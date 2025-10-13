El viaje en bici por Vitoria de una achicoria En pruebas. Siete productores ecológicos locales comercializan verduras, pan, queso o vino en la plataforma Aleko Market, otro paso del CEA hacia la descarbonización

En el municipio crecen ahora nutritivos productos de temporada sin pesticidas ni herbicidas químicos. Los ecoagricultores locales o de pueblos cercanos a la capital recolectan achicoria, acelga multicolor, berzas, berenjenas, calabazas de las variedades cacahuete, portimarrón o vasca, cebollino, lombarda, tomates, kale y hasta la exótica col asiática pak choi. Las alubias blancas arrocinas o las moradas de Elorza están ya listas para un buen guiso y también se pueden adquirir finamente embotadas crema de calabaza o mermelada de tomate.

A esta sugerente cesta se le puede añadir un vino «100% tempranillo procedente de un viñedo de 85 años con un 14% de inclinación y criado 22 meses en barrica nueva de roble francés y americano», un pan hecho al horno de leña y un queso idiazabal de «textura firme y con sabor intenso, sin ningún tipo de aditivos, hecho a base de leche cruda de oveja latxa, fermentos lácticos, cuajo natural de cordero y sal». Con semejante cesta uno va a comer mejor que el mismísimo Aduriz.

Se pueden adquirir on line y los dos días de reparto establecidos llegan a domicilio en bicicleta desde el Aleko Market. Se trata de una plataforma en pruebas ayudar a comercializar su productos a los agricultores y ganaderos participan en el programa de test agrario Aleko que coordina el Centro de Estudios Ambientales (CEA) dentro del proyecto Crops4Life para la descarbonización del sistema agroalimentario. El mismo que cuenta con ocho vacas para ensayar una nueva manera de pastorear.

La 'azoka' crece y ahora se puede encontrar más variedad gracias a la incorporación de nuevos proyectos hortícolas, queseros, vinícolas y panaderos de Álava. «Esta plataforma, aún en fase de pruebas, está abierta a cualquier persona que quiera comprar alimentos producidos en cercanía», reza el CEA en su boletín de noticias. Para acceder a ella, hay que entrar en la web aleko.eus y pinchar en Aleko Market. «Su objetivo es hacer más fácil la compra de alimentos de proximidad, apoyando un modelo agroalimentario más sostenible y agroecológico», resume.

Hoy hay tres proyectos hortícolas que comenzaron a trabajar las tierras vitorianas en 2023 y que comercializan su producto en la plataforma. Dos de ellos se ubican en las fincas de test agrario de Monasterioguren y Basaldea.Y el tercero, la cooperativa Soilik, es el equipo formador en horticultura biointensiva dentro del proyecto Crops4Life y cultiva una parcela del centro de empresas agroecológicas Basaldea.

Además, explican los técnicos del CEA, también se han sumado dos queserías a este circuito corto de comercialización. Ambas hacen elaboraciones artesanas. Así, Zelaitxo Baserria hace queso con leche cruda de cabra y Puerto de Munain utiliza la leche de su propio rebaño de ovejas latxas que pastan libremente en las faldas de la Sierra de Entzia.

Interesante es la incorporación de una pequeña bodega familiar situada en Lapuebla de Labarca, Bodegas Córdoba Martínez, que elabora vino con uvas procedentes de sus viñedos con nuevas técnicas de elaboración, pero sin olvidar las tradicionales heredadas de la familia. Y Basotik Valpuesta, un horno de leña ecológico y artesano que utiliza harinas de cercanía y largas fermentaciones, completa un equipo que además de apostar por la producción local y la seguridad alimentaria es en general joven. o, sea, que hay relevo, destacan desde el programa.

La plataforama funciona como cualquier otra.Se añaden productos a la cesta, se suma un euro más por el transporte y se paga con tarjeta. Los pedidos realizados antes del lunes a las 20.00 se entregarán los jueves a la tarde o viernes a la mañana de esa semana. Pasadas las 20.00 del lunes, los pedidos se procesarán la siguiente semana. Los repartidores de la cooperativa Eraman recorrerán la ciudad para llevar las cestas puerta a puerta.

Los impulsores de Aleko market animan a los clientes a sumarse al movimiento internacional Open Food Network basado en el consumo con valores. «Nosotros empezamos desde abajo. Con granjeros y productoras listas para contar sus historias con orgullo y autenticidad. Con distribuidoras listas para conectar gente con productos de forma justa y honesta. Con compradores que creen que mejores decisiones de compras semanales pueden seriamente cambiar el mundo», explican como filosofía desde el movimiento.

«Luego necesitamos una forma de hacerlo real» dicen. Lo suyo aseguran es una manera de empoderar a todos los que producen, venden y compran comida. «De contar todas las historias, de manejar todas las logísticas. Una forma de convertir transacción en transformación todos los días».

Sus reglas, apuntan, ayudan a construir un mercado «que nivela el campo de juego. Es transparente, de forma que crea relaciones reales. Es de código abierto, de forma que todos son los dueños. Funciona en cualquier lugar. Lo cambia todo. Todos amamos la comida. Ahora podemos amar nuestro sistema de comida también».

