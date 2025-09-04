Entre la transición energética y la urgencia industrial

Comenta Compartir

Europa se encuentra en un momento decisivo y a la vez de una gran contradicción porque a la política llevada hasta ahora para alcanzar cuanto antes un modelo energético sostenible en todos los ámbitos se contrapone el reciente acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos por el que se compromete a comprar 750.000 millones de dólares en petróleo y gas natural estadounidense en tres años, algo que parece que va en contradicción con las políticas de descarbonización y electrificación que se quieren implementar.

En este contexto la energía y la automoción son dos sectores donde esta encrucijada de objetivos tan dispares y contradictorios y con ello el impacto en las empresas y su desarrollo es tan directo y profundo como desconcertante.

Europa necesita una estrategia energética equilibrada, que combine sostenibilidad, seguridad, competitividad y coste. No se trata de elegir entre unas y otras tecnologías, sino, a partir de las ya existentes que están demostrando una gran eficiencia medioambiental, aportar por aquellas que contribuyan de una manera decidida a reducir paulatinamente las emisiones.

Una excesiva regulación acompañada de elevados costes, debilitan nuestra industria. Por eso deberíamos abordar la transición tecnológica como un viaje, como un proceso sin premisas previas y con un objetivo claro desde su inicio y posible en el tiempo. En ese viaje, deberá prevalecer la neutralidad tecnología frente a posiciones de cualquier otro tipo.

El impacto en el sector de la automoción es real y está afectando de manera importante a los fabricantes de automóviles que están viendo como esa transformación forzada hacía la electrificación no está teniendo la demanda adecuada por parte de los ciudadanos que, siguen instalados en la incertidumbre a la hora de adquirir un coche. Los fabricantes de coches europeos han pedido a la Comisión Europea (CE) que revise la prohibición de venta de coches de combustión prevista para el año 2035. Las razones, a parte de una demanda débil, la competencia feroz de China, que se ha adelantado a Europa en este aspecto de manera muy importante, y la falta de competitividad internacional por los aranceles.

¿Habría que preguntarse qué beneficios ha generado el anuncio del fin de los coches de combustión cuando por nuestras carreteras están circulando coches mucho más contaminantes, cuando hay tecnologías altamente eficientes, al margen de las eléctricas? La clave está en recalibrar la estrategia de reducción de CO2 para adaptarla a las realidades industriales y geopolíticas de Europa y no demonizar ninguna tecnología alternativa de la eléctrica.

Nadie dice que sea un viaje fácil, pero debemos trabajar para preservar nuestra sólida base industrial, fuente para la creación de empleos de calidad y nuestro modelo de bienestar. Transición energética sí, siempre acompañada de mejorar la competitividad de nuestras empresas en un mundo cada vez más complejo.

En Elkargi, con nuestra vocación decidida de apoyo a las empresas impulsamos tiempo atrás la iniciativa FINANZA, como punto de encuentro financiero y empresarial. Una cita que volverá a juntarnos el próximo 18 de septiembre. Lo hará para tratar esta compleja coyuntura, con la interesante participación de dos referentes en la gestión empresarial. Será una conversación clara y directa. Sin aditivos. Una oportunidad para encontrar inspiración en dos líderes que se reinventan: Josu Jon Imaz, CEO de Repsol y Antón Pradera, presidente de CIE Automotive serán nuestros invitados.

Tras reflexionar en ediciones anteriores, sobre el sistema financiero y su estabilidad, debatir sobre el ciber riesgo, hablar sobre el vínculo estratégico entre banca e industria y analizar nuevos mecanismos y alternativas de financiación, con el impacto directo que todo esto tiene en las pymes, arrancamos este «nuevo curso» poniendo toda nuestra atención en industria, automoción, energía y Europa.

Hay mucho en juego y las empresas necesitan todo nuestro apoyo.