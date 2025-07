¿Cansado de las llamadas spam? Así puedes acabar con ellas para siempre

Iñigo Galparsoro y Paula Dalla Fontana San Sebastián Miércoles, 23 de julio 2025, 11:23 Comenta Compartir

Quien haya sido víctima de una llamada a horas intempestivas, que tire la primera piedra. Y si además le ha sonado el teléfono a las ocho de la mañana, que no esconda la mano: alguien se lo tiene bien merecido. En una sociedad saturada de móviles que se rinde a la inteligencia artificial, la impunidad del anonimato telefónico no deja de sorprender a propios y extraños: y es que cuesta creer que una voz amable y atenta al otro lado invierta todo su tiempo - día sí y día también- en dejar el mismo mensaje en el contestador de un número que nunca responde.

Lo cierto es que la paciencia tiene un límite. Y mientras algunos usuarios se lo toman a guasa, preguntando a su interlocutora por el nombre, la edad o su signo del zodiaco, otros acaban especialmente enojados tras ver cómo su media hora de siesta se ha ido al garete por una llamada que nunca han solicitado…y que, casualidad, siempre llega en el peor momento. Es por ello que el Gobierno impulsó recientemente dos nuevas medidas que se suman a la nueva Ley General de Telecomunicaciones que entró en vigor a mediados de 2023 para atajar el spam.

Nuevas medidas de la Ley General de Telecomunicaciones Se prohíben los números móviles a la hora de hacer llamadas comerciales 1 A partir de ahora aquellas empresas que quieran realizar sus comunicaciones telefónicas a sus potenciales clientes deberán hacerlo a través de los prefijos 800 y 900, además de los de las provincias correspondientes. Se regulan aún más aquellas llamadas comerciales que se realicen desde el extranjero 2 Haciendo uso de un identificador de línea nacional: serán bloqueadas por las operadoras. Con ello se evitarán equívocos para el usuario y, lo más importante, multitud de fraudes telefónicos. Por suerte las nuevas medidas parecen estar dando ya sus frutos, ya que en los primeros días en vigor se estimaba que los operadores habían bloqueado ya una media de 235.600 llamadas al día. Nuevas medidas de la Ley General de Telecomunicaciones Se prohíben los números móviles a la hora de hacer llamadas comerciales 1 A partir de ahora aquellas empresas que quieran realizar sus comunicaciones telefónicas a sus potenciales clientes deberán hacerlo a través de los prefijos 800 y 900, además de los de las provincias correspondientes. Se regulan aún más aquellas llamadas comerciales que se realicen desde el extranjero 2 Haciendo uso de un identificador de línea nacional: serán bloqueadas por las operadoras. Con ello se evitarán equívocos para el usuario y, lo más importante, multitud de fraudes telefónicos. Por suerte las nuevas medidas parecen estar dando ya sus frutos, ya que en los primeros días en vigor se estimaba que los operadores habían bloqueado ya una media de 235.600 llamadas al día. Nuevas medidas de la Ley General de Telecomunicaciones Se prohíben los números móviles a la hora de hacer llamadas comerciales 1 A partir de ahora aquellas empresas que quieran realizar sus comunicaciones telefónicas a sus potenciales clientes deberán hacerlo a través de los prefijos 800 y 900, además de los de las provincias correspondientes. Se regulan aún más aquellas llamadas comerciales que se realicen desde el extranjero 2 Haciendo uso de un identificador de línea nacional: serán bloqueadas por las operadoras. Con ello se evitarán equívocos para el usuario y, lo más importante, multitud de fraudes telefónicos. Por suerte las nuevas medidas parecen estar dando ya sus frutos, ya que en los primeros días en vigor se estimaba que los operadores habían bloqueado ya una media de 235.600 llamadas al día. Nuevas medidas de la Ley General de Telecomunicaciones Se prohíben los números móviles a la hora de hacer llamadas comerciales 1 A partir de ahora aquellas empresas que quieran realizar sus comunicaciones telefónicas a sus potenciales clientes deberán hacerlo a través de los prefijos 800 y 900, además de los de las provincias correspondientes. Se regulan aún más aquellas llamadas comerciales que se realicen desde el extranjero 2 Haciendo uso de un identificador de línea nacional: serán bloqueadas por las operadoras. Con ello se evitarán equívocos para el usuario y, lo más importante, multitud de fraudes telefónicos. Por suerte las nuevas medidas parecen estar dando ya sus frutos, ya que en los primeros días en vigor se estimaba que los operadores habían bloqueado ya una media de 235.600 llamadas al día.

Con todo, no parece que las nuevas medidas vayan a acabar completamente con las llamadas comerciales. Y es que, hecha la ley, hecha la trampa... Si has contratado un producto con una empresa y has dado tu consentimiento para recibir comunicaciones comerciales (a propósito o no), no te engañes: tienen derecho a seguir haciéndolo. Y lo harán, por supuesto, al menos durante los próximos años… Otro resquicio que deja a la vista la nueva normativa es el denominado «interés legítimo», que permite a una empresa realizar propuestas comerciales si considera que pueden suponer descuentos interesantes al consumidor. Y nosotros que ya dábamos por segura una siesta sin interrupciones…

Con esta cruda realidad encima de la mesa, ¿qué? ¿Tenemos margen para rebelarnos ante el acoso y derribo de las llamadas spam? Sí, y de una forma más sencilla de lo que parece.

