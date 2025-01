Crítica de 'La fiebre de los ricos' (2024): Estallido de plutofobia

Comenta Compartir

Hay dos películas en 'Rich Flu'. Una, la fantástica, la apocalíptica, la distópica, se merece, sin lugar a dudas, cuatro estrellas. Por su ritmo apabullante. Por su estruendo y su furia. Por su montaje (Haritz Zubillaga, oé, oé, oé). Por su ilumación, por su poderío visual. Porque en el fondo se dirige a ese nuestro cerebro reptiliano y a esas vísceras nuestras a las que les importa un carajo que los ricos también lloren. Es más, como a nadie se le exige ser políticamente correcto ante una película de terror planetario, todos podríamos ponernos a cantar sin ningún pudor 'Que se mueran los ricos'. Es decir, los oligarcas, los plutócratas, Elon ,Zucker y 'tutti quanti'. Ya que en las anteriores pandemias nos hemos ido muriendo todos los demás, es de jsticia universal que les toque a ellos. Aunque como suele suceder, no está claro si en su huida a ninguna parte no nos arrastrarán al abismo.

Valoración Datos Dirección: Galder Gaztelu-Urrutia.

Guion: Gaztelu-Urrutia, Pedro Rivero, David Desola, Sam Steiner.

Fotografía: Jon D. Domíguez.

Música: Aránzu Calleja.

Intérpretes: Mary Elizabeth Winstead, Rafe Spall, Lorraine Bracco, Dixie Egerickx.

Duración: 119 m.

Esa película es arrolladora y pérfida. Digna del equipo que firmó 'El hoyo' uno y dos. Hay sin embargo un problema. Dentro de 'Rich Flu' se esconde otro filme que maldita la gracia que nos hace a algunos (a casi todos los que lo vimos en laSemana de Terror) y que no se merece más de dos porque, relato de los horrores de los campos de refugiados y del espanto de cruzar el Mediterráneo en balsas de goma para arribar a la tierra de donde, precisamente, los poderosos no quieren sino huir, se incrusta malamente en la otra película, la que se merecía cuatro estrellas.

No hace falta que ni Galder ni los productores (brava gente la de Basque Films) me expliquen por qué hacen girar de tal mala manera (rompiéndole el armazón) a 'Rich Flu'. Supongo que deseaban contar una parábola invertida, donde es mejor no ser ni blanco ni poderoso ni dártelas de solidario. Donde África es la Tierra Prometida. Lo entiendo, sí, pero no funciona.