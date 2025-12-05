Eskoletan abiatutako 2.263 protokoloetatik 522 eskola jazarpen kasuak izan ziren iaz
Ikastetxeak gune seguruak eta konfiantzazkoak dira eskola-ingurunetatik kanpo gertatzen diren egoeren aurrean
L. Larrazabal
Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:02
2024-2025 ikasturtean, EAEko ikastetxeek eskola-jazarpenerako 2.263 protokolo ireki zituzten, aurreko urtean baino 364 gehiago, eta 522 kasu baieztatu ziren, guztien % 23. Zifra horiek sentsibilizazio handiagoa, detekzio goiztiar gehiago eta hezkuntza-komunitatearen konfiantza handiagoa islatzen dute prozeduretan. «Detektatutako kasuen gorakadak erakusten du euskal hezkuntza-sistema inoiz baino prestatuago, adiago eta konprometituago dagoela», aipatu du Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak. Izan ere, Hezkuntza Sailak prebentzioa, detekzio goiztiarra eta ikastetxe guztietako laguntza indartzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du, ikasleen ongizatea lehentasuntzat hartuta.
Azaroko lehen osteguna Indarkeriaren eta Eskola Jazarpenaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatzen da. Egun horren harira, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 'Zaintzea ere heztea da' bideo-sorta zabaldu zuen. Haien begiraden bidez, bideoek ikastetxeetan egiten den lan koordinatua eta hezkuntza-komunitate osoak ingurune seguruak eta konfiantzazkoak erantzukidetasunez bermatzeko duen eginkizuna erakusten dute.
Ikastetxeak gune seguruak eta konfiantzazkoak dira eskola-ingurunetik kanpo gertatzen diren egoeren aurrean. Kontzientziazioari eta ikasgeletan eraikitzen den konfiantzazko harremanari esker, haur askok irakaslearengana edo ikastetxean duten erreferentziazko pertsonarengana jotzen dute laguntza eske. Hurbileko begirada profesional horrek aukera ematen du familian edo eremu pertsonalean babesgabetasun-egoerak goiz detektatzeko eta, zentrotik bertatik, beharrezko laguntzak aktibatzeko zerbitzu espezializatuekin.
Horrela, edozein seinaleren aurrean, ikastetxeak berehala hartzen ditu babes-neurriak osotasunez, erreferentziazko pertsona heldu bat izendatzen du eta familiekin gertuko komunikazioa mantentzen du. Ikastetxe guztietan dagoen BAT taldea da kasuaren buru operatiboa, eta, Hezkuntza Ikuskaritzarekin eta Berritzeguneekin batera, esku-hartze azkarra, diskretua eta teknikoki sendoa dena antolatzen du. Prozesu osoa dokumentatu egiten da trazabilitatea ziurtatzeko eta berriz biktimizatzea saihesteko; hala dagoionean, gizarte-zerbitzuekin, osasun arloarekin edo Ertzaintzarekin elkarlana aktibatzen da, sarean. Egoera bakoitzak esku hartzeko plan bat du, hari doitua eta berrikusgarria. Banakako babesa eta taldearen giroari buruzko jarduerak konbinatzen ditu, ikastetxeko harremanak eta bizikidetza berrezartzeko. Jarduketa-protokoloek -eskola-jazarpena, jokabide suizida, indarkeria matxista, ikasle transei laguntzea eta babesik eza hartzen dituzte- urrats horiek ordenatzen dituzte, eta gardentasuna, trazabilitatea eta koordinazioa bermatzen dituzte.