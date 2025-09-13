El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La vigésima etapa de la Vuelta a España, en directo

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

16:15h.

0

-

1

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 19

  • Kylian Mbappé (11')

[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Tarjeta amarilla Min 5'

Zubeldia ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 11'

Gol de Kylian Mbappé

Jornada 4

Directo | Mbappé aprovecha el regalo de Goti para hacer el primero

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:51

Icono18'

Remate fallado por Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono17'

Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álvaro Carreras.

15'

Kylian Mbappé (Real Madrid) remata poste, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono12'

¡Gooooool! Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono12'

Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).

Icono12'

Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Remate parado. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono6'

Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono5'

Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).

Icono5'

Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álvaro Carreras.

Icono4'

Remate rechazado de Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.

Icono2'

Fuera de juego, Real Madrid. Dani Carvajal intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono2'

Falta de Mikel Goti (Real Sociedad).

Icono2'

Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Sergio Francisco

4-2-3-1

Alineación

Álex Remiro

portero

Aritz Elustondo

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

defensa

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Pablo Marín

centrocampista

Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes

centrocampista

Mikel Goti

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Brahim Díaz

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

44,9%

RMA

RSO

55,1%

RMA

RMA

0 Goles 1
0 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 1
1 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 0

