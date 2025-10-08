«Muero por abrir un festival en el que pueda cantar con Miguel Ríos y Ramoncín»

Miguel Pérez Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:20 Comenta Compartir

A punto de cumplir 65 años el próximo diciembre, Loquillo ha llegado a ese instante en que todo clásico puede sumergirse en un baño de lujo: un doble disco en el que le acompañan algunas de las estrellas más destacadas de la música en España. Este próximo viernes lo recrea en la sala Cubec! (BEC) en Barakaldo.

- 'Corazones legendarios' es un doble disco con una longitud sorprendente, unos clásicos vestidos de manera totalmente renovada y una factura visual muy potente. ¿Es el disco definitivo al que puede aspirar un artista?

- Es el disco de un artista que se puede permitir aglutinar a los mejores en un proyecto que repasa un legado de más de cuatro décadas. La vida contada a través de las canciones, interpretada por los actores perfectos para cada guión. Un disco que muestra a su manera un abanico de artistas y estilos que reflejan un país de creadores como es el nuestro.

- Muchos invitados. ¿Cuánto ha durado la producción?

- El proceso se inició en los primeros meses del 2024, en Music Lan Studios, Girona. Luego se trasladó a los estudios de Warner en Madrid. Unos han grabado en su casa, otros en su garaje... El último fue Raphael. Esperamos a que se recuperara del incidente del pasado año, así nos lo pidió y esperamos pacientes, nobleza obliga.

El disco 'Corazones legendarios'. 23 canciones. Edita Warner (Wea).

- ¿No le ha dado cierto vértigo que en algunos de sus temas clásicos totémicos el público pudiera decir «esa versión ha salido fallida»?

- Te digo una cosa: es una sensación que nunca tuve. Cada jornada esperaba el resultado y la magia del productor Josu García. Se han vivido momentos emocionantes, y si no que se lo pregunten a Sabino Méndez que sigue en trance después de escuchar 'Voluntad de bien' con Raphael.

- La última vez que editó un álbum con múltiples invitados fue en 1997 con el directo 'Compañeros de viaje'. Entonces reunió a Ramoncín, Pepe Risi, Jaime Urrutia, Dani.Nel.lo. Jaime Urrutia, Aurelio Morata... Aquello fue una reivindicación del rock español cuando las salas y las disqueras empezaban a darle la espalda al género.

- 'Compañeros de viaje' fue la continuación de 'Los tiempos están cambiando', mi primer disco grabado a finales de 1980 con los Rebeldes, Intocables y CPillos. Los discos corales son una constante en mi carrera. Haces el mismo disco -mejorado- hasta que te sale. Clint Eastwood sabe hacer eso muy bien, ja ja. Lo viví como un acto de fe, el recuerdo de Pepe Risi y la histórica versión de 'Qué hace una chica como tú...' bajo la atenta mirada de Jaime Bi, príncipe de los rockers condales.

Jaume de Laiguana

- 'Corazones legendarios' parece un puente intergeneracional y de unión entre distintos círculos musicales. Por ejemplo, 'No volveré a ser joven', con Miguel Poveda, es un dueto vocal estremecedor.

- 'No volveré a ser joven' del poeta Jaime Gil de Biedma era una cuenta pendiente. Los dos, Poveda y un servidor, interpretamos el poema en su momento, era cuestión de tiempo que sucediera. Nos conocemos de los viejos tiempos de la mítica sala Muntaner de Barcelona donde él con su espectáculo y Susana Koska con la adaptación de Bernardo Atxaga de 'Saldría a pasear todas las noches' nos tenían robado el corazón.

- ¿Reunir a Raphael y Miguel Ríos como invitados en un mismo disco es rozar el olimpo?

- Si, no cabe duda. Con Raphael pasó lo mismo que con Johnny Hallyday: la historia de la cultura popular frente a mí. Un regalo de la vida. Con Miguel Ríos es curioso: pidió cantar 'Rock and Roll Actitud', la canción en homenaje a Johnny Hallyday por su significado. Es otro regalo para mi. Estar en un mismo disco cantando con Miguel y Ramoncín, que son mis puntos de referencia, ni te cuento. Yo soy el tercero en la ecuación y muero por cantar con ellos abriendo yo el festival. ¡A nadie se le ha ocurrido!

