Cinco de cada diez canciones populares contienen al menos un verso sexista y en dos de cada diez este sexismo se muestra sin disimulo. Lejos de ser un problema del pasado, la música que triunfa entre gran parte de Generación Z mantiene patrones muy similares a los de sus predecesores: el sexismo no necesita camuflarse para imponerse en las listas de los hits actuales. Entre ritmos pegadizos y estribillos virales se cuelan letras que refuerzan estereotipos y perpetúan roles de género, recordando que la batalla por la igualdad no se libra solo fuera de los escenarios.

Uno de los grandes éxitos de 2022 suena así:

'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53'

Bizarrap & Shakira (1º 2023) «Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan»

¿Consideras que es sexista?

Este periódico ha pasado por un detector de sexismo todos los versos de las diez canciones más escuchadas en España en los últimos 11 años, según Promusicae (Productores de Música de España). Más de la mitad de las canciones tiene al menos un verso sexista según el algoritmo: 61 de 110 (55,5%). Se trata de oraciones en las que la probabilidad de sexismo no baja del 70%. ¿Hay sexismo a menor probabilidad? Sí, pero en estas decisiones el algoritmo muestra más duda y se han excluido. En el 18,2% de los éxitos analizados, uno de estos versos tiene un sexismo muy claro. Es decir, el algoritmo etiqueta ese texto como sexista con más de un 90% de probabilidad. Le sigue un 25,5% de canciones con claro sexismo en los versos (>80% de probabilidad). Y un 11,8% donde el sexismo es probable (>70%). Para el 44,5% restante, ningún verso tiene sexismo o, al menos, no es evidente para el modelo (<70%). AUX STEP FOR JS

Aunque los porcentajes reflejen la certeza del sexismo, estamos hablando de machismo: estos versos expresan, de acuerdo al análisis, referencias de supremacía masculina o subordinación de la mujer. «Aunque el feminismo crece en la sociedad, los algoritmos de música viral amplifican canciones con contenido machista, haciendo que el sexismo en la música popular se dispare desde 2015», explica la científica de datos e investigadora Laura Casanovas, que realizó un estudio para la Universidad Pompeu Fabra sobre el machismo en las canciones desde 1960 hasta 2022 a partir de modelos de IA entrenados entrenados con párrafos de canciones que ella y su equipo etiquetaron manualmente. Antes de este paso, probaron como punto de partida modelos alimentados con posts sexistas de redes sociales, los mismos datos usados por nuestro detector escogido.

«Aunque el feminismo crece en la sociedad, los algoritmos de música viral amplifican canciones con contenido machista, haciendo que el sexismo en la música popular se dispare desde 2015» Laura Casanovas Investigadora

Nuestra clasificación según las probabilidades de sexismo dadas por el algoritmo revela resultados llamativos para los éxitos en España en la última década. En la cima de la lista aparecen 'Tusa' de Karol G y Nicki Minaj con un 99,99% (el modelo en inglés es más sensible a las oraciones con sexismo, como en este caso), y las sesiones de Bizarrap con Shakira (95,85%) y con Quevedo (93,45%) , todas categorizadas como sexismo muy claro.

Es decir, que el verso del comienzo que canta Shakira quedaría así:

Hay que tener en cuenta que al leer «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» quizá has valorado el contexto más allá del cliché de género, pero el detector no entiende ni de este subtexto ni de otros de empoderamiento.

Les siguen 'Duele El Corazón' de Enrique Iglesias y Wisin (84,44%) como sexismo claro, y 'Contando Lunares' (79,2%) como probable. Otras canciones muy difundidas, como 'Todo De Ti' (68,8%), de Rauw Alejandro, se ubican en niveles más bajos de alerta dentro de la categoría ‘no evidente’, mostrando cómo el sexismo en la música puede variar desde lo explícito hasta lo sutil.

La compositora Carolina Rubirosa cree que en casos como el reguetón muchos artistas no cuestionan las temáticas porque la fórmula «les funciona superbién» y el ritmo bailable favorece su éxito. Sin embargo, aboga por explorar letras más creativas y diversas: «Me gustaría que se exploraran otras temáticas, si quieres con el mismo ritmo, pero evolucionando». Aunque ve signos de cambio en algunos artistas emergentes con mensajes más feministas, considera que la verdadera meta no es llenar las canciones de consignas, sino «desterrar esos mensajes machistas» y normalizar otras narrativas.

