Claves internacionales para crecer

Todavía resuenan en mi cabeza los tres ingredientes más repetidos durante la celebración del último Foro Finanza organizado por Elkargi, como receta para que nuestras empresas puedan afrontar todos los desafíos que presenta la actual coyuntura. Con mucha vehemencia, los describía el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz. El primero, competitividad. El segundo, competitividad y el tercero, competitividad.

Estando muy de acuerdo con la receta, también incorporo otra frase con mucha carga de profundidad sobre la realidad europea en el concierto internacional y que nos dejó Antón Pradera, presidente de CIE: «la hiper regulación asfixia a nuestra industria».

Son dos de los muchos titulares que pudimos escuchar en una sala abarrotada, muestra del interés que ambos habían generado ante una audiencia financiera y empresarial, también, de primer nivel. En estos tiempos de alta incertidumbre y problemas complejos, se agradece contar con lideres en la gestión empresarial que hablen claro, con visión crítica y opiniones constructivas.

No debemos olvidar el contexto. Las tensiones geopolíticas, las barreras comerciales y la transformación energética dibujan un mapa lleno de desafíos y, en este sentido, las empresas vascas se enfrentan a un escenario internacional cada vez más incierto.

Uno de los riesgos más inmediatos es el impacto de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a los productos de la Unión Europea. Sectores clave como el automotriz, el acero o la maquinaria industrial pueden ver encarecido su acceso a este mercado estratégico, lo que obliga a las compañías vascas a reflexionar sobre alternativas. Entre ellas se encuentran la diversificación de destinos de exportación, el refuerzo de las cadenas de valor locales y la apuesta por productos de mayor valor añadido que amortigüen el impacto.

Al mismo tiempo, la transición energética se erige como un 'must'. Sin embargo, insistimos en que debe afrontarse desde una perspectiva realista, capaz de integrar la sostenibilidad con la competitividad industrial. Euskadi, con su fortaleza manufacturera, no puede permitirse que la apuesta por energías renovables y la reducción de emisiones debilite su base productiva. El reto consiste en avanzar en la descarbonización sin comprometer la capacidad de las empresas para generar empleo y riqueza.

Es ahí donde la innovación tecnológica debe permitir resolver esta aparente contradicción. Digitalización, inteligencia artificial, electrificación y nuevas formas de movilidad son herramientas que pueden hacer compatible la descarbonización con el crecimiento económico. La tecnología no es un accesorio, sino el motor de la transformación hacia un modelo productivo más eficiente, competitivo y sostenible.

Estas dos firmas del sector energético y la automoción son dos buenos ejemplos de adaptación permanente. Así lo pudimos comprobar en el trascurso de la sesión y esa capacidad de adaptación se convierte en un activo fundamental en un momento en que la flexibilidad y la velocidad de respuesta marcan la diferencia entre competir o quedarse atrás.

También la importancia que adquiere, en los casos de Josu Jon y Antón, su liderazgo resiliente, capaz de reinventarse constantemente para mantener la relevancia de los proyectos empresariales que ambos representan. Esto supone no solo reaccionar ante esta realidad, sino anticiparse a las tendencias, combinar prudencia con audacia y mantener la coherencia entre la estrategia y los valores corporativos.

Que nuestras empresas puedan combinar todo esto y mantener su actividad diaria, no es fácil. Y para avanzar por esta senda, además de impulsar una colaboración público-privada más ambiciosa, también deberán acertar en la elección de compañeros de viaje.

Para ser competitivas, competitivas y por tercera vez, competitivas, recomiendo a nuestras empresas que avancen hacia una globalización inteligente. Se trataría lograr el equilibrio entre su expansión internacional, diversificando destinos, sin perder su arraigo local. En ese sentido, cobra especial relevancia, la jornada profesional sobre internacionalización que hemos organizado desde Elkargi para el próximo 9 de octubre por la mañana en Donostia/San Sebastián.

Elkargi, junto con nuestra sociedad Metix, el CFI de Madrid y responsables de la OCDE, hablaremos sobre la 'Claves internacionales para crecer'. Una cita que aspira a aportar luz sobre cómo combinar presencia internacional ante esta coyuntura y los retos para afrontarla.