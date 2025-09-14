El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga EA Sports Jornada 4 D14/09 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

1

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

  • Fermín López (28')

Min. 31

BAR

VAL

Gol! Min 28'

Gol de Fermín López

Jornada 4

Directo | Fermín adelanta al Barcelona ante el Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:41

Icono31'

Corner,Valencia. Corner cometido por Eric García.

Icono30'

Corner,Valencia. Corner cometido por Pau Cubarsí.

Icono29'

¡Gooooool! Barcelona 1, Valencia 0. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono28'

Fuera de juego, Valencia. Baptiste Santamaría intentó un pase en profundidad pero Diego López estaba en posición de fuera de juego.

Icono22'

Falta de Marc Casadó (Barcelona).

Icono22'

Hugo Duro (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono19'

Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.

Icono19'

Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Roony Bardghji.

Icono15'

Remate parado a la escuadra izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Marcus Rashford.

Icono14'

Remate parado por bajo a la izquierda. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marc Casadó.

Icono14'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Mouctar Diakhaby (Valencia).

Icono10'

Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono8'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono8'

Dimitri Foulquier (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Remate rechazado de Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.

Icono6'

Falta de Roony Bardghji (Barcelona).

Icono6'

José Gayà (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.

Icono5'

Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho que se pierde por la izquierda. Asistencia de Roony Bardghji con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono4'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Copete.

Icono3'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.

Icono3'

Fuera de juego, Valencia. César Tárrega intentó un pase en profundidad pero Baptiste Santamaría estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Diego López (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Roony Bardghji

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Carlos Corberán

5-3-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Hugo Duro

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

Estadísticas

73,7%

VAL

BAR

26,3%

VAL

VAL

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
4 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
8 Asistencias 0
4 Faltas cometidas 1