«El sexismo en la música ha cambiado de forma: hoy es más explícito y ligado al cuerpo, reflejando nuevas formas de desigualdad» Laura Casanovas Investigadora

Esto no solo se refleja en la cantidad de mensajes, sino en su naturaleza, según Casanovas: «El sexismo en la música ha cambiado de forma: hoy es más explícito y ligado al cuerpo, reflejando nuevas formas de desigualdad». Es común encontrar referencias directas al control, la objetificación y la reducción del papel de la mujer a su apariencia o su rol sexual. Por ello podemos hablar de machismo dentro del sexismo, como mencionamos antes.

Centrando el análisis en las 61 canciones de las 110 que muestran con menor duda algún tipo de sexismo, ya sea probable, claro o muy claro, y su relación con distintos factores… 45 de las 61 canciones con versos sexistas las interpretan artistas y grupos sin mujeres. En solo cinco ellas cantan sin compañía de hombres, mientras que los grupos mixtos suponen las 11 restantes. No es necesariamente que ellos sean más sexistas, es que ellas son muy pocas. Ellos están solos en 81 de los 110 'hits', incluyendo aquellos sin sexismo, y esto hace que sea difícil sortear la discriminación en las letras. No hace falta traductor para descubrir el sexismo de los grandes éxitos. Como es de esperar, el castellano impera en las canciones más escuchadas (86 de las 110), pero lo va a hacer también a través de letras sexistas: hay 54 'red flags' para el algoritmo, 18 muy claros. Se trata de ese lenguaje explícito mencionado por Casanovas que también calará entre los oyentes. Las canciones con uno o más artistas nacidos en Puerto Rico son los que más destacan entre las canciones con versos sexistas (17), seguidos de los procedentes de España (6), Colombia (4) y Estados Unidos (4), misma tendencia que entre los éxitos en general (Puerto Rico muy por encima de España con 21 frente a 13). Pero, al menos en esta muestra, mientras que ocho de cada diez canciones con solo puertorriqueños tiene sexismo (81%), aquellas con huella solo española no llegan al 50% (46,2%). El sexismo es estructural y afecta a todas las generaciones. De las 110 canciones, el miembro más joven es millennial en 70 de ellas. Esto hace que, en conjunto, el artista más joven de cada canción con versos sexistas suela ser también millennial (41 de 61 canciones). Pero la generación Z también está presente en esta lacra: 14 canciones de las 27 con miembros Gen Z no pasan el filtro sin sexismo. AUX STEP FOR JS

Lejos queda en el tiempo el «quiero montarme en tu velero», pero no en las ideas de la música popular de las nuevas generaciones. El sexismo continúa el patrón en nuestra muestra de éxitos analizada y también fuera de ella: en 'Gyal You a Party Animal' de Charly Black y 'Rude Boy' de Rihanna se exaltan actitudes posesivas y dominantes que invisibilizan la autonomía femenina, mientras que canciones como 'Yo perreo sola' de Bad Bunny también reproducen dinámicas machistas en su interpretación y contexto aunque parezcan empoderar. La generación Z ya está en las listas, pero en ellas domina el género urbano: la prevalencia de sus letras sexistas hace que estos mensajes sigan en el centro, también entre los artistas más jóvenes.

«No es que se romantizase el machismo, es que era romántico considerar que eras propiedad de alguien» Carolina Rubirosa Compositora

Para Rubirosa, las canciones son un reflejo del contexto social de cada época y coincide con Casanovas en ese cambio de las formas. Antes, en temas como el bolero 'La media vuelta' («Te vas porque yo quiero que te vayas / A la hora que yo quiera te detengo»), «no es que se romantice el machismo, es que era romántico considerar que eras propiedad de alguien», explica. Pero ahora, lejos de solucionarse el problema, le resulta paradójico que los jóvenes consuman tanto el reguetón 'mainstream' donde «la mujer es un objeto prácticamente de usar y tirar» y las letras están «muy hipersexualizadas», pese a lo visible que es esta lacra. Con IA y sin ella.

