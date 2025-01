El 'troleo' del PNV al PP por el palacete de París

Marina León Miércoles, 29 de enero 2025, 21:10 | Actualizado 21:23h. Comenta Compartir

El PP ha sido extremadamante crítico con la recuperación del palacete de París en favor del PNV. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, llegó a calificarles de «partido aprovechategui» por «hacer caja» con la «debilidad» de Pedro Sánchez. Por su parte, los jeltzales se han tomado la revancha en X (antes Twitter) con un mensaje muy breve.

Han contestado a un tuit de los populares donde explican su posición con respecto al segundo decreto ómnibus, en el que también había medidas para paliar los efectos de la DANA, ayudas al transporte.... «Sí a subir las pensiones. Sí a ayudar a Valencia. Sí a los descuentos en el transporte. NO a la mentira. NO al chantaje. NO a este Gobierno», escriben en las redes del partido.

El PNV ha respondido: «¡Ey! Se os olvidaba esto. Sí al PalacE.T. #JusticiaHistórica #MemoriaDemocrática», junto a un gif del extraterrestre más conocido creado por Steven Spielberg y un particular «Mi casa» referido al edificio parisino como respuesta clara a los populares.