El rock «Debemos generar peligro intelectualmente; el buen camino es el de molestar a ambas partes por igual»

- Da la impresión de que este disco es una fiesta en muchos sentidos, ¿Cómo ha sido emocionalmente vivirla con compañeros iniciáticos, como Alaska, Carlos Segarra o Manolo García, y los que han ido sumándose en el camino como Nat Simons o Hinds?´

- Reunir a distintas generaciones de la cultura popular es un motivo de celebración colectiva. Yo, que soy tan individualista, introvertido y gatuno... pero como dice la canción, 'That's Life'.

- «Tienes que luchar para hacer lo correcto», dice la canción de Lou Reed de la que toma el título el disco. ¿Un ideal de la vida?

- El amigo Lou tenía que estar presente de alguna manera. El título del disco se manejaba desde hacía tiempo y la canción refleja el momento de mi llegada a Madrid en el 83 del pasado siglo con 'Ritmo de garaje' bajo el brazo. La canción 'Legendary Hearts' sonaba en ese momento como un recordatorio y mi crisis coronaria del último año la situó en el preciso instante espacio-tiempo.

Ampliar Jaume de Laiguana

- ¿Ha influido en este disco su propia convicción e que se ha ganado el derecho a hacer lo que le da la gana?

- Puedo afirmarlo rotundamente. Contra todo, contra todos, como en aquella mítica portada de la revista 'Star' de finales de los 70 con la que crecí. Ni sirvo ni gobierno a nadie. Tampoco soy un 'quedabién'. Crecí con el monólogo de Cyrano, Ibsen o Farenheit 451 como guías. No soporto al artista que vive de la subvención del Estado. Yo pago de mi bolsillo mis fracasos y afronto proyectos como 'Mujeres en pie de guerra' o 'Europa' hipotecando mi casa o buscando inversión privada. El artista de rock debe generar peligro intelectualmente. Las ideas son peligrosas. Molestar a ambas partes por igual, ese es el buen camino. El artista debe estar en continuo movimiento, aislarse es peligroso. Llegar, vampirizar todo lo que se pueda y largarse, pasar página y a otra cosa.

- En 'Corazones legendarios' trabaja con gente aún joven en esta industria. ¿Qué les ha dicho?

- Preocúpate si hablan bien de ti en tus inicios y no hagas caso a lo que digan de ti si tienen más de treinta años. Eso se lo digo a las bandas jóvenes. En mi caso, lo mejor es haber generado un montón de puestos de trabajo en 47 años de trayectoria y un cancionero imbatible que hace feliz al personal. Ese es mi legado.

- Usted se considera un buen gestor de talentos. ¿Ha tenido que lidiar también con egos en 'Corazones legendarios'?

- En absoluto, aquí cada uno ha hecho su trabajo con respeto al proyecto. No me meto en labores de producción. Aquí manda Josu (su productor). Y Laurent, Igor y Alfonso (el núcleo de su banda) son músicos excepcionales, pasan de la exquisitez de un teatro tocando temas de Brel o Luis Alberto de Cuenca a arrancar con 'Rock Suave'. Entiendo que el resto de artistas me tenga envidia. (risas irónicas).

Ampliar Jaume de Laiguana

Del cabaret al Liceo

- ¿Se ve un privilegiado por haber hecho una carrera larga en lo que realmente quería hacer?

- Con 17 años y siendo menor de edad, cantaba en un cabaret de las Ramblas entre marines estadounidenses y 'señoras de la vida'. Luego, 46 años después recorrí los 20 pasos que van desde el que fue el cabaret Tabú al Gran Teatro del Liceo en plena Rambla para llenar el templo de la lírica con un espectáculo de poesía contemporánea como 30 años antes lo había hecho en el Palau de La Música Catalana. Para mí es una cuestión de trabajo, así me educaron, de no dejar de sorprenderme, de ponerme a prueba y claro está, de orgullo barrial, de eso hay mucho.

- El escritor Ildefonso Falcones denuncia que ha sido «cancelado» en la delegación catalana para la Feria del libro de Guadalajara (México) donde Barcelona es la invitada de ocasión. ¿Le llamaron a usted para llevar allí sus crónicas barcelonesas?

- Me recuerda a lo que se vivió en el 2007 en la feria de Frankfurt. Hace unos meses a Loles León le negaron la medalla de honor de la ciudad y a mí me acusaron de ser ciudadano vasco cuando la recibí. Ahora mismo 'Cadillac Solitario', una canción que habla de la ciudad de Barcelona, en la versión con Bunbury que aparece en el disco está sonando en medio mundo. Se trata de una canción de un escritor y compositor barcelonés llamado Sabino Méndez que tampoco estará en la feria de Guadalajara. A Sabino no le hace falta ir, a mí tampoco.

Reporta un error