'Hackean' los móviles de un centenar de personalidades a través de WhatsApp

Hackeos para «ganar inteligencia» y reformular estrategias

Que haya cada vez más episodios de hackeo y robo de datos en internet no es ninguna casualidad. Es muestra del valor de los mismos. Y no siempre es obra de piratas informáticos cuyo negocio están en vendérselos a terceros para cometer todo tipo de estafas, sino que va más allá. En algunos casos, pueden estar detras los propios servicios de inteligencia de determinados países. ¿Qué buscan con esto? «En muchas ocasiones el objetivo está en ganar más inteligencia» sobre determinados estados o personalidades, desliza Marta Cañas, profesora del Master de Ciberseguridad de la Universidad Comillas-ICADE. No buscan un enfrentamiento directo, pero sí estar preparados para defenderse si lo hubiera, o para repensar determinados movimientos estratégicos.