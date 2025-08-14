Alojamientos de lo más peculiares y cercanos

Iratxe López Jueves, 14 de agosto 2025, 17:33 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Un buen alojamiento ayuda a mejorar el viaje, pero hay ocasiones en las que el lugar que hospeda se convierte, por sí mismo, en lo importante de la travesía. Existen algunos peculiares, diferentes por su arquitectura o peso histórico, por haber cumplido una función distinta en su nacimiento y haber acabado reconvertidos en lujosa habitación. El pasado añade peso al presente. Partimos en busca de algunos de los más llamativos y originales en Euskal Herria. Son un regalo para darse un lujo.

Bardenas (Navarra) Burbujas panorámicas

Aire Bardenas, el nombre casa a la perfección con estas burbujas, también el espacio que las acoge. El Parque Natural de Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera por la UNESCO, tiene aspecto extraterrenal, resulta perfecto para acoger esta 'Base lunar', donde dormir bajo las estrellas rodeado de paisaje único. Dentro de pompas transparentes de cinco metros de diámetro, con el cielo como techo y la naturaleza como pared. «Aire es diseño, arquitectura, sensaciones, inspiración, desierto», así lo describen sus impulsores. Enclavado en un campo de trigo a 3 kilómetros de Tudela, guarda vecindario con las 42.000 hectáreas del paraje semidesértico más amplio de Europa, uno de los lugares con más días de sol en España.

El origen de esta plantación de esferas es curioso. «En mayo de 2015, recibimos el encargo de acoger durante casi dos meses a más de 45 periodistas para la presentación de un modelo de automóvil. Como el hotel constaba de 22 cubos y habitaciones, creamos en una hectárea contigua, la Base Lunar mirando al amanecer, a la luna y las estrellas. Queríamos que nuestros visitantes descubrieran el cielo limpio, sin contaminación lumínica», explican. La iniciativa tuvo tanto éxito que allí quedaron.

Dentro de cada una, un receptáculo de entrada acoge minibar, pequeño banco y perchero. Una vez allí, hay que cerrar su cremallera para ingresar en la habitación principal, de manera que la burbuja no pierda presión. Cuenta con baño completo, toldo protector contra el sol y antifaz para los 'airenautas', así llaman a la clientela, que prefieran protegerse de la luz al amanecer, no todo el mundo desea despertar con solazo en la cara. Fuera se despliegan la calma y el cierzo, ese viento del noroeste que ofrece respiro. En un territorio fronterizo entre antiguos reinos medievales, refugio de bandidos y contrabandistas, de guerrilleros y pastores.

lnformación: airebardenas.com

Zeanuri (Bizkaia) Colgarse de un árbol

Es un sueño infantil repetido, tener una cabaña en el árbol. Por eso dormir en una ya adulto transporta a la niñez, a ese tiempo de risas despreocupadas que contagia este rincón. Las cabañas se camuflan entre el follaje, esconden sus cuerpos para ofrecer privacidad a sus huéspedes. Cuando subas a una, no querrás volver a bajar, por eso aconsejamos llevar un libro y hacerse fuerte dentro, usar la escalinata solo para dar un paseo, dedicarse al reposo, sin estrés por visitar lugares cercanos.

Puedes visitarlos, claro, pero habitar ese espacio ganará a la opción de moverse mucho. «Uno de los grandes alicientes es la sensación de libertad. Se mire donde se mire, uno siente la tranquilidad que transmite el canto de los pájaros y el murmullo de los secretos que esconde el bosque», comentan, como los corzos que en ocasiones pueden verse bajo la cabaña.

