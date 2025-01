Polémica en Tudela por contratar de profesor a un condenado por ETA en un instituto

Jesús J. Hernández Jueves, 30 de enero 2025, 16:23 | Actualizado 16:50h. Comenta Compartir

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha admitido que no le gusta la contratación de un condenado por ETA en un instituto de Tudela, pero que «cumple la ley». Según ha destacado, desde el Ejecutivo foral se «cumple» con «el principio de legalidad» y el departamento seguirá «trabajando en ese centro y en todos, con los equipos directivos y el alumnado, para construir una ética pública que sea incompatible con los discursos del odio, con el radicalismo y contra la violencia».

Carlos Gimeno ha respondido así al portavoz del PPN, Javier García, en el pleno del Parlamento. García ha criticado que «la presencia de un exetarra impartiendo clases a los jóvenes en el centro educativo de Tudela no es ni ético ni es ejemplarizante». «Desconozco y tengo mis dudas de si es posible o no apartarlo del ejercicio de su profesión en dicho centro, pero me gustaría saber cómo ha llegado hasta ahí y cómo se ha permitido que a día de hoy un profesor con semejante historial delictivo pueda colarse en las listas de contratación del sistema educativo y no haga nada para impedir que esto se repita», ha dicho.

Gimeno ha señalado que el departamento de Educación creó unidades de terrorismo para «completar» un programa que ya se estaba llevando en el sistema educativo navarro. Tras criticar «la superioridad moral» del portavoz del PPN al plantear la pregunta, el consejero le ha reprochado «una exhibición de desconocimiento absolutamente suprema». «Por más que me desagrade, por más que me disguste, por más que me enoje, por más que no me guste y me desazone, si no se dan unas circunstancias previas concretas necesarias en un régimen disciplinario o en una rescisión de contrato, en base a la normativa vigente, no se le puede rescindir el contrato», ha asegurado, tras señalar que «había supuestos similares de cuando ustedes estaban en el Gobierno».

«Estas cosas sucedían y lo que no creo que sea bueno es venir aquí a hacer esa manipulación torticera, esta demagogia, este oportunismo impropio que no va a ningún sitio», ha criticado al PPN. Gimeno ha aseverado que tiene «plena confianza» en el equipo directivo del centro y en el Servicio de Inspección Educativa que «ya ha establecido un protocolo para controlar». «Y tengo plena confianza y he estado en el Consejo Escolar del centro y lo que quiere el centro es que les dejen en paz y lo que quiere la comunidad educativa es que les dejen en paz, que les dejen trabajar tranquilos», ha zanjado.

