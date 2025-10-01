El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Buques israelíes inician la interceptación de la flotilla que se dirige a Gaza

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: István Kovács

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Villarreal

21:00h.

0

-

0

Juventus

Escudo Juventus FC

Min. 7

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

[ALTERNATIVE TEXT]

JUV

Tarjeta amarilla Min 5'

Juan Cabal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 2

Directo | Villarreal - Juventus

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42

Icono7'

Corner,Villarreal. Corner cometido por Manuel Locatelli.

Icono6'

Juan Cabal (Juventus) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono6'

Falta de Juan Cabal (Juventus).

Icono6'

Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Falta de Jonathan David (Juventus).

Icono4'

Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Teun Koopmeiners (Juventus) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono3'

Falta de Pape Gueye (Villarreal).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Marcelino García

4-3-3

Alineación

Arnau Tenas

portero

Santiago Mouriño

defensa

Rafa Marín

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Alfonso Pedraza

defensa

Santi Comesaña

centrocampista

Dani Parejo

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Tajon Buchanan

Delantero

Igor Tudor

3-4-2-1

Alineación

Mattia Perin

portero

Pierre Kalulu

defensa

Federico Gatti

defensa

Lloyd Kelly

defensa

Andrea Cambiaso

centrocampista

Manuel Locatelli

centrocampista

Weston McKennie

centrocampista

Juan Cabal

centrocampista

Teun Koopmeiners

Delantero

Kenan Yildiz

Delantero

Jonathan David

Delantero

Estadísticas

47,4%

JUV

VIL

52,6%

JUV

JUV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Directo | Villarreal - Juventus

Directo | Villarreal - Juventus