Cada una es distinta, hay más grandes, más pequeñas, situadas más arriba o más abajo. En alguna observarás el mundo desde 17 metros de alto, otras facilitan recorrer la enorme terraza que las rodea cubriendo 360 grados de vistas. Valoración de la experiencia, inolvidable, como su diseño, que tiene en cuenta no dañar a los ejemplares que las sujetan. Se trata de mimar a la naturaleza como madre acogedora, nuestra presencia puede darle trabajo, pero no infringirá heridas. Tampoco habrá que bajar a comer si no apetece, una cesta sube gracias a una cuerda y poleas para degustar el desayuno o la cena de picoteo. Nunca fue tan fácil volver a sentirse un niño.

lnformación: cabanasenlosarboles.com/

Ea (Bizkaia) Dormir en el granero

Si buscas un oasis de paz cercano, donde sentirte aislado para bien, un entorno verde para desconectar del negro diario que absorbe a veces la propia luz, este es ideal. Hablaremos de su hórreo, pero podríamos mencionar el resto de alojamientos asombrosos incluidos en el entorno vacacional con vistas a la montaña: un caserío reconvertido, una casa sostenible, un apartamento vanguardista…

Garaixe Hórreo es solo una de las singularidades que pueblan Las Casas de Ea Astei, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Inspirado en la arquitectura tradicional vasca, obedece a la imagen de antiguos hórreos que se elevaban sobre pilares para almacenar grano y mantenerlo libre de humedad y roedores.

Combina acogedor ambiente rústico con moderno confort, en un entorno rodeado de jardines y bosques, ideal para desconectar y disfrutar la naturaleza. Cocina equipada, baño y terraza nutren el edificio. Redondean el lujo piscina climatizada y sauna exterior, imagina darte un baño con la cima de los montes como telón de fondo. Todo según criterios sostenibles. Aplaudirás esta joya oculta, te lo aseguramos.

lnformación: astei.com

Villabuena de Álava (Álava) Carácter vanguardista

Si deseas vivir «una experiencia auténtica entre viñedos» una opción perfecta la ofrece el vanguardista Hotel Viura, recomendado con esas palabras por el New York Times. Su diseño es una locura de cuerdas, un encaje de piezas desiguales, formas diversas y colorido. Hormigón, madera, metal envejecido, vidrio y luz dan forma al espacio ultra-contemporáneo diseñado por el estudio de arquitectura Designhouses. Lo que parece desestructuración forma parte, en realidad, de una ordenada estructura repleta de cubos que albergan ventanas desde las que asomarse al mundo, un mundo de viñedos centenarios que rodean la localidad. Pueblo y Sierra Cantábrica mejoran la innovadora apuesta.

«El Viura brota como una erupción volcánica junto a la iglesia. Unos cubos caprichosamente superpuestos, incrustados en la roca de la ladera, hacen que el visitante que lo ve por primera vez tenga la sensación de estar ante una escultura y no un edificio», aseguran los promotores.

En su interior, cada recoveco ha sido meditado como galería de arte, espectacular y distinto. Las obras se acumulan, por eso la mirada no deja de descubrir nuevos elementos cada vez que recorre los pasillos. Techos y paredes convertidos en lienzos, suelos y escaleras en pilares escultóricos. Dentro de un entorno que une el brutalismo del hormigón con la adoración por la madera y los materiales nobles.

lnformación: www.hotelviura.com

Aranzazu (Gipuzkoa) El rincón de los pastores

Nos vamos a tierra de montañas y pastoreo, hasta una zona a medio camino entre el Santuario de Arantzazu y el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, entre los acantilados y las campas de Urbia. Allá donde antes se refugiaban modestamente quienes guiaban al rebaño, encontramos ahora apartamentos con amplios ventanales, modernos y de cuidado diseño. Dicen del Rojo que es el más especial e impresionante, cuenta con gran pared acristalada en un lateral de la guarida. Eso facilita preciosas vistas al valle y las montañas. El Amarilla juega con madera natural y piedra, elementos que dominan el exterior.

