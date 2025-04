Las cuevas que parecen sacadas de Juego de Tronos están a tiro de piedra de Bilbao

Pablo Ariza Martín Viernes, 4 de abril 2025, 14:27 Comenta Compartir

Vamos a dejar volar nuestra imaginación. Nos adentramos en un impresionante sistema de cuevas excavadas en la roca donde no nos perderemos pero sí que nos sentiremos durante unos minutos en el universo de 'Juego de Tronos'. Un lugar que resultará familiar a los amantes de la saga de George R. R. Martin porque es donde Arya Stark pasa tiempo aprendiendo a matar. La conocida como 'Sala de los Rostros' que en realidad son hornacinas. Nos encontramos en un rincón poco conocido pese a ser un lugar que no deja indiferente a nadie; aunque eso sí, no vamos a encontrar a ningún hombre sin rostro. Avistar estas grutas riojanas al final del camino causa una sensación intrigante que se agudiza conforme nos acercamos. Estamos en el Conjunto Rupestre de los Palomares (Nalda, La Rioja), a tiro de piedra de Bilbao (1h. 30') y de Vitoria (1h. 20') para explorar sus 75 metros de cuevas visitables y conocer varias leyendas sobre su origen.

Parece ser que datan de la época medieval, que pudieron ser habitadas por ermitaños, que se utilizaron como viviendas y finalmente, lo que está comprobado, es que funcionaron como criadero de palomas -como atestiguan sus numerosos huecos con forma de hornacinas horadados en las paredes y que recuerdan a los relicarios-. De ahí su nombre más común, 'Cuevas de los Palomares'.

Merece la pena detenerse a admirar las maravillosas vistas al Valle del Iregua antes de acceder al conjunto. Una vez en el interior, la acústica siempre misteriosa de estos lugares hace que en este pequeño laberinto de rocas no sepas qué te vas a encontrar en la siguiente sala. La curiosidad te invade. ¿Hay alguien ahí? El sonido de las pisadas retumba en las paredes y no se ve a nadie. Son mis propios pasos anunciando el siguiente nivel de esta maraña de galerías.

La visita al interior llevará unos 20 minutos. Son varios niveles conectados entre sí por escaleras y un extenso sistema de pasillos y 'habitaciones' que trasladan al viajero a la época medieval. Destacan tanto las pequeñas ventanas desde donde podremos ver parte del valle y el pueblo de Nalda al fondo, como un pequeño mirador que sirve para conectar la zona más alejada de las cuevas.

Sala de los Rostros en Juegos de Tronos. Interior de la Cueva de los Palomares.

Hasta 2021 el Conjunto Rupestre de los Palomares eran unas excavaciones en la roca a las que solo se podía acceder escalando por un paraje agreste. Ahora su visita es mucho más fácil y solo es necesario un calzado cómodo para completar este sencillo paseo y estar dispuesto a subir unos cuantos escalones, los que dan acceso a las cuevas. ¡Incluso cuenta con una zona de recreo para descansar después del camino!

Distancia A 1 hora y media de Bilbao por la AP-68 hasta Navarrete y luego la LR-137, 10 minutos menos desde Vitoria.

Se puede llegar bien paseando desde el pueblo, si se toma alguna de las rutas de senderismo marcadas, o bien aparcando justo antes de empezar el sendero (carretera LR-255, cogemos el desvío en la empresa Alejandro Miguel con un pequeño aparcamiento exterior). El acceso es gratuito y el Ayuntamiento de Nalda organiza visitas guiadas.

P. Ariza

Para finalizar la visita, piérdete por el pueblo de Nalda, escenario de la película 'Un amor', de Isabel Coixet, y visita el castillo de la localidad, conocido como 'El señorío de los camellos', erigido en el siglo XIII y que como las Cuevas de los Palomares ha sido testigo de la evolución de la comarca.