¿Cómo funcionan las tripas del algoritmo?

Para cada palabra se genera un vector de números en función a su significado. Unos términos estarán muy asociados a contextos sexistas; otros, menos. La oración completa será la media de todos y es lo que usa el detector para predecir si el verso es sexista o no. Las siguientes frases, las del sexismo más claro para el algoritmo (por encima del 95% de probabilidad) explican muy bien esto: la mayoría de sus palabras, malsonantes, aúpan este promedio.

'Badgyal'

Saiko / Jc Reyes / Dei V (8º 2024) «Él solo tira a fallar, quiere bicho, bichiyal Ella una mamisonga, tremenda putonga Hoy va a hacer de to', ademá', yo se lo voy a mamar También a quien le proponga Él solo tira a fallar, quiere bicho, bichiyal» 'La Jeepeta (Remix)'

Nio Garcia / Anuel Aa / Myke Towers / Brytiago (6º 2020) «Arrebata'o, dando vuelta en la jeepeta (En la jeepeta) Conmigo una rubia, tiene grande' las teta' (Grande' las teta') Quiere que se lo meta Arrebata'o, dando vuelta en la jeepeta» 'Cayó La Noche (Remix)''

La Pantera / Quevedo / Juseph / Cruz Cafuné / Abhir (8º 2022) «Me hizo un amarre con esas nalgotas. No hace falsete y le sube la nota Tanga XS, le aprieta la tota No quiere un bobo que fume cachimba en el Sota»

¿Qué ocurre entonces cuando la frase supera por poco nuestro umbral del 70% para considerarla sexista? Los indicios de sexismo no colapsan el verso, en comparación con otros.

'Báilame'

Nacho (8º 2017) «Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame (Eh-eh-eh) Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, ieh, ieh Con un besito, mójame (Con un besito en la boca) Con tu cintura gozaré (Tu cintura que provoca) Con ese swing, atrápame»

Esto se puede ver en la canción 'Dura' de Daddy Yankee. Los versos donde la carga está en solo el ‘Tás dura', verbo mediante, superan por poco el umbral, pero aquellos con palabras más sexistas aumentan la probabilidad.

'Dura'

Daddy Yankee (2ª 2018) «'Tás dura, dura Dura, dura, dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tás dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel 'Tás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que e'? 'Tás dura, yo te doy un veinte de diez 'Tás dura, dura, dura»

Bajo el iceberg, donde la IA no llega tanto

¿Por qué hemos puesto este umbral del 70% y no otro? Las frases con poco más del 50% van a tener casi la misma probabilidad de que no sean sexistas. Aquí encontramos un cajón de sastre: desde machismos que saltan a la vista del ojo humano pero no de este algoritmo hasta otros encubiertos o inexistentes.

Basta leer una sola vez algunos versos para saber que, aun con etiquetas con poco más del 50% de probabilidad, muestran mensajes muy sexistas.

'Gata Only'

FloyyMenor / Cris Mj (7º 2024) «Mami, te siento lejo', dime dónde está' Te quiero chingar, te voy a raptar Déjate llevar, apaga el celular Que si está' conmigo no te va a pasar na'»

Aunque abunden los falsos positivos entre estas frases que pasan por poco el 50% (por eso nuestra barrera del 70%), se aprecian aspectos a destacar. Aquí, de nuevo, el tema de la mujer como propiedad. La IA convierte a números esas diferencias que expresaba Rubirosa: los versos que copan las máximas probabilidades de sexismo son aquellos donde la mujer se ve claramente como objeto usable y desechable, mientras que los que reciben menor probabilidad pueden camuflar la idea de la mujer como propiedad a través del romanticismo.

'Pareja Del Año'

Sebastián Yatra / Myke Towers (2ª 2021) «Sin condición me enamoré, precisamente, de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías»

Para estos casos y sobre todo para porcentajes muy por debajo del 50%, las diferencias no importan tanto. Da igual el espectro entre «Nochentera, toda la noche entera» (22%) y «Puerto Rico me lo regaló» (5,6%). Pero esto nos ayuda a comprender más cómo funcionan estos algoritmos: no es que un mayor porcentaje implique más machismo. En realidad, estos detectores asignan la probabilidad de que con esas palabras se formule un contenido sexista. Y algunas palabras tenderán más a estar dentro de este tipo de contenido que otras.