«Es un sitio tranquilo en medio de la naturaleza con vistas espectaculares. Perfecto para hacer senderismo por el Parque Natural desde la casa. Ofrece la oportunidad de visitar el Santuario de Aranzazu, las cuevas de Arrikrutz o el pueblo de Oñati», animan desde el alojamiento. Y de aprender aquella vieja historia, la de un pastor llamado Rodrigo de Balzategi al que, cuentan, se apareció la Virgen sobre un espino. «Arantzan zu?» (¿tú en un espino?), preguntó asombrado, y aquella pregunta significó el comienzo para la llegada de frailes franciscanos que convirtieron el lugar en centro de devoción y peregrinación, de arte y cultura.

lnformación: bordaaranzazu.com

Gautegiz Arteaga (Bizkaia) El sueño del emperador

No es un castillo de mentirijillas, de los que aprovechan el gusto por las fortalezas para crear un alojamiento. El Castillo de Arteaga es de verdad, histórico, alojó a nobles y personajes de alta alcurnia. Reina junto a otra reina, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, entorno natural único protegido por la UNESCO, dominando la ría de Gernika.

Su historia se desliza a lo largo de los siglos desde el XIII. La entonces Torre de Arteaga quedó unida tiempo después al nombramiento de Eugenio Bonaparte, hijo del emperador Napoleón III, como vizcaíno de origen por las Juntas Generales de Vizcaya. Corría el año 1856. La esposa del mandatario, Eugenia de Montijo, contaba con el solar de Arteaga, era su propietaria, y ante tal honor decidió rescatar el edificio primigenio del deterioro.

El arquitecto francés de los Sitios Imperiales, Couvrechet, recibiría el encargo, que seguiría a su muerte Ancelet, también arquitecto de la casa real de Francia. Ambos levantaron una torre, adaptar la vieja a nuevas necesidades parecía imposible. Reservaron los muros exteriores, abrieron en ellos una portada, y engendraron este palacio neomedieval con torreón neogótico de inspiración romántica.

Conserva la torre y aquellos muros, además de detalles arquitectónicos únicos que lo distinguen como icono patrimonial. «Es un hotel boutique con alma, un alojamiento exclusivo con estancias llenas de carácter, donde cada habitación cuenta su propia historia. Perfecto para quienes buscan desconexión, belleza y autenticidad», reivindican desde el alojamiento. Destacan especialmente la suite Lazkano, pintada por Jesus Mari Lazkano. Y suman el restaurante Gaztelu Maitea, liderado por la chef Estibaliz Mekolalde. Experiencia culinaria a la altura del entorno.

lnformación: castillodearteaga.com

Anglet (Francia) El hada del lago

Cuentan la leyenda que una mujer anciana habitaba la orilla de un lago, que lanzaba conjuros, por eso la acusaron de bruja, pero no había pruebas. Hasta una noche de luna llena, cuando un pescador contempló cómo apuntaba con su dedo a los nenúfares, convirtiendo cada uno en una mujer con alas de mariposa. Aseguran que el milagro se repite cada 14 de septiembre, buena fecha para comprobarlo. Historieta o no, el lugar es mágico y alberga sobre esas aguas cabinas flotantes, habitaciones con terraza en las que aislarse del mundo con un 'château' real enfrente.

Estamos aislados, porque las preciosas cabañas flotan sobre el lago sin nada alrededor, para llegar a tierra firme hace falta una barca eléctrica que desde el hotel pasa a recogerte cuando llamas. Para garantizar el sustento llevan comida hasta la puerta en caso de preferir dormitar en la tumbona al sol, la habitación o el saloncito propio. La existencia se vuelve plácida en este hotel con piscina climatizada y SPA en cabinas flotantes también.

Sir Reginald Wright, amante del arte y el paisaje vasco, mandó levantar en los años 30 la hedonista mansión donde eran frecuentes los bailes. Dentro del 'château' conservan su salón inglés, y una chocolatería perfecta. Conviven con árboles y aguas tranquilas que ofrecen relax y lujo a diez minutos en coche de Biarritz. Y añaden agenda de actividades en torno al lago en verano, música en directo y deportes.

lnformación:·brindos-cotebasque.fr/

