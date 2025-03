Paisajes cercanos que son mellizos de joyas mundiales

Iratxe López Jueves, 27 de marzo 2025, 18:21 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

Vamos a jugar a los parecidos razonables. Tal cual. Aunque en vez de rostros, en este caso compararemos paisajes, entornos similares que podrían pasar por otros en una fotografía. De esos en los que una persona se hace un selfie y, tras un primer vistazo, sin profundizar, colaría la 'fake photo' inofensiva... esa en la que parece que en vez de al lado de casa te encuentras en la otra punta del mundo.

Cuál es la copia y cuál el original no importa, todos estos destinos brillan con florescencia propia. Comparamos cercanos con lejanos y, ¡nueva ventaja!... ¡un dos por uno! Además de profundizar en los nuestros, estas líneas sirven de gancho para acabar interesándose por los de otros. El planeta es amplio.

Bizkaia / Rumanía Hayedo de Belaustegui vs. Bosque de Hoia Baciu

Densos bosques de hayas, musgo verde sobre la madera, aire mágico de cuento. El hayedo vizcaíno podría recordar a paisajes centroeuropeos, a otro bosque transilvano

Densos bosques de hayas, musgo verde sobre la madera, aire mágico de cuento. El hayedo vizcaíno podría recordar a paisajes centroeuropeos, a otro bosque transilvano que, como gran parte de Rumanía, queda envuelto por el aura de misterio, como la que impone la niebla cuando esconde los trasmochos. Los breves tres kilómetros cuadrados de vegetación repleta de hayas, de arces, fresnos y olmos rumanos han dado mucho que hablar. Los llaman el 'Triángulo de las Bermudas de Transilvania', pues aseguran que allí se han visto ovnis y presencias fantasmales, y que han desaparecido personas.

Extraños árboles curvos protagonizan la imagen más famosa del lugar. Podrían competir con los retorcidos y ondulantes enraizados cerca de Orozko. Busca la perspectiva perfecta para engañar al ojo, ese punto que induce a la duda, y manda la foto al WhatsApp de los colegas con la leyenda «¿Qué os parece la tierra de Drácula?»... a ver si caen en el engaño. Quizá no encuentres ánimas errantes, lamiak e iratxos nunca se sabe, ándate con ojo. Pero Belaustegi gana la competición gracias a un extra, el curso del arroyo que divide la zona de pinos y hayas acaba, al cabo de unos diez minutos, en una bonita cascada de 30 metros.

Álava / EE UU Rioja Alavesa vs. Napa Valley

La foto 'gemela' de los viñedos de Rioja Alavesa bien podría estar a... Roberto Delgado ... una hora de San Francisco, en el Valle de Napa Adobe Stock 1 /

En este caso, la competición con Estados Unidos va de viñedos. California es una zona tan reconocida por sus costas como por su producción de vino. A solo una hora en coche de San Francisco, 48 kilómetros concentran más de 300 productores de vino. ¿Te suena? No las cifras, sino la acumulación de bodegas. Aquí es más fácil colar el engaño, de hecho, si hicieras las fotos en USA muchos podrían pensar que no has salido de Rioja Alavesa. Así que, para qué ir tan lejos con lo revuelto que anda aquel país ahora, además, si puedes disfrutar de buenos caldos y paisajes aquí mismo.

El Ebro y sus afluentes han socavado areniscas, moldeando la zona, repleta ahora de profundos barrancos y colinas que acaban en mantas de viñedos extendidas. Laguardia luce el título de capital de la zona, espera sobre una colina desde donde vigilar las vides. Podrás caminar entre ellas, montar en bici alrededor de las lagunas. Disfrutar de su preciosa arquitectura, de las iglesias fortificadas de San Juan Bautista y Santa María de los Reyes, cuyo pórtico policromado por Juan Francisco de Rivera en el XVII admira a quienes lo ven. De edificios medievales que se dan la mano con renacentistas, barrocos y neoclásicos. Y del laberinto subterráneo de bodegas cavadas en el suelo, donde dejar reposar los caldos. Nacidos y criados con mimo.

Navarra / EE UU Las Bardenas vs. Monument Valley

Las Bardenas, guardando las distancias, nos recuerdan a... Argazkiak ... Monument Valley Cavan 1 /

Hemos visto ambos espacios en numerosas películas. El nortemericano aguarda en la frontera norte de Arizona con Utah, dentro de la reserva de los navajos, repleto de curiosas formaciones. No menos originales son las del desierto navarro, rareza geográfica de sobrecogedor entorno, cuyo Parque Natural, extendido sobre 42.500 hectáreas, se ha ganado con justicia la declaración de Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Dicen los expertos que su fauna y flora son más propias del continente africano que del norte de la Península Ibérica, que antaño fue un paraíso para cocodrilos y tortugas. Cuesta creer que esté tan cerca de Tudela, repleto de una enorme red de pistas y caminos entre los que destacan la Cañada Real de los Roncaleses. Que conste que también puedes visitarlo en coche, y en quad, segway, buggy...

