El comunicado urgente de Isabel Pantoja sobre el bebé de su sobrina Anabel

La oleada de informaciones que están circulando por los medios de comunicación y las redes sociales sobre el supuesto caso de maltrato infantil a la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez está provocando reacciones en el entorno de la pareja. Ahora ha sido su tía, la tonadillera Isabel Pantoja, la que ha querido hacer algunas aclaraciones. Sus representantes han emitido un comunicado en el que niegan que la artista haya realizado ningún tipo de declaración respecto a lo que le haya podido suceder a la pequeña Alma.

«Ante las recientes informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, queremos aclarar que Isabel Pantoja no ha realizado ninguna declaración al respecto«.

«Cualquier información atribuida a la artista en este sentido es completamente falsa y no corresponde con declaraciones realizadas por ella o su equipo, tal como afirman diferentes medios. Agradecemos el respeto y la rigurosidad en el tratamiento de la información», publicaban en las redes sociales de la artista.

Por otro lado, Isa Pantoja, hija de la tonadillera, también se ha pronunciado sobre el asunto en 'Vamos a ver', programa en el que suele colaborar. «Yo no sabía nada, me enteré a lo largo de estos días cuando ya venían las noticias en las que se habían publicado ciertas cosas», confesaba. Asegura que su prima Anabel está tranquila dentro de lo que cabe.

Isa mostró durante su intervención cierto enfado con algunos medios de comunicación. «Me parece tan surrealista que se den ciertos datos, aunque sea perfectamente legal. Yo digo, ¿y a mí nadie me pide permiso para exponer los datos de mi hija? ¿Es necesario hacer este daño cuando no hay nada? A mí no me parece que estén protegiendo a nadie. Se puede hacer el trabajo igual sin tener que exponer a la niña. Puede seguir la investigación sin más», afirmaba.