Lista Robinson

Suena a película de ciencia ficción, pero lo cierto es que este fichero de exclusión publicitaria funciona a las mil maravillas: filtra con eficacia las continuas llamadas no deseadas realizadas por empresas comerciales y entidades públicas a cualquier hora del día. Gestionada por la Asociación Española de Economía Digital, la lista Robinson es de obligado cumplimiento para todas las comunicaciones telefónicas (fijas o móviles), por correo electrónico, SMS o postal, con una condición: no ha de haber relación contractual alguna con la empresa emisora.

¿Cómo apuntarse a la Lista Robinson? Es muy intuitivo, el registro apenas lleva cinco minutos, no exige conocimientos técnicos y, sobre todo, es totalmente gratuito para el usuario. Accede a la página web del servicio. 1 https://www.listarobinson.es 2 Introduce tus datos personales (Nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, DNI, etc.). Concreta aquellos canales en los que no quieres seguir recibiendo comunicaciones publicitarias: teléfono, correo postal, email, etc. También permite concretar esos sectores temáticos de los que no quieres recibir spam, e incluso revocar las notificaciones de las empresas a las que en su momento ya diste tu consentimiento. 3 ¿Cómo apuntarse a la Lista Robinson? Es muy intuitivo, el registro apenas lleva cinco minutos, no exige conocimientos técnicos y, sobre todo, es totalmente gratuito para el usuario. 1 Accede a la página web del servicio. https://www.listarobinson.es Introduce tus datos personales (Nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, DNI, etc.). 2 Concreta aquellos canales en los que no quieres seguir recibiendo comunicaciones publicitarias: teléfono, correo postal, email, etc. También permite concretar esos sectores temáticos de los que no quieres recibir spam, e incluso revocar las notificaciones de las empresas a las que en su momento ya diste tu consentimiento. 3 ¿Cómo apuntarse a la Lista Robinson? Es muy intuitivo, el registro apenas lleva cinco minutos, no exige conocimientos técnicos y, sobre todo, es totalmente gratuito para el usuario. Accede a la página web del servicio. 1 https://www.listarobinson.es Introduce tus datos personales (Nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, DNI, etc.). 2 Concreta aquellos canales en los que no quieres seguir recibiendo comunicaciones publicitarias: teléfono, correo postal, email, etc. También permite concretar esos sectores temáticos de los que no quieres recibir spam, e incluso revocar las notificaciones de las empresas a las que en su momento ya diste tu consentimiento. 3

También permite concretar esos sectores temáticos de los que no quieres recibir spam, e incluso revocar las notificaciones de las empresas a las que en su momento ya diste tu consentimiento. Una vez hecho esto solo queda esperar: las empresas tienen un máximo de dos meses para ajustarse a tus preferencias, un tiempo más que suficiente…

¿Cómo se traduce esto en la práctica? Muy sencillo. Si una empresa quiere lanzar una campaña publicitaria y contactar contigo, primero debe comprobar que tu nombre no figura en la lista Robinson y, además, que has indicado expresamente que no deseas recibir comunicaciones por esa misma vía. Por ejemplo, si especificaste que no quieres llamadas a tu móvil, no podrán hacerlo por esta misma ruta, aunque sí a través de tu línea fija. Así que cuidado… Si pese a tu negativa una empresa se salta la normativa y se pone en contacto contigo, tienes la opción de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Bloquear las llamadas desde el móvil

La Lista Robinson es un recurso muy efectivo para filtrar todo tipo de llamadas publicitarias, pero no el único. Y es que tu propio smartphone también ofrece un gran potencial a la hora de acabar con las llamadas comerciales, si es que no acaban siendo fraudulentas.

Móviles Android

Independientemente de la marca del terminal (Samsung, Xiaomi, Realme, etc.) los smartphones con sistema operativo Android permiten filtrar todo tipo de llamadas a través de la app de Teléfono de la propia Google.

