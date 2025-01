Ucrania ataca con 104 drones a Rusia y causa dos víctimas y daños en una refinería

Con el conflicto en Gaza frenado al fin por un alto el fuego, la diplomacia mundial mira hacia Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, dice que quiere negociar el fin de la invasión, pero se niega a sentarse con su homólogo, Volodímir Zelenski. El máximo ... representante de Kiev contraataca al asegurar que el jefe del Kremlin no busca el final de la guerra sino tiempo para rearmarse. Tres años después del inicio de la ofensiva, las espadas siguen en alto. El ejército ucraniano lanzó durante la madrugada de ayer uno de sus ataques de mayor escala al emplear 104 drones. Según Moscú, los proyectiles mataron a una madre y su hijo y provocaron un incendio en una refinería.

Ucrania ha intensificado sus ataques aéreos contra instalaciones energéticas y militares de Rusia. Responde así a los bombardeos que Moscú ejecuta casi a diario desde febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso asegura haber «interceptado» 104 drones lanzados sobre nueve regiones, algunas situadas a cientos de kilómetros de la primera línea del frente.

Según los servicios de Inteligencia del Reino Unido, esta ofensiva demuestra un incremento de la capacidad de Kiev para «golpear infraestructuras rusas». Este mes de enero ha sido clave. El día 8, los drones ucranianos desataron un enorme incendio en el depósito de combustible Kombinat Kristall, a ocho kilómetros de la base aérea Engels-2. Los bomberos tardaron varios días en sofocar el fuego. El 14 se repitieron los ataques contra estas instalaciones, ubicadas en la región de Saratov. Las llamas destruyeron cuatro tanques de carburante y afectaron a otros diez depósitos.

Una madre y su hijo de 2 años perdieron la vida cerca de Bélgorod tras el impacto de uno de los proyectiles en su casa

Ayer se produjo un nuevo ataque con 104 drones, casi al nivel del registrado el pasado viernes, entonces con 120 proyectiles, según fuentes rusas. Una de las aeronaves no tripuladas impactó esta vez en una casa de un pueblo de la región fronteriza de Bélgorod: mató a «un niño de dos años y a su madre», informó en Telegram el gobernador, Vyacheslav Gladkov. Otro «niño y su padre», que también se encontraban en la casa, resultaron heridos. El pueblo está a treinta kilómetros de la frontera.

A más de 700 kilómetros

El ejército ucraniano, por su parte, confirmó que había conseguido alcanzar con sus drones una refinería muy alejada de la frontera, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod (centro-oeste). Esta infraestructura, propiedad de la petroquímica Sibur, está situada en la localidad de Kstovo, a unos 750 kilómetros de Ucrania en línea recta y a 400 kilómetros al este de Moscú. La distancia muestra la capacidad de las tropas armadas de Kiev. También fue derribado un aparato «durante un intento de ataque a una instalación nuclear», que no causó daños, aseguró el gobernador de Smolensk, Vasily Anokhin.

La ofensiva con este tipo de proyectiles compensa el retroceso en los frentes de batalla. El ejército ucraniano nota el tremendo desgaste de tres años de guerra. Le falta relevo para la tropas y no dispone de todo el armamento que Zelenski reclama una y otra vez a Occidente. A pesar de las enormes bajas que ha causado en las filas rusas, Ucrania no puede frenar el avance de Moscú sobre el terreno en puntos clave como el Donbás. Las dos partes tratan de afianzar sus posiciones de cara a una negociación. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede acelerar el tránsito hacia la paz. El magnate, que quiere reunirse con Putin, ha dejado claro que no está dispuesto a abastecer más de armas a Kiev.