¿Pero debe el verso sexista más claro por el algoritmo calificar la canción entera? Ejemplos como los de antes obligan a entender también el contexto detrás. Y, ante la falta de él, siempre nos queda otra posibilidad: ver la proporción de versos sexistas de la canción entera según el modelo para comprobar que no solo se trata de unas frases con otro sentido o de errores aislados del algoritmo.

Gracias a esta comparación, canciones como 'Él no te da' de DaSoul o 'Travesuras' de Nicky Jam, ninguna de ellas con versos etiquetados con probabilidades muy altas (+90%), tendrían en realidad bastante sexismo. En el caso de 'Él no te da', una tercera parte del total es sexista.

¿Es sexista una canción que ha llegado al 90% de probabilidad de sexismo en uno de los versos y, además, llega al 15% de versos marcados como ‘red flags’? No habría dudas si la canción fuera 'Potra Salvaje', de Isabel Aaiún. Esta relación entre el verso más sexista frente la cantidad de versos con sexismo también muestra otra vez la debilidad de la IA: la interpretación no convencional de las letras, el subtexto detrás de ellas y el empoderamiento.

'Potra Salvaje'

Isabel Aauión (6º 2024) «Como una potra salvaje Que en el oleaje no pierde el sentido No quiero riendas ni herrajes Y en los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes, debajo del traje, por siete motivos Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido»

Hablamos de reapropiación, frases con significado negativo a las que se les ha dado la vuelta para que tengan un trasfondo positivo. Todo un reto para los algoritmos, que se quedarán con la parte mala de estas oraciones y no con la reivindicación detrás. Esto se aprecia muy bien en ‘Lo malo’ de Aitana y Ana Guerra, éxito de 2018 que ha vuelto a la palestra: el algoritmo no da como sexistas los ‘Pa’ mala yo’ en primera persona, pero los ‘Pa’ mala tú’ lo serían con más del 60% si no fuera por nuestro umbral. Los modelos de IA ignoran estos debates más amplios y los grises en ellos, como en los versos ya citados de Shakira con Bizarrap.

'Lo Malo'

Aitana / Ana Guerra (6º 2024) «Pa' mala yo-o-o Pa' mala yo-o-o-o Pa' mala yo Pa' mala tú, Ana War Pa' mala tú, Aitana»

Hay que tomar los algoritmos como lo que son: una herramienta a modo de guía y, en casos como este, una caja negra que no explica por qué una frase es sexista o no. Pero esto no niega la mayor: los resultados muestran, en líneas generales, que el sexismo persiste a lo largo del tiempo.

Nota metodológica Promusicae recopila los éxitos anuales en base a streaming, venta física y tiendas digitales. El análisis se ha hecho con las diez primeras canciones cada año, sin eliminar repeticiones para no alterar el sentido de la muestra, siempre manteniendo este ranking. El algoritmo utilizado como detector es una versión ajustada de libre uso del modelo pysentimiento para identificar datos en X ( twitter_sexismo-finetuned-robertuito-exist2021 ), nuestro enfoque con parte de los datasets (EXIST) de la metodología de Laura Casanovas (Casanovas, Álvarez-Cueva y Castillo, 2023, documentación en su GitHub ). Para más control, no se han etiquetado como sexistas los versos con más del 50% de probabilidad de que lo sean, sino aquellos con más del 70%, y se han separado los que dan probabilidad considerable de sexismo (70-80%) de aquellos con sexismo claro (80-90%) y muy claro (90-100%). No es más o menos sexismo, sino más o menos certeza para señalarlo así, lo que permite la visión crítica y los matices de estas valoraciones. Para los versos en inglés se han calculado en paralelo las probabilidades con el modelo bertweeet-sexism (Rydelek, Dementieva y Groh, 2023) en este idioma y se han revisado. Para estos casos el algoritmo es más sensible al sexismo y asigna probabilidades muy altas (como 'Tusa'), de ahí la presencia de canciones en inglés con sexismo más claro.

En la elaboración de esta pieza ha colaborado Raúl Rivas