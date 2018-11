EL CORREO invita a la sociedad alavesa a rechazar la violencia machista

1 Diana Quer La denuncia de otra chica desatasca el caso Desaparece en agosto de 2016. Su asesino confiesa y en enero se identifica su cadáver. 2 Jennifer Sofía Hernández Estaba en trámites de separación Su marido, delante de su nieta, la apuñala antes de huir y sufrir un accidente de tráfico. 3 Laura Elisabeth Santacruz Se ganaba la vida como prostituta Tras una riña su agresor la tira por la ventana. Tenía un hijo. 4 Celia R. A. Tenía 90 años y padecía Alzhéimer Su marido le suministró un tranquilizante veterinario. Convivían en una residencia. 5 María del Pilar Cabrerizo Rehizo su vida con el hombre equivocado Asesinada a martillazos y enterrada por el que era su segundo marido, de 73 años. 6 Adela Fortes Molina Buscó el amor por internet Asesinada a puñaladas por su pareja, que tenía antecedentes por violencia de género. 7 María Paz Fernández Borrego Le gustaba cantar, la llamaban la Amy rubia Asesinada por quien decía ser su proxeneta. Su cuerpo fue localizado en un embalse. 8 Dolores Vargas Vivió una relación tormentosa 20 años Atropellada por su marido. Era gitana, no denunció porque no es costumbre en su etnia. 9 María del Carmen Ortega Segura Le denunció pero luego no fue a declarar Los vecinos contaron después que la maltrataba de forma habitual. 10 Patricia Zurita Pérez Su marido era celoso, violento e impulsivo Sus hijos, de 10 y 17 años, intentaron parar al padre cuando se dirigía a acuchillarla. 11 Doris Valenzuela Refugiada y activista El día anterior al crimen había ido a la Cruz Roja para saber cómo tramitar un divorcio. 12 Silvia Plaza Martín Trabajaba como peluquera Había denunciado tres veces a su ex. Él la abordó en plena calle y le dio una paliza. 13 Mar Contreras Chambó Amante de la poesía Tenía 21 años, su pareja, de 24, le disparó en un campo de tiro y se suicidó después. 14 Laia Alsina López De 13 años, china de nacimiento Salió de casa de sus abuelos para encontrarse con su padre, pero un vecino la raptó. 15 María Soledad Álvarez Rodríguez Tenía 40 años y dos hijos de 12 y 14 Él la apuñaló y luego provocó un escape de gas para que hubiera un incendio en casa. 16 Josefa Martínez Utrilla Vivía de lo que ganaba como jornalera Su marido le descerrajó dos tiros. Tenían una relación de idas y venidas. 17 Magdalena Moreira Tenía dos hijos y una nieta La pareja llevaba quince días divorciada. Él le pegó tres tiros y luego se suicidó. 18 Francisca de Jesús Pérez Su familia se enteró por las redes sociales Estrangulada, llevaba en España nueve meses y vivía sola. 19 Raquel Díez Pérez Vital y aficionada a las motos La mató su expareja y padre de su hija, de 9 años. La niña estaba al cuidado de la abuela 20 Marta J. Arzamendia Compartía lemas feministas en Facebook Perdonó varias veces a su agresor. En la enésima disputa él la colgó de un cable. 21 Maribel Fuente Antuña Tenía 84 años y Alzhéimer Su marido se tiró por la ventana tras degollarla. En una nota pidió perdón a sus hijos. 