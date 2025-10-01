Directo | Villarreal - Juventus

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: István Kovács
Villarreal
21:00h.
0
-
0
Juventus
Min. 7
VIL
JUV
Tarjeta amarilla Min 5'
Juan Cabal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42
7'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Manuel Locatelli.
6'
Juan Cabal (Juventus) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
6'
Falta de Juan Cabal (Juventus).
6'
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Falta de Jonathan David (Juventus).
4'
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Teun Koopmeiners (Juventus) ha recibido una falta en la banda derecha.
3'
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Marcelino García
4-3-3
Arnau Tenas
portero
Santiago Mouriño
defensa
Rafa Marín
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Alfonso Pedraza
defensa
Santi Comesaña
centrocampista
Dani Parejo
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
Tajon Buchanan
Delantero
Igor Tudor
3-4-2-1
Mattia Perin
portero
Pierre Kalulu
defensa
Federico Gatti
defensa
Lloyd Kelly
defensa
Andrea Cambiaso
centrocampista
Manuel Locatelli
centrocampista
Weston McKennie
centrocampista
Juan Cabal
centrocampista
Teun Koopmeiners
Delantero
Kenan Yildiz
Delantero
Jonathan David
Delantero
47,4%
VIL
52,6%
JUV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|2
|