Se accede normalmente desde Arguedas. Cuenta con tres zonas. El Plano, gran meseta horizontal del norte y oeste dedicada principalmente a los cultivos. La Negra, al sur, con relieves horizontales cubiertos de bosques de pino y matorral. Y La Blanca, la estrella entre las estrellas, la más erosionada, visitada y fotografiada por sus espectaculares formaciones como Castildetierra y Pisquerra.

Gipuzkoa / Gran Bretaña Flysch de Zumaia vs. Costa Jurásica de Dorset

Costa guipuzcoana e inglesa compiten en este concurso ficticio con acantilados de estratos rocosos inclinados, lamidos por el mar durante siglos y siglos.

Costa guipuzcoana e inglesa compiten en este concurso ficticio con acantilados de estratos rocosos inclinados, lamidos por el mar durante siglos y siglos. La de Gran Bretaña, situada al sur del país, suma más de 200 millones de años, playas y rocas repletas de fósiles y huellas. Los paleontólogos la adoran y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La vasca, situada al norte, no le va a la zaga. Sus capas de rocas sedimentarias almacenan datos de hace más de 50 millones de años, cuenta con arenales y también con fósiles. Y es el paraíso deseado por los geólogos. Narra con sus formas la historia de la tierra.

El Flysch de Zumaia es una de las maravillas naturales que posee Euskadi. Acantilados, rasa mareal y playas compiten por el protagonismo. Es posible conocerlo en barco y con visitas guiadas a pie, cada cual decidirá la opción que mejor se acomode a sus gustos. Para ponerse frente al móvil, mientras flotas en el Cantábrico, con el acantilado al fondo. O sobre él, mientras alucinas con las formaciones verticales sobre las que rompen las olas o las horizontales, visibles cuando baja la marea.

Burgos / EE UU Valle de Navas vs. Arizona

Regresamos a Arizona porque da mucho juego. ¿Le suena a alguien el Gran Cañón? Es uno de los hijos de este estado repleto de ríos caudalosos, montes nevados, senderos de rocas rojas y rosas.

Regresamos a Arizona porque da mucho juego. ¿Le suena a alguien el Gran Cañón? Es uno de los hijos de este estado repleto de ríos caudalosos, montes nevados, senderos de rocas rojas y rosas. El de la histórica Ruta 66 por el desierto. Como el del valle burgalés.

Modelado por la erosión de materiales terciarios y cuaternarios, conglomerado de calcáreos, arcillas rojas, areniscas amarillas, a él se accede desde Tobes y Rahedo. Deberás centrarte en la cabecera del arroyo de Fuente Monte. Partir, para conocerlo bien, desde una pista de concentración que transcurre por un vallejo vigilado por los cerros de Prado Tajada y La Mayor. También son interesantes las zonas cercanas a Melgosa, Arconada, Quintanarruz, Valdearnedo y Abajas.

Cantabria / Grecia Iglesia de San Roque vs. El Partenón

Poca presentación hace falta para que la imagen del templo dedicado a Atenea en la Acrópolis de Atenas aparezca clara en nuestra mente.

Poca presentación hace falta para que la imagen del templo dedicado a Atenea en la Acrópolis de Atenas aparezca clara en nuestra mente. El templo cántabro, situado en la localidad de Las Fraguas, también trasladará a quien lo revisa, al instante, a la Grecia clásica. Ejemplo casi único de arquitectura neoclásica dentro de la región, sorprenden las cuarenta columnas de estilo corintio que rodean el edificio, y la fachada con portal de arco de medio punto ornado por tallas y relieves donde contemplar escenas bíblicas.

Los duques de Santo Mauro la mandaron construir en 1890 para usarla como capilla-panteón. Después la donaron al pueblo para que la usara como parroquia. Antes, durante la Guerra Civil, funcionó como cárcel. Los antiguos propietarios eran dueños del Palacio de los Hornillos colindante, curioso también por su claro estilo anglosajón y que sirvió para rodar escenas de la película 'Los otros' de Alejandro Amenábar. De estilo pintoresquista inglés en este caso, se levantó entre los años 1897 y 1904.

Álava / Italia Valle salado de Añana vs. Salinas de Trapani

Lo admitimos, aquí será más complicado buscar la imagen del engaño. Habrá que centrarse en la sal para obviar las montañas del primer emplazamiento y el agua del segundo.