Cómo filtrar llamadas comerciales en Android Accede a la app de teléfono 1 Entra a los ajustes, opción disponible desde los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla, y desde ahí podrás… 2 Identificar las llamadas y el spam Al activar este ajuste, el filtro de Google se encargará de identificar aquellos números que procedan de empresas comerciales. Filtrar llamadas de spam Dejándolo habilitado, la propia app se encargará de silenciar las llamadas que categorice como spam. Números desconocidos Directamente bloquea aquellos números privados o no identificados en nuestra lista de contactos. Números bloqueados Permite añadir aquellos contactos de los que no quieres recibir ni llamadas ni mensajes. Cómo filtrar llamadas comerciales en Android Accede a la app de teléfono 1 Entra a los ajustes, opción disponible desde los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla, y desde ahí podrás… 2 Identificar las llamadas y el spam Al activar este ajuste, el filtro de Google se encargará de identificar aquellos números que procedan de empresas comerciales. Filtrar llamadas de spam Dejándolo habilitado, la propia app se encargará de silenciar las llamadas que categorice como spam. Números desconocidos Directamente bloquea aquellos números privados o no identificados en nuestra lista de contactos. Números bloqueados Permite añadir aquellos contactos de los que no quieres recibir ni llamadas ni mensajes. Cómo filtrar llamadas comerciales en Android 1 Accede a la app de teléfono Entra a los ajustes, opción disponible desde los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla, y desde ahí podrás… 2 Identificar las llamadas y el spam Al activar este ajuste, el filtro de Google se encargará de identificar aquellos números que procedan de empresas comerciales. No es un sistema infalible, pero por lo general es muy eficiente. Filtrar llamadas de spam Dejándolo habilitado, la propia app se encargará de silenciar las llamadas que categorice como spam. Números desconocidos Directamente bloquea aquellos números privados o no identificados en nuestra lista de contactos. Números bloqueados Permite añadir aquellos contactos de los que no quieres recibir ni llamadas ni mensajes.

Con todo, hay una forma mucho más rápida de bloquear aquellos números no deseados: directamente desde el listado de llamadas recientes. Para ello, basta con acceder a la información de la llamada concreta (pulsando en el icono de la misma) y pulsar en 'Bloquear y marcar como spam': si lo haces a partir de entonces dejarás de recibir llamadas desde ese número. Si además optas por marcarlo como spam, servirá para avisar a la comunidad de las intenciones de este registro telefónico.

Móviles con iOS (iPhone)

Cómo bloquear llamadas comerciales en IOS (Iphone) IOS no cuenta con herramientas de filtrado tan generales como las del sistema del robot verde, pero permite llevar a cabo las siguientes funciones: 1 Bloquear contactos Accede a recientes en la app de teléfono y selecciona el número que quieres filtrar. 1 Pulsa sobre el ícono «i», a la derecha del número. 2 Accede a la parte inferior y elige la opción ‘Bloquear número’. 3 1 Ver contactos bloqueados Ingresa a ajustes > Teléfono y entra a contactos bloqueados. 1 Silenciar números desconocidos Es una opción que filtra aquellos números que no estén en nuestra lista de contactos y/o a los que no hayamos llamado con anterioridad. 1 1 Accede a la app teléfono. Entra a los ajustes y enciende la función silenciar desconocidos. 2 Cómo bloquear llamadas comerciales en IOS (Iphone) IOS no cuenta con herramientas de filtrado tan generales como las del sistema del robot verde, pero permite llevar a cabo las siguientes funciones: Bloquear contactos 1 Accede a recientes en la app de teléfono y selecciona el número que quieres filtrar. 1 Pulsa sobre el ícono «i», a la derecha del número. 2 Accede a la parte inferior y elige la opción ‘Bloquear número’. 3 1 Ver contactos bloqueados Ingresa a ajustes > Teléfono y entra a contactos bloqueados. 1 1 Silenciar números desconocidos Es una opción que filtra aquellos números que no estén en nuestra lista de contactos y/o a los que no hayamos llamado con anterioridad. 1 Accede a la app teléfono. Entra a los ajustes y enciende la función silenciar desconocidos. 2 Cómo bloquear llamadas comerciales en IOS (Iphone) IOS no cuenta con herramientas de filtrado tan generales como las del sistema del robot verde, pero permite llevar a cabo las siguientes funciones: Bloquear contactos 1 Accede a recientes en la app de teléfono y selecciona el número que quieres filtrar. 1 Pulsa sobre el ícono «i», a la derecha del número. 2 3 Accede a la parte inferior y elige la opción ‘Bloquear número’. Ver contactos bloqueados 1 Ingresa a ajustes >Teléfono y entra a contactos bloqueados. 1 Silenciar números desconocidos Es una opción que filtra aquellos números que no estén en nuestra lista de contactos y/o a los que no hayamos llamado con anterioridad. 1 Accede a la app teléfono. 1 Entra a los ajustes y enciende la función silenciar desconocidos. 2

Es importante tener presente que con esta opción no solo no recibiremos comunicaciones spam, sino que también nos privaremos de aquellas que no estén en nuestra lista de contactos.

Eso sí, si las apps preinstaladas por defecto tanto en iOS como en Android no nos convencen, hay una alternativa más: probar alguna de las decenas de aplicaciones de terceros que ofrecen los markets de ambos sistemas operativos, cada cuál con sus pros y sus contras. Es el caso de Truecaller, Hiya, CallApp (sólo Android), ListaSpam o Whoscall, por citar algunas de las más populares. Todo sea para que entre llamadas programadas y algoritmos, nos podamos dar el lujo de tumbarnos plácidamente en el sofá para disfrutar de una merecida siesta sin interrupciones.