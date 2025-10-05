El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Salvador Lax Franco

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

18:30h.

0

-

1

Mirandés

Escudo Club Deportivo Mirandés

Min. 52

  • Ismael Barea (36')

[ALTERNATIVE TEXT]

VLL

[ALTERNATIVE TEXT]

MIR

Gol! Min 36'

Gol de Ismael Barea

En directo, Valladolid-Mirandés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 8 de la LigaHypermotion

Minuto a minuto

El Correo

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:22

Icono49'

Remate fallado por Sergi Canós (Real Valladolid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.

Icono48'

Corner,Real Valladolid. Corner cometido por Ismael Barea.

Icono47'

Remate fallado por Stipe Biuk (Real Valladolid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.

Icono47'

Juanmi Latasa (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono47'

Falta de Marino Illescas (Mirandés).

Icono

Empieza segunda parte Real Valladolid 0, Mirandés 1.

Icono45'

Cambio en Mirandés, entra al campo Fernando Medrano sustituyendo a Pablo Pérez.

Icono45'

Cambio en Real Valladolid, entra al campo Ibrahim Alani sustituyendo a Mathis Lachuer.

Icono45'+7'

Final primera parte, Real Valladolid 0, Mirandés 1.

Icono45'+6'

Falta de Sergi Canós (Real Valladolid).

Icono45'+6'

Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+5'

Corner,Real Valladolid. Corner cometido por Hugo Novoa.

Icono45'+1'

Remate fallado por Stipe Biuk (Real Valladolid) remate con la izquierda desde el centro del área.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Peter Federico (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'

Falta de Iker Córdoba (Mirandés).

Icono37'

¡Gooooool! Real Valladolid 0, Mirandés 1. Ismael Barea (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área tras botar una falta.

Icono36'

Falta de Juanmi Latasa (Real Valladolid).

Icono36'

Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono34'

Falta de Iván Garriel (Real Valladolid).

Icono34'

Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono32'

Sergi Canós (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Falta de Ismael Barea (Mirandés).

Icono32'

Víctor Meseguer (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Falta de Ismael Barea (Mirandés).

Icono31'

Víctor Meseguer (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono31'

Falta de Pablo Pérez (Mirandés).

Icono31'

Fuera de juego, Mirandés. Marino Illescas intentó un pase en profundidad pero Pablo Pérez estaba en posición de fuera de juego.

Icono30'

Fuera de juego, Real Valladolid. Pablo Tomeo intentó un pase en profundidad pero Sergi Canós estaba en posición de fuera de juego.

Icono29'

Remate rechazado de Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Martín Pascual con un pase de cabeza.

Icono26'

Corner,Real Valladolid. Corner cometido por Ismael Barea.

Icono25'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sergi Canós (Real Valladolid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Víctor Meseguer.

Icono24'

Remate fallado por Gonzalo Petit (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono23'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Víctor Meseguer.

Icono22'

Falta de Stipe Biuk (Real Valladolid).

Icono22'

Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Remate fallado por Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Ismael Barea.

Icono21'

Falta de Víctor Meseguer (Real Valladolid).

Icono21'

Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Falta de Mathis Lachuer (Real Valladolid).

Icono17'

Salim El Jebari (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

Fuera de juego, Real Valladolid. Pablo Tomeo intentó un pase en profundidad pero Juanmi Latasa estaba en posición de fuera de juego.

Icono11'

Remate fallado por Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Hugo Novoa.

Icono9'

Falta de Mathis Lachuer (Real Valladolid).

Icono9'

Fuera de juego, Real Valladolid. David Torres intentó un pase en profundidad pero Stipe Biuk estaba en posición de fuera de juego.

Icono7'

Falta de Iván Alejo (Real Valladolid).

Icono7'

Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono4'

Remate rechazado de Peter Federico (Real Valladolid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sergi Canós.

Icono1'

Remate fallado por Pablo Tomeo (Real Valladolid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Iván Garriel

defensa

Víctor Meseguer

centrocampista

Ibrahim Alani

Sustituto

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Sergi Canós

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Fran Justo

5-4-1

Alineación

Igor Nikic

portero

Hugo Novoa

defensa

Juan Gutiérrez

defensa

Martín Pascual

defensa

Iker Córdoba

defensa

Fernando Medrano

Sustituto

Ismael Barea

centrocampista

Rafel Bauzà

centrocampista

Marino Illescas

centrocampista

Salim El Jebari

centrocampista

Gonzalo Petit

Delantero

Estadísticas

65,5%

MIR

VLL

34,5%

MIR

MIR

0 Goles 1
1 Remates a puerta 1
4 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 5
7 Faltas cometidas 4