Lo admitimos, aquí será más complicado buscar la imagen del engaño. Habrá que centrarse en la sal para obviar las montañas del primer emplazamiento y el agua del segundo. Las italianas son famosas por sus cuencas de color rosa en las que se reflejan montones de sal blanca y molinos de viento. Su historia se remonta al siglo XII, cuando los normandos empezaron a explotar la zona para rescatar el oro blanco. Las terrazas níveas alavesas recuerdan los otros salares, pero en una versión más compacta y montañosa.

En la villa de Salinas de Añana, situada a tan solo 30 kilómetros de Vitoria, surgió una de las industrias más antiguas del mundo. Allí se ha producido ininterrumpidamente, durante más de 7.000 años, el soñado tesoro. Sobre una burbuja de sal parte de un antiguo mar de hace 200 millones de años. Plataformas para la evaporación aparecen cubiertas de un agua que brota de forma natural desde los manantiales.

Durante la visita aprenderás todo sobre esta actividad milenaria y las técnicas tradicionales, respetuosas con el medioambiente. Sobre su sorpresiva arquitectura y el bello paisaje que conforma. Por algo forma parte de la Lista de Indicativa para Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la Red Europea de Patrimonio Industrial (ERIH) le otorgó el 'Anchor Point', distinción en materia de patrimonio turístico industrial, al considerar el Valle Salado lugar de importancia excepcional.

Burgos / Italia Frías vs. pueblos de la Toscana

La localidad de Frías podría ser a las Meridandes lo que... Adobe Stock ... Pitigliano a la Toscana Adobe Stock 1 /

En la localidad burgalesa, un castillo vigila sobre un peñasco. A sus faldas caen las casas colgadas sobre el cortado rocoso, hilvanadas unas a otras gracias a estrechas callejas. Como sucede en las villas medievales de la zona italiana. Frías podría ser a La Merindades lo que Pitigliano a la Toscana. Declarada Bien de Interés Cultural, una muralla del siglo XIII con tres puertas la protegía.

El puente medieval, que aprovecha la roca saliente del río, funcionaba antaño como paso obligado para la vía comercial hacia la meseta y hacia la costa. En el siglo XIV se construyó una torre para controlarlo. Un castillo, el de los Duques de Frías. Preside la parte alta de la ciudad desde el siglo XII. Suma torre del homenaje y patio de armas y muros almenados. A la Iglesia de San Vicente, de origen románico, le añadieron en el XIV y XVI dos capillas. También destaca en la localidad un Rollo de Justicia a la entrada del casco histórico. Columna de piedra, representaban la categoría administrativa del lugar o el enclave elegido para el castigo a los presos. Por cierto, además de mucha arquitectura, la zona cuenta con diversas opciones de senderismo, para vivir de cerca la naturaleza.

Bizkaia / EE UU La costa de Sopela y Barrika vs. Big Sur

Bizkaia frente a California de nuevo, nos hemos puesto muy yanquis en esta comparativa. La región poco poblada alberga las montañas de Santa Lucía, que surgen, hermosas, del océano Pacífico.

Bizkaia frente a California de nuevo, nos hemos puesto muy yanquis en esta comparativa. La región poco poblada alberga las montañas de Santa Lucía, que surgen, hermosas, del océano Pacífico. El nombre viene del español 'El sur grande' o 'El país grande del sur', por encontrarse al sur de la península de Monterey, prolija en vistas. La playa de Barrika regala más de medio kilómetro con el rugido del mar siempre de fondo. Buscada por los surfistas, aguarda medio escondida, dependiendo de la marea. Las de Sopela, Arrietara y Atxabiribil, funcionan como una sola, hermanadas para siempre. Ofrecen amplitud y tranquilidad. Y surf, nuevamente.

Arena dorada y grano fino la pueblan, además de paseantes y de multitud de bañistas en época estival. Abierta al mar, es ventosa y con oleaje en ocasiones muy fuerte. Acumula 826 metros de longitud, 134.684 metros cuadrados de área activa y 20.322 de área en reposo entre Punta Solondota y Atxatoki. Vive rodeada de acantilados con puntos de interés geológico como las Calizas del danés, la Falla horizontal o las Fallas conjugadas. Semiurbana, no obstante, allí nunca estarás solo.

Algo más de intimidad proporciona Barinatxe, 'La Salvaje', al oeste. Fuera del verano, claro. En época estival todas están muy cotizadas. Gran arenal no urbanizado, los pies se moverán sobre arena dorada fina a lo largo de 752 metros sobre una superficie de 198.009 metros cuadrados en bajamar y 61.489 en pleamar. La adorna un sistema dunar propio y una pared de acantilados verticales que guardan las espaldas a quienes se dedican a caminarla y a tomar el sol cuando sale. Tampoco faltan aquí los surfistas, ni la espuma blanca que produce un oleaje caprichoso que va y viene sin detenerse. Ni los parapentes que se lanzan desde la parte superior de los acantilados, como pájaros ansiosos de dejarse acariciar por las corrientes de aire.