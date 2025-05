Del 54% de Vitoria al 65% de Ayala: así se ha desplomado la natalidad en medio siglo en Álava

De la seguridad de un próximo crecimiento a la incertidumbre

El Eustat, en su última proyección de población, de hace apenas tres años, situaba en 2024 el ejercicio en el que la curva de la natalidad iba a empezar una ligera tendencia ascendente. Pero por el momento esa predicción no se está cumpliendo. Las estimaciones, en las que es complejo acertar, cifraban en 14.200 los bebés nacidos en Euskadi el pasado año, pero fueron apenas 12.904. Las expectativas se están enfriando y, si bien los expertos insisten en que los alumbramientos se incrementarán, no tienen claro cuándo. «Si tuviera que apostar, para finales de esta década empezará a aumentar, aunque esto lo decía más seguro antes», sostiene Unai Martín, del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico OPIK de la Universidad del País Vasco. El crecimiento de la inmigración y de las mujeres en edad fértil, por el repunte de la natalidad a finales de los noventa, deberían llevar a un escenario con más niños, pero se están empezando a detectar problemas. «La fecundidad está bajando de manera considerable», apunta el sociólogo. En 2017, estaba en 1,3 hijos por mujer, «un 50% más que en los años noventa», cuando alcanzó su mínimo, 0,9. Esa tasa, pese a que descendiera la natalidad, iba al alza, pero ya no. En 2023, último dato disponible, se situó en 1,15. El Eustat preveía que sería del 1,23. «Las proyecciones no están siendo capaces de captar ese fenómeno porque no sabemos qué está pasando, si es que menos mujeres están teniendo hijos o que las que son madres están teniendo menos niños», matiza antes de aclarar que, «si no sabemos la causa, las políticas de familia no van a funcionar».