22 Cristina Marín Casada a los 15 años, tenía 24 y dos hijas Había una denuncia y una orden de alejamiento, pero él la infringió y fue a por ella. 23 Ali L.E Vivía en una zona de chabolas Su compañero sentimental le propinó un golpe en la cabeza que la mató. 24 María Judith Martins Atravesaba un momento duro Estaba enferma y había dejado el trabajo. Su marido la degolló y quiso suididarse. 25 María Isabel Alonso López El whatsapp desencadenó la discusión Y finalizó con ella muerta a tiros por su marido, un policía retirado. 26 Mari Paz Martínez Nadie sospechó nunca nada Su marido, de 82 años, la mató a cuchilladas. Tras ello se autolesionó. 27 Leyre González Dependía económicamente de su pareja 21 años y un hijo de dos. Era una desconocida en el pueblo al que había llegado hacía poco. 28 Ana Belén Varela Tenía un taller de costura e iba a abrir otro Había pedido el divorcio después de tres décadas de matrimonio. 29 Estela Izaguirre Cuatro días después de anunciar su boda El que iba a ser su futuro marido le apuñaló repetidas veces en el estómago. 30 Ivanka Petrova Discreta empleada de hogar Llevaban juntos 20 años. Él, con problemas de salud, la estranguló. 31 N. B. Su marido la mató a golpes La madre del asesino limpió la escena del crimen para que pareciese un accidente. 32 María Dolores Mínguez La pediatra del barrio, ya jubilada Su marido dijo que la mató porque estaba enferma. Antes degolló a su madre. 33 Eva B. F. Le advirtieron: «él no es bueno» Llevaba muerta cinco días cuando la encontraron. Fue su novio, con antecedentes. 34 Yésica Menéndez Asesinada mientras sus hijos dormían 29 años. Su marido, de 51, la degolló y luego se ahorcó en el balcón de casa. 35 Jhoesther López Ella descubrió que él estaba casado Pidió auxilio –«¡Me matan, me matan!»– pero nadie llegó a tiempo de socorrerla. 36 Matrimonio de ancianos Mujer de 71 años y marido de 81 Asesinada por su marido con un bate de béisbol, quien luego ingirió pastillas. 37 Sara Mª de los Ángeles Egea Había sido su segundo divorcio Tenían dos hijos que fueron testigo de cómo su madre moría a manos de su padre. 38 Nuria Alonso Extrovertida y militante socialista Su excónyuge aprovechó para matarla cuando el niño no estaba en casa. 39 María Manuela Castillo Ni se quería ni la quisieron Había sufrido el maltrato de dos parejas anteriores, uno de ellos acabó con su vida. 40 Ana María Giménez Apasionada de la música country Su exmarido ya había intentado asesinarla antes. Él acabó ahorcándose en un árbol. 41 Aicha B. Tenía 30 años, su pareja la asfixió Se encontró su cuerpo en un vertedero. La Policía localizó al agresor en el aeropuerto. 42 Fátima Ella fue la quinta novia a la que maltrató «Yo, si mi mujer no me tiene la camisa planchada, ¡se la meto por la boca!”, decía él. 43 Yolanda Jaén Gómez Le aceptó en casa tras cumplir condena Él provocó un incendio en el domicilio y ella murió en el hospital por las quemaduras. 44 Sacramento Roca La mató en el trabajo, frente a los clientes Cajera en una tienda de muebles, él no aceptó la ruptura sentimental. 45 María José Bejarano 49 años, tenía dos hijos de 9 y 11 años de su expareja El exmarido irrumpió en casa cuchillo en mano y tras matarlas provocó un incendio. 46 Florentina Jiménez 63 años, era la madre de Maria José Bejarano El exmarido de su hija irrumpió en casa cuchillo en mano y tras matarlas provocó un incendio. 47 Maguette Mbeugou Alertó a la Policía Municipal y a su médico Su marido la degolló delante de sus dos hijas de 2 y 4 años.

