su Alavés ha marcado nueve goles en seis partidos –sólo se quedó sin anotar ante el Girona– pero ha encajado siete que han frenado su despegue.

El cuarto más goleado

Con 33 goles recibidos en 21 jornadas (1,57 por duelo), los babazorros son el cuarto conjunto de Primera que más tantos ha encajado tras Valladolid (42), Valencia (36) y Las Palmas (34). Han mejorado unas décimas respecto a la anterior etapa con Luis García (1,73 dianas por encuentro sufrieron en 15 actos) pero no han cortado su sangría. «O mejoramos defensivamente o vamos a sufrir mucho», avisó el madrileño. Y los albiazules, aunque han dado pasos para afianzar su muro, no logran sellar todas sus fugas. Y por esas rendijas se están colando uno tras otro los goles en las últimas nueve jornadas, en las que ni Sivera primero ni Owono después han podido capear el temporal.

Ampliar

El Alavés está en medio de su proceso de fortalecimiento cuando le toca visitar a la trituradora de LaLiga. El Barcelona ha marcado 59 goles en 21 jornadas (2,95 por choque). Lewandowski (17 tantos) es el 'pichichi' escoltado por Raphinha (12), Lamine Yamal acumula (cinco)... El equipo más realizador de las cinco grandes Ligas, que aplastó (7-1) al Valencia en la última jornada en Montjuic, pondrá a prueba el domingo (14.00 horas) a un conjunto albiazul que tendrá que cambiar su zaga. La sanción de Abqar obliga a Coudet a poner a un nuevo zaguero. Tiene donde elegir entre Mouriño, Pica, Sedlar y Garcés, aunque tampoco está descartada la defensa tres centrales que ya usó en Valencia. Toca protegerse.