Al otro lado del 016, del 112, de su familia, de sus amigos... estaba la vida que les ha sido arrancada este año a las mujeres que miran desde estas páginas. Laura, Celia, Leyre, Sacramento fue la última, hace diez días... estaban atravesadas por el machismo. Sus maridos y novios no les respetaron como personas ni les trataron como iguales. Dirigían su existencia. El día a día en casa, tremendo. Les hicieron creer que en una relación afectiva el uso de la fuerza contra ellas estaba justificado. ¿Era un asunto personal que no debía trascender de puertas para fuera? Algunas lo vieron así y por miedo, vergüenza, presiones familiares, desconfianza en el sistema judicial, deterioro psíquico por el maltrato o por no perjudicar a quien decía que las amaba no le denunciaron o se negaron una y otra vez a hacerlo. Ni siquiera cuando él se resistió a perder el control sobre ellas. Persiguiéndolas, vigilándolas, llamándolas constantemente y vigilando sus redes sociales, molestando a familiares y amigos, amenazándolas con suicidarse. Y cuando su corazón se volvió insensible al desprecio, con hacer daño a los hijos, que lo eran todo para ellas.

El problema que mató a estas mujeres tiene desde hace tiempo una categoría propia, la violencia machista o de género (VG). No porque no existan casos de una mujer hacia un hombre, sino porque la cantidad de procesos de este tipo que derivan en muerte de mujeres es muchísimo, pero muchísimo mayor. Es una estrategia de relación asimilada por algunos varones desde niños y que consiste en ver a la mujer como una propiedad que pueden manejar a su antojo porque, como hombres que son, se creen con este derecho. La VG tiene tantas caras... Golpes, insultos, celos patológicos, control del dinero, tocamientos, abuso sexual, violación... Y también el machismo sutil que se observa en frases, ideas y estereotipos que no dejan en buen lugar a las mujeres pero que en ciertos contextos se pasan por alto.

Cada víctima merece su propio homenaje, aunque hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se las recuerda a todas. A las que matan, y a las que vejan y humillan. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha registrado un año más las agresiones mortales llevadas a cabo por parejas o exparejas. Según este organismo, desde enero y hasta ayer 44 varones han asesinado en España a 45 mujeres y a tres menores; la última víctima, en Palma, tuvo lugar el pasado día 16. Sin embargo, la magnitud del problema es aún mayor, pues a los datos oficiales hay que añadir los feminicidios familiares, por prostitución o por el crimen organizado que observatorios sociales y asociaciones feministas recogen cada semana. En todo caso, 30 de las víctimas que engrosan el balance oficial no habían denunciado nunca –el peor dato de la última década– y un tercio no recibió la protección que había solicitado.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, con una sinceridad y una autocrítica inusuales, reconoció en septiembre deficiencias en la valoración del riesgo de la situación de una mujer senegalesa degollada el día 25 por su marido en Bilbao. Se llamaba Maguette Mbeugou. Había pedido dos veces una orden de alejamiento y se la habían denegado porque no vivía con el agresor ni en él se apreció «agresividad». Ibarra lamentó no haber podido «cumplir con la función de tutela» que le corresponde a la Justicia.

Casos como el de 'La Manada' –los cinco sevillanos condenados por «abuso sexual continuado» a una joven durante las fiestas de San Fermín– y el movimiento #MeToo, con el que miles de mujeres contaron durante meses en las redes sociales los abusos que habían sufrido, han ayudado este año a poner el foco en este asunto. «Nos están matando», es el clamor de auxilio que se grita a los cuatro vientos en las manifestaciones de mujeres. Es cada vez más una preocupación social y una prioridad que ha llevado a firmar un Pacto de Estado. Pero la burocracia es lenta. Aún se discute si un maltratador es un mal padre y en España son 840.000 los niños que viven en hogares donde pegan a sus madres. «Se maltrata a 55 mujeres cada hora y una mujer es violada cada ocho», recuerda Pilar Llop, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y jueza especialista en esta materia. Los tribunales vascos han recibido 1.452 denuncias de este tipo en el último trimestre, ocho por día. Para ponerse a temblar.

El crimen de María José y su madre Florentina

María José Bejarano, de 43 años, y Florentina Jiménez, de 69.En la Ertzaintza no figuraba ninguna denuncia por violencia machista. Los hijos de la pareja, de 9 y 11 años, estaban en el colegio en ese momento.

María José Bejarano Jiménez, 43 años, que trabajaba como profesora de cocina, estaba en casa ese día junto a Florentina, su madre, de 69. Llevaba meses separada de su marido. Era viernes, el pasado 20 de abril, en el número 6 de la calle Julián Arrese, en el barrio de Lakua-Arriaga. Era temprano por la mañana, aunque los dos hijos de María José, de nueve y once años, se encontraban ya en el colegio. Irrumpe en la casa Javier R., su expareja, 46 años.

Ocurrió en el pasillo de casa, llevaba un cuchillo en la mano y fue a por las dos. Primero a por su exmujer –su cuerpo se encontró en la planta baja del edificio, dentro del ascensor– y a su suegra la alcanzó en el descansillo de la séptima planta. Florentina apenas tuvo tiempo a bajar un piso y pedir auxilio: «¡Vete, vete, es un asesino!», «¡socorro, salvadme!». Se resistió, como hizo su hija, y no murió en el acto, aunque sí horas después en el hospital de Txagorritxu. A continuación, el hombre volvió a entrar en la casa, donde se atrincheró antes de prender fuego a la vivienda con el propósito, parece ser, de destruir el escenario del crimen. Cuando se vio acorralado por las llamas, saltó por la ventana. Los bomberos estaban ya en la calle y habían extendido una colchoneta en el lugar en el que Javier R. iba a caer. No sufrió daños físicos. Una vez detenido, fue evaluado por un psiquiatra en el hospital y recibió el alta médica al día siguiente.

En la Ertzaintza no constaba ninguna denuncia por violencia machista o ninguna sentencia en relación al presunto asesino de las dos mujeres. El suceso conmocionó a la capital vasca y tuvo eco nacional. La caída de Javier R. desde el octavo piso, del que pretendía escapar tras iniciarse el incendio, asaltó las portadas de los informativos. En Vitoria y en la localidad extremeña de Deleitosa, de donde eran originarios Florentina Jiménez y su marido Juan Pedro Domínguez, hubo concentraciones de repulsa y minutos de silencio por este doble crimen. La asociación Clara Campoamor se personará como acusación particular en el proceso que juzgue estos asesinatos.

Todo el sistema falló en el caso de Maguette Mbeugou

«Cuando una mujer africana, con todo el peso cultural que conlleva, se atreve a denunciar hay que tomarlo en cuenta», señaló el pasado mes de septiembre Marie Lucia Monsheneke, representante del Movimiento Panafricano de Bilbao, al término de la concentración silenciosa que tuvo lugar en los alrededores del Ayuntamiento de Bilbao para condenar el crimen de Maguette Mbeugou, de origen senegalés. Ella había alertado hasta en dos ocasiones el maltrato que sufría. A la Policía Municipal primero, nueve meses antes de morir, y a su médica de cabecera, quien inició el protocolo para protegerla. Su agresor, de 38 años y padre de sus dos hijas, fue absuelto esa primera vez. Ella, de 25 años y madre de dos niñas de dos y cuatro años, buscaba desesperadamente protección. «Nos pidió ayuda. Ya estaba todo en curso, pero no hemos logrado protegerla. No hemos sido eficaces. No puedo olvidar la última consulta», lamentaba días después su doctora.

Su marido la degolló delante de las dos hijas de ambos en el domicilio que ocupaban desde hace más de un año, un quinto piso alquilado en el número 25 de la calle Ollerías Altas. La víctima llevaba más de 24 horas muerta, según los indicios recogidos en el levantamiento del cadáver. Durante todo este tiempo las dos niñas permanecieron junto a su madre fallecida. Fue una vecina la que encontró el cuerpo sin vida de Maguette. Las pequeñas no habían probado bocado alguno y, extenuadas y a lágrima viva, se atrevieron a salir al descansillo de la vivienda. La mujer entró en el piso y descubrió la tragedia. Horas después la Policía localizaba al marido en el piso de un amigo en Mutriku, Gipuzkoa. Al ver a los agentes el hombre trató de darse a la fuga.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, llegó a pedir perdón a los familiares de Maguette Mbeugou y a la sociedad en general por la deficiente valoración del riesgo que hicieron los diferentes servicios que concurren en el juzgado y que, al fin y al cabo, desembocaron en esta tragedia. «Maguette Mbeugou había solicitado la tutela de la justicia y no la obtuvo», lamentó. «No es tanto un fracaso de los jueces como de la Justicia con mayúsculas», reconoció. Fue precisamente una jueza de violencia de género de Bilbao quien, tras escuchar el relato de la mujer, había desestimado la orden de alejamiento solicitada por Mbeugou, al entender que no cumplía el perfil de riesgo. Alegó que los cónyuges residían en domicilios diferentes, que la mujer había manifestado su intención de no volver al domicilio familiar y que, como ambos pretendían divorciarse, ella iba a buscar otro lugar donde vivir con las niñas. Una circunstancia que critican quienes combaten la violencia de género, que siempre sea la mujer la que se vea obligada a desarraigarse mientras el agresor continúa en su entorno habitual.